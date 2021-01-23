В ходе акции в поддержку Навального в Казани блокировали улицу Баумана — фото

Фото: источник "Реального времени"

В Казани на улице Баумана, где проходит акция в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, активисты скандировали: «Пропускай!», сообщил корреспондент «Реального времени».



Около часов на площади Тукая сотрудники Росгвардии со щитами выстроились в ряд.

Их посты также расположены у бывшего Дома печати. У Дома татарской кулинарии дежурит ОМОН.

Фото: источник «Реального времени»

Большинство людей стоят тихо, наблюдают. Очевидцы сообщили, что вначале задержали самых активных. Пара автозаков отъехали от улицы Баумана: кто там и сколько человек внутри, неизвестно.

Фото: источник «Реального времени»

Четыре БТР дежурят на пересечении Баумана с улицей Астрономической.

Фото: источник «Реального времени»

Татьяна Демина