Если у Плющенко «ангелы», то у Тутберидзе, получается, «демоны»?

Иначе не объяснить войну между лагерями двух главных персонажей российского фигурного катания

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион. Этери Тутберидзе — тренер двух олимпийских чемпионок. И между ними идет война. Большая информационная война, в истоках которой попыталось разобраться «Реальное время».

Потомки заробитчан



В майские дни состоялся один из наиболее массовых «трансферов» в истории фигурного катания, когда из школы «Хрустального» в академию «Ангелы Плющенко» перешли в общей сложности три спортсменки и один тренер: Александра Трусова, сестры Жилины, плюс наставник Сергей Розанов. Учитывая прежние напряженные отношения между хедлайнерами этих школ Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко, этот переход вызвал еще больший, хотя, казалось бы, куда уж, всплеск напряженности между столпами российского фигурного катании. В итоге следующий сезон грозит превратиться в выяснение отношений на льду в режиме нон-стоп.

Между тем надо понимать, что речь идет о двух наиболее звездных представителях фигурного катания России, гордости страны в этом виде спорта. В котором вроде бы только-только затих конфликт двух великих представителей советского фигурного катания, спортсменки Ирины Родниной и тренера Татьяны Тарасовой, совсем не красивший ни их самих, ни вид спорта.

Плющенко и Тутберидзе такие же равновеликие, только первый добился большего как спортсмен, а вторая настолько обогнала его, конкурентов и, собственно, время, что создала лучшую школу фигурного катания в мире «прямо сейчас» с перспективой стать лучшей за все времена.

Причем шли они каждый к своей вершине путями, которые никогда и нигде не пересекались, помимо единственной стыковки в олимпийском Сочи-2014.

Удивительная деталь, родители обоих фигуристов, по сути дела, заробитчане, как сейчас принято называть рабочих мигрантов (и не только с Украины). Грузин Георгий Тутберидзе приехал в Москву, где работал на Заводе имени Лихачева, стараясь прокормить большую семью из пятерых детей. Украинец Виктор Плющенко отправился на строительство Байкало-Амурской магистрали, где в поселке Джамку, построенном строителями треста «ВолгоградБАМстрой», и родился маленький Женя. Джамку с нанайского переводится как «желтая вода», но это еще ему повезло с названием, поскольку мог бы родиться в соседнем поселке Кондон (что с нанайского, впрочем, переводится гораздо благороднее — «кедр»).

Тутберидзе также работала под руководством двух наставников, тренировавших в связке. Фото fsrussia.ru

Резюмируя детство Этери и Жени, невольно приходишь к мысли, что оно не было усеяно розами. Это не Елена Чайковская, выросшая в артистической среде и уже с детства снимавшаяся в кинофильмах. Не Татьяна Тарасова, дочь «сами знаете кого». Не элитарное сообщество, а самые простые советские семьи.

Семья Плющенко вернулась в Волгоград в 1985 году, а через год 4-летний Евгений пришел в местную секцию фигурного катания. Первым его тренером стала Татьяна Скала, затем с ним работал Михаил Маковеев, точно такой же путь ранее проделал Максим Маринин, будущий олимпийский чемпион 2006 года в парном катании.

Тутберидзе также работала под руководством двух наставников, тренировавших в связке. Начинала у Евгении Зеликовой, а потом ее вел супруг Зеликовой Эдуард Плинер. Кстати, такой же путь юной фигуристки проделала Жанна Девятова, будущая мама Евгении Медведевой. Причем мама и будущий тренер Евгении тренировались практически одновременно, поскольку Жанна всего на 2 года старше Этери. Следующее различие в том, что от Плинера Девятова ушла к молодому тогда тренеру Игорю Русакову, вошедшему в историю фигурного катания как наставник Ильи Климкина.

Общие проблемы на чужбине

А главные персонажи нынешнего ледового интернет-побоища с развалом СССР начали переживать схожие проблемы. Обоим пришлось сорваться с родных мест со всеми вытекающими трудностями. Одиннадцатилетний Женя в одиночку покинул Волгоград, где на то время закрылась секция фигурного катания. Успокоим любителей спорта, она потом откроется и даст миру еще и Артура Даниеляна, вице-чемпиона Европы-2020. А 18-летней Этери придется перелететь за океан, чтобы зарабатывать на хлеб в ледовом шоу-балете Михаила Белоусова.

У Плющенко поначалу будут общежитие, непростые отношения со старшими в группе, тараканы и крысы на съемной квартире, у Тутберидзе — разрыв контракта, из-за чего она какое-то время осталась без работы и жилья, которое нашла в приюте для бездомных. После того, как жизнь постепенно наладилась, произошел теракт в Оклахоме, когда взорвалось здание, стоявшее напротив их гостиницы. Жуть какая-то, хотя в фигурном катании происходили вещи и пострашнее. У чемпиона мира Андрея Миненкова брат был разбойником-рецидивистом, скрывавшимся в психбольнице.

Первый серьезный заработок Плющенко датируется 1997 годом, когда за выигрыш чемпионата мира среди юниоров он получил 1,5 тысячи долларов в качестве призовых. Кстати, на том же чемпионате второе место с Марией Петровой завоевал эксперт «Реального времени» Теймураз Пулин. Любопытно, что никто из других победителей ЮЧМ того года — американская фигуристка и парники, наш танцевальный дуэт, в дальнейшем не смог сделать серьезной карьеры на льду.

Первый серьезный заработок Плющенко датируется 1997 годом, когда за выигрыш чемпионата мира среди юниоров он получил 1,5 тысячи долларов в качестве призовых. Фото evgeni-plushenko.com

Что касается Тутберидзе, то она в это время работает тренером в США, хотя, по большому счету, это всем известные подкатки. Тренер без титулов, без серьезных международных стартов, чьим партнером был всего лишь Николай «Ник» Аптер, такой же безвестный эмигрант из Russia, не мог набрать серьезную группу в Америке, где в 90-е годы была настоящая Мекка мирового фигурного катания. Совсем другое дело было бы, если бы партнером молодой Тутберидзе был Илья Авербух, также катавшийся в группе Плинера, но он отказался от ее предложения.

В 2003 году у Тутберидзе рождается дочь Диана, получившая фамилию Дэвис, и Этери становится членом федерации фигурного катания Москвы. К этому времени Плющенко уже суперзвезда, лидер отечественного мужского ФК, которое выдвинулось на первые роли в мире. Начав с украинца Виктора Петренко, выступавшего еще под флагом СНГ, мы начали коллекционировать олимпийское золото руками (и ногами) Алексея Урманова, Ильи Кулика, Алексея Ягудина, с 1992 по 2002 годы. В 2003 году Плющенко чемпион мира еще по старому подсчету баллов с 6,0 и ниже, а в 2005-м он уже чемпион Европы по новой очковой тарификации.

В 2006 году фигурное катание Волгограда завоевало сразу две золотые награды Олимпиады в Турине, помимо Плющенко его взял Маринин в парном катании вместе с Татьяной Тотьмяниной, будущей супругой Ягудина, до недавней поры главного раздражителя Плющенко. В том же 2006-м 36-летний Сергей Дудаков переходит на работу с детишками в ДЮСШ №48 в Крылатском, в группе под руководством Марии Бутырской, с которой ранее тренировался в группе Виктора Кудрявцева. Спустя год 15-летний Даниил Глейхенгауз занимает 19-е место на ЮЧМ (спокойно, будущий бронзовый призер Сочи-2014 Денис Тен вообще стал 26-м).

У Тутберидзе первая ученица Шелепень, у Плющенко первый сын Кристиан

А Тутберидзе в это время нянчится с 10-летней Полиной Шелепень, своей первой звездочкой. Через год она возьмет еще и 8-летнюю Женю Медведеву и будет подтирать сопельки 4-летней дочке Диане.

Раз уж мы затронули личную жизнь, то у Плющенко родится сын Кристиан, которого через 2 месяца переименуют в Егора. Правда, все это случится после того, как сам Евгений расстанется со своей первой женой, которая перепишет сына на свою фамилию. Егор Ермак звучит как-то логичнее, чем Кристиан Плющенко.

Сам Плющенко в это время завоевывал награды как спортсмен и шоумен, откатав показательную программу «Секс Бомб», которую ему поставил хореограф Давид Авдыш. Любопытно, что Давид родился в 1952 году в украинском Житомире, а в 1945 и 1950 годах там же родились будущий тренер футбольной «Турбины» из Набережных Челнов Зая Авдыш и его младший брат, будущий футболист «Турбины» Валерий Авдыш. Трудно представить, что все ассирийцы Житомира носят одну и ту же фамилию, не являясь родственниками.

Майское «Евровидение»-2008, в котором Плющенко поучаствовал в победе Димы Билана, — это время, когда разница между Евгением и Этери максимальна, поскольку исчисляется десятками медалей у одного и десятком малоизвестных учениц у другой… Сотнями фигуристов, которые разделяли лучшего в мире фигуриста и «одного из» тренеров спортшколы в Москве… Тысячами статей о первом и маленькой заметкой о том, что Полина Шелепень стала третьей на первенстве страны среди юниорок. Выиграла Катарина Гербольдт, будущая партнерша Александра Энберта в парном катании, второй стала «вечная» Алена Леонова, третьей Полина.

В декабре того же 2008 года Шелепень будет шестой на взрослом чемпионате страны в Казани, которая, кстати, в нулевые годы окажется центром фигурного катания страны: три чемпионата России среди взрослых, три первенства среди юниоров. А в марте 2009-го к Тутберидзе в Москву из Екатеринбурга приедут мать и дочь Липницкие, Даниэла и Юлия. И это уже признание, хотя все равно не такое, как у профессора Алексея Мишина, наставника Плющенко.

Василий Соловьев: «Я же не могу всех запомнить!»

К нему приезжали только те, на кого сам профессор обращал внимание. К примеру, когда в 2011 году Шелепень по юниоркам станет уже второй, проиграет она опять же в Казани будущей «императрице» Елизавете Туктамышевой, которая на тот момент уже 5 лет тренируется у Мишина. Правда, в 2011-м к Тутберидзе приходит Дудаков, и ее группа начинает принимать очертание нынешней, эталонной. Сама Тутберидзе уже пересекается на соревнованиях с корифеями тренерского штаба России, включая Мишина, поскольку профессор никогда не гнушался поездок даже на старты внутри страны. Но вот с Плющенко Тутберидзе спортивный календарь никак не сводит.

Только в конце 2011-го на чемпионате России в Саранске, где от группы Тутберидзе дебютировали Липницкая (второе место) и Медведева (восьмое), стартовала Шелепень (десятое) они снизу вверх смотрели на чемпиона Плющенко, и более рослого, и знаменитого, плакаты с изображением которого были развешаны по периметру дворца спорта. Да, именно так, выступления девушек настолько не привлекали внимания тогда, что во время проката Липницкой коллега Татьяны Тарасовой по комментаторской кабинке начала краситься и припудриваться, то и дело попадая в объектив видеокамеры. Тогдашний голос фигурного катания Василий Соловьев, рассказывая о Медведевой, произнес, что «ее 12 лет, это совсем не 12 лет, как у этой, как ее… Господи, кто там еще был? Радионова! Я же не могу всех запомнить».

После Олимпиады-2014 Соловьев даст большое интервью Юрию Дудю. К тому времени он уйдет из фигурного катания и решится на откровения. В том числе и такие: «Сейчас у нас было два лагеря: окружение Сотниковой и Липницкой. Хоть и говорится, что «мы одна команда», отношения там мегасложные. Достаточно посмотреть на двух тренеров, чтобы стало ясно: это война. Без смертоубийства и мордобоя, но реальная война — люди борются за очень важные вещи».

Если противоречия между тренерскими штабами Тутберидзе (Липницкая) и Буяновой (Сотникова) тогда констатировал только Василий Соловьев, то последующий процесс конфронтации можно включать в школьную программу. Фото sovsport.ru

У нас уже была «война», а теперь сражение на фоне коронавируса

Тогдашняя война проходила на фоне пустых трибун, пересмотрите любой прокат девушек до Сочи — вот примерно так же должны будут выглядеть трибуны на соревнованиях после коронавируса. И если тогда была «война», то что же творится сейчас, когда интерес к фигурному катанию, всему, что происходит вокруг него и внутри, запределен. И если противоречия между тренерскими штабами Тутберидзе (Липницкая) и Елены Буяновой (Аделина Сотникова) тогда констатировал только Василий Соловьев, то последующий процесс конфронтации можно включать в школьную программу, пока на факультативной основе. Конфликты окружения и фанатов Сотниковой и Липницкой, старый, не совсем добрый «олд скул» Тарасовой и Родниной, а также Ягудина и Плющенко, и по нарастающей ушедшая Липницкая — оставшаяся Медведева, ушедшая Медведева — оставшаяся Алина Загитова. И теперь новое противостояние, начавшееся еще тогда, когда у Плющенко и Тутберидзе не было ни одного общего ученика. Серафима Саханович не в счет.

В итоге мы уже начали привыкать к тому, что фигурное катание — это такая платформа неприкрытой зависти и непрекращающейся ненависти всех ко всем. И это странно и неадекватно. Будучи одним из таких же субъективно оценочных видов спорта, как гимнастика, спортивная и художественная, или же акробатика и синхронное плавание, фигурное катание аккумулировало в себе 100 процентов зрительского внимания. Между тем это мелкий с точки зрения вклада в общую олимпийскую копилку вид. Пять олимпийских наград — это в два раза меньше, чем у гимнастики. По сравнению с легкой атлетикой и плаванием фигурное катание просто юнец в коротких штанишках, некая отрасль из сферы развлечений. С неоправданно высоким вниманием к себе. Ау, пять олимпийских комплектов золотых медалей это неплохо, но в мировой истории есть уникальный пример, когда один человек завоевывал столько же на одной Олимпиаде, если вспомнить американского конькобежца Эрика Хайдена на играх в Лейк-Плэсиде. Алина Загитова чудо как хороша, но ее «золото» Пхенчхана — это капля на фоне Ниагарского водопада наград от Ларисы Латыниной, Любови Егоровой или Лидии Скобликовой. Плющенко с его двумя победами на четырех Олимпиадах — это такой же Гном Гномыч по сравнению, например, с фронтовиком и узником концлагеря Виктором Чукариным, который за две Олимпиады выиграл семь раз. Поэтому, действующие лица и фанаты фигурного катания, станьте соразмерны своему виду спорта!

А мы тем временем перешагнули временной момент, когда Плющенко и Тутберидзе впервые встали на одну ступень пьедестала почета. Евгений, Липницкая и парники Нины Мозер набрали 59 очков в зачет командных соревнований Сочи-2014, после чего танцоры вообще могли не выходить на лед, и Россия все равно завоевала бы золото. Плющенко «дернул» Чана и стал героем олимпийского командника, Липницкая в произвольной программе уже катала в ранге досрочной чемпионки. Именно ее трепал по щеке Путин, но в тот момент о разногласиях между Евгением, оставшимся на втором плане во время подхода президента, и тренерским штабом Тутберидзе не могло быть и речи. Поскольку воевал с Евгением Владимир Жириновский плюс племя фанатов Максима Ковтуна.

Евгений, Липницкая и парники Нины Мозер набрали 59 очков в зачет командных соревнований Сочи-2014. Фото яровая.рф

У Тутберидзе был «скелет в шкафу» в лице Сотниковой. Именно «скелет» и именно «в шкафу», поскольку после олимпийского триумфа Аделина растворилась незаметнее, чем сахар в стакане чая. Именно 2014 год стал переломным в истории Этери Георгиевны. На показательных олимпийского турнира выступил ее ученик Адьян Питкеев, в группу к ней пришел Даниил Глейхенгауз, ранее перебивавшийся подкатками, получила второй шанс 11-летняя Загитова, пришедшая попрощаться с цветами. Удивительно, что все остальные уходившие из группы не уходили так, как сделала оставшаяся в итоге Алина. Шелепень просто сбежала из Новогорска, Липницкая, Медведева, Трусова не расщедрились ни на розы, ни на тюльпаны, ни даже на пару гвоздик.

