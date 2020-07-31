«Стрела» обыграла «почти однофамильцев» московского «Спартака»

Интрига держалась до последней пятиминутки

Фото: Максим Платонов

В шестом матче чемпионата России по регби казанская «Стрела» одержала третью свою победу — на этот раз был повержен один из старейших клубов страны московская «Слава», прямой конкурент казанцев в борьбе за попадание в зону плей-офф. Подробности игры непобедимой в домашних стенах «Стрелы» — в репортаже «Реального времени».

Собратья по несчастью



В предыдущем туре обе команды проиграли с минимальным разрывом в счете. «Слава» билась насмерть с красноярским «Енисеем-СТМ», даже вела в счете, но вынуждена была уступить после реализации штрафного уже в добавленное время. Не сумели москвичи сдержать атаку «Енисея-СТМ». А вот Пенза, наоборот, удержалась, хотя атакующие ряды казанской «Стрелы» были в шаге от зачетного поля, пытаясь занести «дыню» и справа, и слева. Забей казанцы, затем реализуй попытку, осталась бы победа за ними, но… Пенза взяла реванш за поражение в кубковом матче, а Казань осталась в зоне плей-офф, попадание в которую является целью дебютного сезона в Премьер-лиге.

Между прочим, «Слава» — одна из самых легендарных команд чемпионата страны, наряду с монинским «ВВА-Подмосковье». Создана она была в 1974 году, будучи даже помоложе казанского клуба, но, благодаря поддержке первого «хозяина» — московского часового завода «Слава», быстро добилась успехов. Вот такие времена были в СССР, что за счет продажи часов могли существовать регбисты, на фотоаппаратах строилось финансовое благополучие красногорского «Зоркого» по хоккею с мячом, а оптика ленинградского завода ЛОМО позволяла играть в высшей лиге футбольному «Зениту».

Регбисты «Славы» обозначают себя почти такой же аббревиатурой, как футбольный «Спартак» — RCSM, да еще и снимались в кино

Кому война, кому «мать родна»

Военные летчики, конечно, более именитые, зато регбисты «Славы» обозначают себя почти такой же аббревиатурой, как футбольный «Спартак» — RCSM, да еще и снимались в кино. Причем это единственная команда, чья игра попала в сюжет советского кинофильма «Счастливая Женька» с Еленой Цыплаковой в главной роли. Регбисты «Славы» 2 дня бегали с «дыней», чтобы затем на экране осталось 62 секунды конечного действа.

Правда, сейчас ситуация развивается так, что нынешние регбисты снова могут стать участниками кинофильмов. Во-первых, современная киноиндустрия более развитая, во-вторых, именно регбисты лучше остальных воспользовались ситуацией с коронавирусом. О чемпионате рассказывают на телевидении (к примеру, коллеги из травяного хоккея не только не стартовали в своем чемпионате, но и отменили два юниорских первенства Европы, хозяйкой которых должна была стать Казань). Далее, организована трансляция с матчей, по видимому, этому поспособствовал председатель высшего совета федерации регби России Игорь Артемьев (руководитель Федеральной антимонопольной службы в кои-то веки разрушил монополию футбола на ТВ). Наконец, доказано, что в регби играют настоящие мужчины, в отличие от футбола, где «арсеналы», «ливерпули», «манчестеры» поголовно бухались на колени, как подкошенные — хотя у них не совесть проснулась, там просто нет мужества.

Зато его в избытке и у спортсменов-регбистов, и у гостей казанского стадиона «Тулпар», старожилы которого отметили, что уже третий в сезоне матч проходит под аккомпанемент дождя, который накрапывал до старта первого тайма. Но это не останавливало болельщиков, хотя не все разбирались в тонкостях регби.

— Вы понимаете правила? — интересовался волонтер у мужчины, и, получив утвердительный ответ, отмечал: «А так бы мы вам программку подарили…».

— А у меня жена в регби ничего не смыслит, — нашелся любитель программок. — Дорогая, а ну иди сюда…

Уже третий в сезоне матч проходит под аккомпанемент дождя, который накрапывал до старта первого тайма. Но это не останавливало болельщиков

Кстати, «дорогих», «любимых», «желанных» в этот день хватало, в том числе благодаря тому, что на трибуны подтянулись регбистки женской команды «Зилант», а главной гостьей стала звезда волейбольной команды «Динамо-Казань» Татьяна Старцева. Также дебютантами игры можно назвать некий квартет музыкантов, которые, пользуясь ударными инструментами, задавали ритм игре. Вскоре, кстати, в опасной близости с ними приземлится «дыня», которую Кобус Мараис запустит в аут.

Тромп на этот раз не «оторвался», а «дорвался»

Регбисты «Славы» после гимна России уже уходили с построения, но тут же вернулись, поскольку зазвучал гимн Татарстана. В отличие от КХЛ, где на собственный региональный гимн, помимо «Ак Барса», претендует еще «Салават Юлаев», в «пятнашке» только «Стрела» имеет право на звучание двух гимнов, с чем игроки «Славы», ранее не игравшие в Казани, еще не сталкивались. Хотя один таковой был, поскольку «Стрела» и «Слава», поменяв составы в межсезонье, можно сказать, разменялись игроками. В Казань переехал «славный» Тимур Исмаилов, а за Москву сейчас играет экс-«стрелок» Джин Уиллемс, прошлогодний легионер Казани с очень колоритной внешностью. Впрочем, у казанцев сейчас есть другой легионер с колоритной внешностью — Донован Дю Рандт, в этот раз не игравший, поскольку получил удаление в прошлом матче. Перед игрой он тепло пообщался с парочкой москвичей, тепло обнявшись со знакомыми.

Следующие 20 минут объятья происходили уже не поле и были еще более жаркими. «Стрела» утрамбовала «Славу» на своей половине поля и несколько раз подкатывала к опасной близости в зачетной зоне, но защита москвичей, хотя и гнулась, но распрямлялась в последний момент. Их тактику можно охарактеризовать как «спасайся, кто может», но, надо отдать должное гостям, спастись они успевали.

Следующий удар Мараиса едва не угодил в нашего фотографа Максима Платонова, который продолжил работу, «не моргнув объективом». И дождался-таки не просто красивого, а еще и результативного кадра, когда Дзабелов открыл счет, а Мараис наконец-то пальнул по воротам с «реализации» — 7:0.

— Попытка получилась на загляденье, — высказался защитник «Стрелы» Никита Попков, помогавший вашему корреспонденту в написании репортажа. Наши 12-й и 13-й номера Алексей Голов и Хетаг Дзабелов очень здорово разобрались в ситуации.

Следующие 20 минут объятья происходили уже не поле и были еще более жаркими

Барабанщики забили в свои инструменты, но все заглушил голос Шакиры, чей хит 10-летней давности, написанный к ЧМ по футболу в ЮАР, отмечает очки, набранные казанцами. Южноафриканский тренер «Стрелы» Джей Пи Нил одобряет…

Тут же, однако, «Слава» счет сравняла. Москвичи дотащили мяч до опасной близости к зачетному полю, после чего Мараис попытался выбить его подальше, но один из гостей, как заправский вратарь в гандболе, удар парировал, завязалась «схватка», после которой Мараис был удален, а гости «реализовали большинство», как сказали бы хоккеисты — 7:7.

— Не разобрался, почему Мараис заработал удаление, — посетовал Попков. — Там была куча-мала, скорее всего, судья обнаружил игру на земле, либо увидел помехи при выводе мяча. Кстати, любопытным получился момент, когда игрок «Славы» сблокировал удар Кобуса, такое редко, но бывает, поскольку подобная ситуация отрабатывается на тренировках. Если уж не перехватишь, то дезориентируешь соперника, что тоже приветствуется.

— Хорошо, — истошно крикнул тренер по нападающим «Славы» Сергей Попов, и был прав как никогда. Счет сравняли, да еще и Казань лишилась основного бомбардира, реализующего попытки. Сменивший его в этом амплуа Йохан Тромп, про которого ранее шутили, когда он заносил «дыню» в зачетное поле, что он «оторвался», на этот раз «дорвался» до роли бьющего. Но с первой попыткой реализации штрафного не справился, промахнувшись, а вторую решил завершать не ударом по воротам, а выбрал продолжение атаки. И только с третьего раза был точен, выведя казанцев вперед — 10:7. Вскоре Мараис вернулся на поле и едва не забил дроп-гол, угодив в перекладину ворот.

— Первый тайм прошел очень энергично, на встречных курсах, — продолжил свой конферанс Никита Попков. — Мы были более дисциплинированными, получив гораздо меньше штрафных, чем «Слава», правда, реализовать удалось только один. Зато это дало преимущество в счете — 10:7. Если бы еще повезло с ударом Мараиса, когда он попал в штангу, был бы его второй дроп-гол в сезоне. Само попадание в штангу происходит очень редко, хотя, помнится, в Пензе Александр Янюшкин ударил в нее, и мяч отскочил в ворота. Сейчас у Мараиса был шанс, но штанга не помогла, — посетовал Попков.

В середине августа команды встретятся вновь, на этот раз в рамках четвертьфинала Кубка России

«Второй тайм получился просто шикарным»

Второй тайм можно не описывать столь скрупулезно, как первый, поскольку равной борьбы было гораздо меньше. Вначале Магомед Давудов занес, причем «Стрела» играла в меньшинстве. Затем казанцы увеличили счет, а Мараис реализовал попытку, снова попав в штангу, но в этот раз «дыня» нырнула в ворота. За данную результативную атаку стоит поблагодарить еще и Тромпа, который точным пасом ногой бросил в атаку… самого себя. Нанеся сильный удар вверх и немного вперед, он сам же бросился за мячом и поймал его, после чего отдал передачу партнеру, развернув атаку «веером» — 22:7.

Вскоре гости занесли мяч в зачетное поле, сократив счет. «Пацаны, хватит базарить, давайте игру смотреть», — обратился к своим одноклубникам на скамейке игрок москвичей с характерным кавказским акцентом. «Базарить» те действительно перестали, а вот «Стрела» умудрилась разбазарить свое преимущество — 25:19.

— Был момент, когда наше преимущество составляло шесть очков, и одна успешная атака «Славы» выводила москвичей вперед, — поделился опасениями Попков. — Но парни поработали в защите, а затем были две попытки, которые получились просто на загляденье. Почему судья отменил еще одну, я даже не буду обсуждать, поскольку этот не наше дело.

Действительно, «Стрела», собравшись, осуществила две попытки, одну из которых главный судья не засчитал, пообщавшись с боковым арбитром. В концовке игры тренерский штаб «Стрелы» поменял Мараиса под овации болельщиков и выпустил на поле Исмаилова, чтобы он хотя бы минуту сыграл против прошлогодних партнеров — 35:19.

— Второй тайм, на мой взгляд, получился просто шикарным. Наша команда сильно добавила в атаке, при этом сохранив игровую дисциплину в обороне, — резюмировал итоговые впечатления Попков.

В середине августа команды встретятся вновь, на этот раз в рамках четвертьфинала Кубка России.



1 / 47 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов