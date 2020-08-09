Игровая неделя: GTA V выйдет на новых приставках, Hitman получит поддержку VR, а Serious Sam задерживается

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Serious Sam 4 задержится на месяц, а ремейк Battletoads выйдет 20 августа

Новая, уже четвертая часть культовой игры Serious Sam выйдет не в августе, как планировалось раньше, а 24 сентября. Об этом на неделе сообщили компания Devolver Digital и студия Croteam. Причину разработчики не назвали. Serious Sam 4, как пишет 3Dnews, будет предысторией для всех остальных частей игр с Крутым Сэмом. В арсенале будут, например, двустволка, пулемет, пиломет, автоматический дробовик, ракетная установка и лазерный луч. Обещают, что игру можно пройти в «кооперативном режиме», который рассчитан на четверых.

Тем, кто не хочет ждать конца сентября, можно порекомендовать ремейк другой старой игры, впервые вышедшей еще в 1991 году. Речь идет о Battletoads. Изначально она вышла на Nintendo Entertainment System (сокращенно — NES, в России больше известна ее «пиратская версия» под названием Dendy) как соперник популярной серии игр о черепашках-ниндзя. В ней главные герои — две «боевые жабы». Игра выйдет уже совсем скоро — 20 августа — на Xbox One и PC (доступна будет в Microsoft Store и Steam).

Microsoft сохранит Xbox Live Gold, а стоимость Epic Games перевалила за $17 млрд

Microsoft заявила, что не планирует отказываться от подписки Xbox Live Gold, позволяющей игрокам играть по сети, участвовать в различных акциях и ежемесячно получать бесплатные игры. Впервые слухи о закрытии сервиса появились в июле, когда инсайдер Джефф Грабб заявил, что Microsoft откажется от подписки до конца августа и при этом хочет сделать возможность играть по сети на Xbox One бесплатно. Позже Microsoft изменила название Xbox Live в лицензионном соглашении на «онлайн-сервис Xbox», что подлило масла в огонь слухов. И вот теперь представитель компании опроверг информацию, заявив, что Microsoft просто хотела более явно выделить разницу между базовым сервисом Xbox Live и подпиской Live Gold.

Тем временем разработчик движка Unreal Engine, магазина игр Epic Games Store и игры Fortnite — Epic Games — привлек в рамках очередного раунда инвестиций сумму в 1,78 млрд долларов и стал стоить 17,3 миллиарда. Как сообщалось ранее, одним из инвесторов выступила Sony — она вложила в Epic Games сумму в 250 млн долларов. При этом, как пишет «Игромания» со ссылкой на GamesIndustry.biz, в 2012 году компания стоила лишь 825 млн долларов, а в 2018 году — 8 млрд.

Hitman поддержит виртуальную реальность, а GTA V ждет перезапуск

В полку игр, которые можно пройти в шлеме виртуальной реальности, прибывает, да еще как. Как стало известно 6 августа в рамках презентации State of Play, трилогия игр Hitman получит поддержку VR-гарнитур. Функция, по сообщению Regnum, станет доступна после релиза Hitman 3 — он должен состояться в январе 2021 года. Сама игра, представленная 11 июня 2020 года в рамках презентации PlayStation 5, выйдет не только на этой приставке, но также и на PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X и PC. Поддержка гарнитуры виртуальной реальности станет доступна на платформе PlayStation VR.

А вот про новую GTA пока ничего не слышно — зато появились новости о последней актуальной части, вышедшей еще в 2013 году, — GTA V. На неделе Take-Two Interactive опубликовала финансовый отчет за предыдущий квартал, согласно которому доход издателя вырос на 54% и составил 831 млн долларов, а тираж Grand Theft Auto V увеличился на 5 миллионов, до 135 млн штук. Что интересно, компания объявила о том, что уже, в общем-то, старая, хоть и гиперпопулярная игра (во многом — благодаря недавней бесплатной раздаче в Epic Games Store) выйдет на платформах следующего поколения. Это должно произойти уже в ближайшее время — видимо, примерно в одно время с началом продаж самих приставок. Любителям можно рассчитывать на новый контент и постоянные апдейты, а GTA V и GTA Online разделят — теперь это будут две самостоятельные игры.