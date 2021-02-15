Бизнес-аккаунт дня: этномузыкальные инструменты Ильдара Гимадиева

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев

Для казанца Ильдара Гимадиева увлечение этническими музыкальными инструментами стало делом жизни, приносящим не только радость, но и доход. «Реальному времени» предприниматель рассказал, как игра на варгане помогает ему достичь гармонии с собой, а изготовление инструмента и обучающие мастер-классы превратили любимое занятие в бизнес. Как и в первом выпуске нашего спецпроекта, опытные эсэмэмщики подсказывают Ильдару, как улучшить свой аккаунт для продвижения товара и услуг.

«Инструмент дает духовный рост»

Казанец Ильдар Гимадиев учился в КГФЭИ (ныне ИУЭФ КФУ) на экономиста, но его душа больше лежала к музыке и музыкальным инструментам. В 2012 году молодой человек начал изучать этномузыкальные инструменты, а впоследствии хобби стало делом всей жизни.

— Просто играл для себя на варгане, потом понял, что игре на нем могут научиться многие люди. Он проще в освоении, нежели пианино или гитара, — рассказал предприниматель.



От игры на варгане Ильдар перешел к изготовлению музыкального инструмента. Затем привлек к делу двух друзей. На сегодня в его команде около 17 человек: от изготовителей инструмента до менеджеров по продажам. Сам предприниматель качество изготавливаемого продукта держит под своим чутким контролем — проверяет каждое изделие.

— Инструмент дает духовный рост из-за медитативных ощущений. Улучшается психологическое самочувствие, и мысли здоровые в голову приходят, — делится ощущениями мастер.

Вдохновить людей

Бизнес по изготовлению и продаже варганов и других этномузыкальных инструментов Ильдар ведет уже 3,5 года. Предприниматель не собирается останавливаться на достигнутом, планирует развивать свой бизнес, в частности открыть представительства в других городах России.

Гимадиев и его команда расширяют ассортимент производимых музыкальных этнических инструментов. Например, помимо варгана у предпринимателя можно приобрести глюкофон (тональный лепестковый барабан). Практикует бизнесмен и обучение оздоровительным духовным практикам, таким как стояние на гвоздях.

Обучение игре на этномузыкальных инструментах Гимадиев ведет не только офлайн. У него есть YouTube-канал, на котором представлены 124 урока. По словам предпринимателя, азы игры на варгане по ним можно постичь за один—три дня. На полное освоение инструмента уходит обычно 1,5—2 месяца.



Обучиться игре на этномузыкальных инструментах у Гимадиева можно и на мастер-классах. По словам предпринимателя, его периодически приглашают на разные мероприятия. Один из семинаров он провел на молодежном форуме «Сәләт», его посетили более 250 человек.

«Ильдар делает ровно то, что нужно сразу обеим аудиториям»

Страницу мастерской Ильдара Гимадиева в Instagram, по просьбе «Реального времени», посмотрели основатель Fragency Регина Фасхеева и руководитель проектов Стас Щепичак. Казанское SMM-агентство работает как с федеральными, так и с местными брендами. В портфолио Fragency — более сотни проектов, среди которых — мэрия Казани, Министерство молодежи РТ, «Энергобанк», Ак Барс Банк, «Йола-маркет», YIT, «Хинкальная» и многие другие.

— Ильдар ведет страницу в Instagram классно, живо, видно, что профиль активный. Очень много реакций и просмотров. Контент в ленте хороший, актуальный. Он делает ровно то, что нужно сразу обеим аудиториям: подготовленной, которая выбирает инструмент или уже выбрала, и, так скажем, холодной, которой нужны ответы на главные вопросы.

Оформление профиля

— Текст, который выделен жирным шрифтом в вашем описании профиля, — это ключевые слова, по которым ваш профиль можно найти в поиске соцсети. «Ильдар_Гимадиев_Мастерская» — это не поисковый запрос, сюда как раз нужно добавить главные слова, например «варганы».

Длинная ссылка — это не всегда удобно и эстетично. Ее можно укоротить с помощью bit.ly, но мы рекомендуем сделать мультиссылку, там можно настроить несколько кнопок: ссылку на сайт, связь с вами через What'sApp и так далее.

Закрепленные Stories

— Раздел Highlights — это ваши Stories, которые можно объединить по тематикам. Здесь уже есть товары и отзывы, это отлично. Можно разнообразить этот раздел, добавить туда полезный контент: инструкции по игре на музыкальном инструменте, инструкции по уходу за варганом и т.д. Чтобы пользователи могли найти нужную информацию быстро прямо из профиля.

Визуальное оформление и стилистика

— Единый стиль есть, в последних публикациях и Highlights он соблюдается, в некоторых видео с IGTV есть обложки. Единственное — в графическом дизайне лучше использовать одни оттенки цветов (если основной цвет фиолетовый, то взять один его оттенок, а также составить палитру сочетающихся с ним цветов). Так лента будет еще гармоничнее.

В целом оформление неплохое, не выглядит искусственным, чем иногда грешат страницы магазинов. Но если хочется улучшить, можно поискать вдохновение на Pinterest, посмотреть мировые аккаунты. Может быть, найти аккаунты классных йога-сообществ.

Текстовый контент

— Tone of voice — голос, тон, которым вы общаетесь с аудиторией, уже выработан, менять его не нужно. Плюсы в том, что в текстах есть коммуникация от лица живого человека, личные эмоции и чувства, это нужно сохранять и развивать. За счет этого аудиторию с блогом сблизить проще. В том числе и стимулировать продажи продуктов.

Здорово, что вы выбрали не формат длинных текстов, а формат видео, ролики в IGTV. Он во многом остается недооцененным в Instagram.

В текстах желательно исключить большое изобилие эмодзи. В случае с рубрикой «Обзоры варганов» они не упрощают процесс прочтения, поэтому не несут пользы. В том числе и смотрятся неэстетично.

Визуальный контент

— Главный комментарий будет по адаптации фото и видео. Рекомендуемый формат публикаций в Instagram — квадрат (1х1), а желательный — вертикальный (4х5). Горизонтальные фотографии и видео смотрятся небольшими в телефоне, мало кто будет для просмотра видео переворачивать экран, хотя в IGTV и есть такая функция. Вертикальные фото и видео занимают большее пространство экрана, что удобнее.

Речь на коротких видео лучше транслировать еще и с помощью субтитров, поскольку не все люди листают ленту в наушниках. С помощью субтитров получится удержать аудиторию на просмотре видео дольше, тем самым увеличив охват, количество просмотров.



Не весь видеоконтент интуитивно понятен — о чем будет видео, которое размещено в ленте. Поэтому для каждой конкретной рубрики (советы, обзоры, размышления) можно добавить либо заголовок на обложке, либо выделить визуально любым другим способом:

• специальным цветом обложки;

• отдельной иконкой.

Так пользователи будут сразу понимать, к какой рубрике относится публикация, и навигация станет проще.

Частота публикации контента

— В ленте новостей рекомендуется публиковать не больше 1 публикации в день. Помните, что неудачный или неуспешный контент может срезать охваты всем последующим публикациям. Желательно публиковать реже, но делать более качественные публикации — как с точки зрения смыслов, так и с точки зрения визуального оформления.

Рекомендуется публиковать от 3 до 7 Stories в день. В контент-план, помимо информации о товарах, можно добавить личные фотографии, видео, рассуждения на какие-то темы, интерактивы.

Итог

— Что можно было бы добавить: возможно, рубрики про медитации, душевное спокойствие, ментальное здоровье и подобное. Рассказывать об этом, делиться советами. Так как аудитория наверняка интересуется смежными темами.

Если среди подписчиков есть увлеченные этим люди (а они наверняка есть) — формировать комьюнити, в Stories давать анонсы фестивалей или прослушиваний. Опрашивать подписчиков. Также можно попробовать стимулировать UGC: показывать покупателей, которые купили варган и уже хорошо играют на нем. Удачи!

«Пандемия, слава богу, особо не сказалась»

Коронакризис и его последствия для бизнеса Гимадиева урона не нанесли. «Пандемия, слава богу, особо не сказалась», — заявил предприниматель.

Ильдар отмечает, что большинство клиентов приходят из соцсетей, в частности Instagram. Покупают не только казанцы и татарстанцы, но и жители других регионов России и зарубежья. Сложнее всего, по словам Гимадиева, продвигать продукцию в США — возникают проблемы с рекламой.

Фото: Ильдар Гимадиев

На изготовление одного музыкального инструмента в мастерской Гимадиева уходит примерно один день. Однако для оптовых заказчиков в короткие сроки могут изготовить до 30 инструментов. Также предприниматель реализует и индивидуальные заказы. По его словам, он выпускал музыкальные инструменты с логотипами заказчика.

Стоимость продукции зависит от розничного или оптового приобретения. Так, например, цена одного варгана в розницу будет колебаться от 4,5 до 12,5 тыс. рублей в зависимости от его модели.

Фото: Ильдар Гимадиев

— Изготавливаю музыкальные инструменты из нержавеющей стали, которая обеспечивает яркое звучание. Прослужит такой инструмент долго — в среднем более пяти лет, — уверяет мастер.

