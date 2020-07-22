Борис Менделевич: «Психиатрия долгие годы не находит должного внимания и недополучает финансирование»

Депутат Госдумы Борис Менделевич — о том, как коронавирус изменит нацпроект «Здравоохранение»

Фото: Максим Платонов

Накануне в Госдуме на заседании рабочей группы комитета по охране здоровья по мониторингу национального проекта «Здравоохранение». Депутат Госдумы от Татарстана, доктор медицинских наук, врач-психиатр Борис Менделевич, являясь руководителем данной группы, специально для читателей «Реального времени» подготовил авторскую колонку по горячим следам.

Новые условия, в которых оказалась вся система российского здравоохранения, потребовали новых решений и внесли определенные коррективы. Мы увидели не только возможности нашего здравоохранения, но и необходимость менять его наполнение, его функциональную и организационную структуру, выстраивать логистику всей системы. Именно в связи с этим было принято решение о проведении заседания, чтобы все профильные ведомства и участники понимали, в каком направлении и куда необходимо двигаться в рамках реализации национальных проектов.

Пандемия и нацпроекты: кто кого?

По понятным всем нам причинам, во время пандемии достаточно большой акцент был сделан на развитие инфекционной службы. При этом в тени оказался ряд других направлений и даже по самым объективным причинам именно эти направления требуют пересмотра индикаторов. В частности, сегодня представители регионов подняли тему развития экспорта медицинских услуг, что в условиях закрытия границ априори невозможно. Достаточно актуальным является и строительство, ремонт медучреждений. В частности, в ряде случаев в регионах было приостановлено строительство, а где-то медучреждение, в котором был запланирован ремонт, снова включилось в работу в связи с большим количеством пациентов.

Довольно большая часть средств была потрачена на новые автомобили скорой помощи, что является, наверное, самым важным звеном первичной медико-санитарной помощи. Фото Максима Платонова

К тому же, в это же время в здравоохранение было инвестировано около 500 млрд рублей. Довольно большая часть средств была потрачена на новые автомобили скорой помощи, что является, наверное, самым важным звеном первичной медико-санитарной помощи. Кроме этого, закуплены аппараты ИВЛ и другое современное оборудование, которое будет служить еще долгие годы.

При этом ряд показателей, в частности структура общей смертности, не подлежат изменению и важно в этом направлении работать более эффективно.

COVID-19 — катализатор новых направлений?

В связи с пандемией остро встал вопрос модернизации подходов организации инфекционной службы. Да, сейчас Минздрав России готовит изменения, которые станут отдельным проектом в рамках национального проекта «Здравоохранение» — проект «борьба с инфекционными заболеваниями». Но, помимо физического здоровья, не менее, а возможно и более важно поддерживать психическое. И сейчас, на мой взгляд, самое время обсудить возможность включения в национальный проект еще одного проекта «Психическое здоровье граждан». Психические расстройства — вторая по значимости (после сердечно-сосудистых) причина появления хронических заболеваний. Депрессия и сердечно-сосудистые заболевания в России имеют прямую связь, особенно среди женщин, которые, кроме обычных поводов для депрессии, имеют еще депрессию на фоне гормональных перестроек после беременности и родов.

Психические расстройства — это вторая по значимости после сердечно-сосудистых причина появления хронических заболеваний. Депрессия и сердечно-сосудистые заболевания имеют прямую связь. По данным, которые мы имеем, именно депрессия диагностируется у около 47% пациентов после инсультов. На учете у психиатра сегодня состоит около 1 млн человек, которые являются инвалидами в связи с наличием психического заболевания.

Психические расстройства — это вторая по значимости после сердечно-сосудистых причина появления хронических заболеваний. Фото natmed.com.au

Психическое здоровье — это основа физического и социального благополучия человека. Однако психиатрия долгие годы не находит должного внимания в программах модернизации Минздрава и незаслуженно недополучает должного финансирования.

Сегодня на заседании я еще раз высказал эту мысль и нашел поддержку как со стороны представителей профильных ведомств, в частности ФОМС, так и регионов. Они поддержали данную инициативу, отметив, что надо делать больший акцент на когнитивном здоровье нации. В частности, в Нижегородской области были проведены внутренние исследования, которые показали рост когнитивных расстройств у людей с тяжелым поражением легких. Эксперты еще раз отметили, что новый коронавирус оставит серьезный след и преодолевать его надо здесь и сейчас.

Что по цифрам?

В целом, реализация национального проекта «Здравоохранение» сейчас имеет лидирующую позицию по сравнению с другими. Но здесь очень важно смотреть не только количественные, но и качественные показатели по каждому направлению, чтобы не получать средней температуры по больнице. Одним из основных вопросов является рост смертности. Так, по данным Росздравнадзора, в тройку регионов по росту смертности входят Москва (+17,2%, или на 11 375 случаев), Московская область (+15,2%, или на 7 572 случая) и Санкт-Петербург (+14,3%, или на 4 673 случая).

Еще одним из обсуждаемых стало лечение болезней системы кровообращения, рост смертности от которых в среднем по стране вырос на 1,8% (плюс 8 663 случая). Исходя из статистики по смертности в связи с БСК, можно сделать вывод что в первые 5 месяцев этого года динамика была достаточно позитивной. Однако оперативный мониторинг за июнь и июль показывает рост, но данные еще будут корректироваться. При этом надо понимать, что даже в рамках нацпроекта государством выделяются достаточно большие средства на закупку медицинского оборудования, оснащение кабинетов и даже в таких условиях пока не все регионы заключили необходимые контракты!

В целом реализация национального проекта «Здравоохранение» сейчас имеет лидирующую позицию по сравнению с другими. Фото Максима Платонова

Из позитивных тенденций можно отметить, что по данным Росздравнадзора, наблюдается снижение смертности от новообразований. В среднем по стране показатель снизился на 3,4%, а это 5 483 случая! Но надо понимать, что данные в течение года будут обновляться и радоваться пока рано. В частности, сейчас очень важно, чтобы все медучреждения соблюдали правила безопасности, а также сроки оказания медпомощи. Именно это может позволить сохранить огромное количество жизней!

Конечно, в лимитах колонки не уместить все обсуждаемые вопросы. Поэтому готов ответить на них здесь в комментариях или на страницах своих социальных сетей!