Последствия майдана для украинского спорта: западня для «западенцев»

Отдав и страну, и спорт в частные руки, Украина превратилась в аутсайдера

Семь лет назад, 19 января 2014 года, киевский Евромайдан перешел от акций мирного протеста к фазе вооруженного противостояния с действующей властью. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин изучает влияние событий семилетней давности (последовательно: февральская победа Евромайдана, мартовский референдум в Крыму и апрельский старт военных событий в ДНР и ЛНР) на развитие спорта в республике.

Для этого свергали Януковича?

30-я годовщина развала СССР, которую будут отмечать (оплакивать) в декабре 2021-го, позволяет в очередной раз оценить, к каким итогам пришли и мы, и наши соседи, разбежавшись по «суверенным квартирам». Если рассматривать этот вопрос через спорт, то быстрее всех дна достигла соседняя Украина.



Особенно это заметно в нынешнее время, сопряженное с действием COVID-19. Развитие спорта в стране убедительно демонстрирует, что на первый план выходит Западная Украина, бывшая когда-то отсталой, поскольку ее присоединили к СССР только в конце 1939 года, к моменту, когда индустриализация страны уже заканчивалась. Постепенно развиваясь, на Западной Украине в спортивные лидеры выбился Львов, а остальные регионы ничего особенного из себя не представляли. Разве что в гандболе была женская дружина «Бактянка» из закарпатского города Берегово, которая позднее перебралась в областной центр Ужгород и в которой были воспитаны такие звездные вратари, как Нина Гецко (Лобова) и Наталья Митрюк. Зато сейчас «западенцы» выходят на первый план, в том числе и спорте, благодаря тому президентскому покровительству, которое представляли этим регионам президенты Виктор Ющенко, Петр Порошенко и теперь Владимир Зеленский.

Переходя к фактам. Нынешний чемпионат Украины по волейболу среди мужских команд проходит при подавляющем преимуществе команды «Эпицентр-Подоляне», представляющей Городок из Хмельницкой области, единственной территории на Западе страны, входившей в состав СССР с момента его создания. Население городка порядка 16 тысяч человек, и этот населенный пункт ничем не выделялся на в СССР, ни до последнего времени на Украине. Местный мужской волейбол — это обладатель Кубка кубков Ворошиловград, призеры чемпионатов СССР Киев, Донецк, Одесса и Харьков. То есть до определенного момента Запад Украины был на окраине развития волейбола, а сейчас «Эпицентр» оказался на переднем крае.

В том числе потому, что команды Луганска (Ворошиловград) прекратил существование в 2001-м, Одессы — в 2011 году, Киева — годом позже. Дольше всех держится «Локомотив» из Харькова. Легендарная команда, которая в какой-то мере поспособствовала становлению белгородского волейбола. Харьковчанин Юрий Венгеровский тренировал Белгород, откуда вышел Сергей Голотов, который в 21 год уехал на советскую Украину, и стал там известным игроком и еще более известным тренером. И уже из украинского Харькова в российский Белгород перебрались тренер Иван Андриенко и будущий сборник Роман Яковлев.

Что касается самого «Локомотива», то он в независимой Украине даже успел выиграть один еврокубок и 17 раз победить в чемпионате страны. В 2014 году команда принимала участие в открытом чемпионате России, но после присоединения Крыма покинула его, как, в свою очередь, чемпионат Украины покинула команда «Крымсода» из Красноперекопска. В текущем чемпионате «Локомотив» освоился на последнем месте, проиграв все 13 матчей из 13.

Нынешний лидер «Эпицентр-Подоляне» в 2019 году выиграл вторую лигу, в 2020-м — первую, сейчас нацелен на чемпионство в «Вище лиге среди чоловиков». Эти достижения были бы достойны книги Гиннеса, если бы уровень мужского чемпионата Украины был достойным. Однако сейчас там нет ни сильных команд, ни больших городов. Поэтому в Городке удалось создать суперклуб по меркам Украины на деньги депутата Рады Александра Гереги, входящего в десятку самых богатых людей Незалежной, владельца сети магазинов «Эпицентр» (теперь понятно, откуда у команды такое название?).

Нынешний чемпионат Украины по волейболу среди мужских команд проходит при подавляющем преимуществе команды «Эпицентр-Подоляне». Фото: facebook.com

Спортивная «декоммунизация»

После команды из Городка в чемпионате по волейболу идут представители Житомира и города Тростянец, Ахтырского района Сумской области. 20-тысячный Тростянец умудрился приютить у себя еще одну команду. Это «Нива» из Винницы, команда со славным прошлым, подготовившая таких известных волейболистов, как Александр Сорокалет и Игорь Филиштинский, но сейчас едва не прекратившая существование. Она осталась жить, найдя спонсора в Тростянце и выступая сейчас под очень странным названием ВК МХП-Винница, Тростянец. Далее еще один недавний новодел «Барком-Кожаны» из Львова плюс команда из Тлумача Ивано-Франковской области. Иными словами, из крупных городов Киева, Винницы, Донецка, Луганска, Одессы мужской волейбол переместился в Тростянец, а также западные Львов, Городок, и Тлумач (Ивано-Франковская область, бывший город Станислав, входивший до 1939 года в состав Польши). Нынешний президент федерации Михаил Мельник как раз оттуда родом.

Такая же ситуация в женском волейболе. В чемпионате СССР среди женщин украинские команды также занимали достойное место. Киев и Одесса, Луганск и Харьков, сейчас «остатком былой роскоши» выглядит только «Орбита» из Запорожья, занимающая пятое место в «Вище лиге среди жинок». На первый план выдвинулись команды из таких городов, как Каменское (бывший Днепродзержинск Днепропетровской области), Южный (Одесская область), Ровно и Житомир. Нет сейчас и сборной Украины среди глухих, которая провела один сезон среди профессиональных команд.

Забегая вперед, скажем, что какой-то спортивный геноцид произошел в отношении Одессы. Полностью потеряны волейбол и гандбол, где жизнь существует только за счет городка Южный. Между тем это всего лишь бывший поселок городского типа с населением в 30 тысяч человек. Но наличие в нем торгового порта позволяет содержать мужской гандбольный «Портовик», а Одесский припортовый завод обеспечивал сразу две команды «Химик» — мужскую баскетбольную и женскую волейбольную. Название «Химик» объясняется тем, что это предприятие химической промышленности, по сути, южненский «Амкар», поскольку его продукцией являются аммиак и карбамид.

Но и у «Химика» начались проблемы, о чем прямо заявили баскетболисты, вынужденные отказаться от участия в еврокубках. Да еще с начала прошлого года там новый гендир Николай Синица, который уже успел поменять членов правления — президента БК «Химик» Сергея Назаренко и президента ВК «Химик» Владимира Вакеряка. При этом волейболистки были обладателями двух исторических достижений. Во-первых, в начале нулевых в команде играли мама, 41-летняя Елена Ахаминова (олимпийская чемпионка), и ее 16-летняя дочь Инга Соколовская. Во-вторых, команда одержала более 100 побед подряд в чемпионате Украины.

Одесский припортовый завод обеспечивал сразу две команды «Химик» — мужскую баскетбольную и женскую волейбольную. Фото: volleyball.ua

«Обезьяны» против Протоиерея

Кстати, таким же обделенным в плане спорта выглядит нынешний Киев, потерявший волейбол и особенно женский гандбол. И это страшная потеря, поскольку речь идет о женской команде «Спартак», некогда сильнейшей в мире. Прекратила существование и команда из Запорожья, в советские времена выступавшая под названием ЗИИ, а на Украине выступавшая как «Мотор», до недавней поры лидер украинского женского гандбола. Это невосполнимые качественные потери, хотя количественно их восполняют команды с Запада страны.

К примеру, в женской баскетбольной лиге играют Ивано-Франковск и Ровно, Хмельницкий лидирует в мужском волейболе, Львов и Ужгород — в гандболе, Тернополь закрепился в баскетболе (мужчины) и волейболе (женщины), где в лидерах ходят команды Луцка и Ровно. Львов позиционирует себя через гандбол и мужской волейбол, а еще это единственный город, представленный сейчас сразу двумя командами в Украинской Премьер-лиге по футболу.

В мужском баскетболе потеряны Донецк, Луганск и Ильичевск (ныне Черноморск), среди женщин нет команд Днепропетровска, Донецка, крымского Симферополя, и опять можно говорить о том, что потери произошли в Центральной либо Южной Украине. В 2009 году под вопросом было и существование БК «Будивельник» (в советские времена известный как «Строитель»), но он, видимо, пережил проблемы с божьей помощью, поскольку его многолетний президент Богдан Гулямов ушел в религию и сейчас стал протоиереем Православной церкви.

В конце прошлого сезона Гулямов выразил недовольство результатами команды и сменил тренера — хорошо известного болельщикам Казани бывшего наставника УНИКСа Вальдемараса Хомичюса. Главным соперником «Будивельника» практически все десятые годы являлась команда со странным названием «Черкасские мавпы». Ее владелец Михаил Бродский тоже давно в баскетболе. Еще в 1992 году он основал команду «Маккаби-Денди», первая часть названия объясняется тем, что Бродский еврей, а вторая — обозначала его концерн «Денди», включающий одноименный банк. Далее она называлась «Денди-Баскет», пока фирма не разорилась, а Бродский не угодил в тюрьму, откуда вышел и стал депутатом Рады, кем же еще? И образовал еще одну команду «Черкасские мавпы», что в переводе означает «обезьяны».

В 2009 году под вопросом было и существование БК «Будивельник», но он, видимо, пережил проблемы. Фото: budivelnyk.ua

Теперь на Украине играют в хоккей в торговых центрах

Украина в целом страна патриотически настроенных олигархов. Правда, зачастую патриотизм там тесно связан с национализмом, что можно обнаружить и в спорте. К примеру, президент нынешнего чемпиона страны ХК «Кременчук» Сергей Мазур, участник революции свободы и достоинства, как они говорят, или майдана Free-гидности. Ранее Мазур носил фамилию Перебейнос и торговал водочкой, но это ладно, что было, то прошло. Затем пошел в политику, совмещая работу в Госдуме с руководством неонацистской организацией С-14.

На другом полюсе турнирной таблицы находилось харьковское «Динамо», прекратившее существование на 41 году жизни. А ведь «проклятые коммуняки» в 1979 году не только с нуля создали в Харькове хоккейную команду, которая поднялась до высшей лиги чемпионата СССР, но и открыли там школу, откуда вышли Литвиненко, Трасеух, Шаргородский, и уже после развала СССР Бут, Осадчий, Швидкий. Но вот избавилась Незалежная от власти кацапов и коммуняк, и что? Последний матч в истории этой команды закончился разгромом со счетом 0:12 от команды Херсона. Сейчас в Харькове играют только на любительском уровне, причем не на ледовой арене «Салтовский лед» и не во дворце спорта «Локомотив», а… в торгово-развлекательном центре «Дафи». Причем это не единственный случай, когда в хоккей играют в торговых центрах. Ранее такое практиковал киевский клуб «Дженералз», арендовавший ТРЦ «Терминал» в Броварах.

(Продолжение следует)