Обольстительница Туктамышева, мачо Панарин и «туган авылым» Гиматова

Карантинный Instagram-обзор звезд спорта

Судя по всему, мировой карантин постепенно ослабляет свою хватку, однако спортсмены засели по домам много раньше обычных людей и должны будут находиться там дольше всех — рисковать им нельзя по контрактам. Вот и стараются звезды развлекаться домашними способами. Артемий Панарин устраивает целое шоу из ремонта гаража, Елизавета Туктамышева примеряет соблазнительные наряды и яркий мейкап, «новобранка» ВК «Динамо-Казань» Саманта Брисио делится красивыми пейзажами, сделанными вдалеке от людей. Об этом и многом другом — в традиционной подборке самых ярких постов в «Инстаграме» звезд спорта.

Хоккейно-ремонтные тренировки Артемия Панарина

Самый высокооплачиваемый и политически активный российский хоккеист Артемий Панарин, который решил на карантине остаться в США, на этой неделе показал мастер-класс, как нужно делать ремонт в доме. Напомним, у Артемия есть собственный дом под Нью-Йорком, где форвард «Рейнджерс» и обустраивается этой весной.

В своем шутливом ролике в мачо-образе с голым торсом Панарин пошагово с помощью хоккейных терминов объясняет, как нужно работать валиком. Тут вам и правильная стойка с фиксацией, и размах, и даже упражнение с поднятием ноги выше головы. «Тренируя мой силовой стиль игры», — иронизирует над собой хоккеист.

Загитова делится красотой без лишних слов

Алина Загитова решила не изобретать велосипед, отделалась на этой неделе стандартным селфи и парой эмоджи вместо подписи. Алина явно захотела поделиться с подписчиками своим макияжем. Разумеется, не забыла она и о том, чтобы засветить в кадре кошачью эмблему экипировщика, с которым имеет рекламный контракт.

Туктамышева обольщает мужскую аудиторию и анонсирует свою передачу в «Инсте»



Елизавета Туктамышева также опубликовала селфи при полном мейкап-параде. Правда, в куда более откровенном образе, как и присуще удмуртско-питерской фигуристке. Все же помнят ее «бомбическую» стюардессу?

Остается верна себе Елизавета и на своей страничке в Instagram, повышая интерес к аккаунту у мужской половины любителей спорта, и не только спорта. В подписи Туктамышева делится секретами макияжа, назвав пост «абсолютно бабским».

«Да нет, дорогуша, не бабский это пост, а абсолютно мужской. :) P.S. Текст не читал)», — прокомментировал картинку один из подписчиков Туктамышевой.

А накануне фигуристка, следуя сегодняшнему тренду среди спортсменов, анонсировала серию прямых эфиров с некими интересными людьми. Видимо, слава Александра Кержакова (устроившего серию интервью со звездами футбола и хоккея) не дает покоя фигуристке.

«Я хочу попробовать сделать серию прямых эфиров с интересными людьми, и это необязательно только спортсмены, мне бы хотелось пообщаться и познакомить вас поближе с разными людьми. Не буду загадывать, но надеюсь, все получится и будет интересно. И называться все это будет Tuktik talk», — написала 23-летняя фигуристка.

Ну а в начале недели Елизавета поразмышляла о роли музыкального вкуса в карьере фигуриста.

«Может ли спортсмен показывать красивые и цепляющие программы, не разбираясь в музыке и искусстве? Такой вопрос мы недавно обсуждали на занятиях. Катание — это тоже искусство. Художник рисует на холсте, а фигурист перекладывает свой рисунок на лед.

Можно делать ставку только на технику.

Но эмоции, чувствование музыки, проживание своей роли гораздо сильнее и ярче, если спортсмен понимает то, что он делает, а это возможно с хорошим бэкграундом.

Это совсем не значит, что нужно кататься только под классику. Но разбираться в искусстве, изучать его историю и направления важно еще и для того, чтобы иметь возможность делать что-то новое и современное.

Ну вы поняли о чем я)

Как думаете, дождетесь от Туктамышевой классических номеров?» — рассуждает Елизавета под фото с одного из своих выступлений.

Саманта Брисио ищет стимул к работе, наслаждаясь Альпами

Не менее красивая спортсменка — вступившая в ряды казанских динамовок мексиканская волейболистка Саманта Брисио — проводит свой карантин в Европе. В эти дни она порадовала многочисленных поклонников шикарными видами Альпийского хребта с зеленой лужайкой, на которой, собственно, сама волейболистка и лежит. Напомним, именно из итальянской лиги спортсменка перебралась в российскую.

«Я называю это «поиском воли к работе», — пошутила мексиканка.

Дмитрий Тарасов предлагает варианты домашнего Дня Победы

Уже по сложившейся традиции полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов отметился семейным фото (другие он и не постит) в преддверии общероссийского праздника. На этот раз футболист размышляет о праздновании Дня Победы в непростых условиях и предлагает людям написать письмо ветерану Великой Отечественной или же принять участие в акции «Бессмертный полк», которая впервые пройдет онлайн.

«В эти выходные большой праздник для нашей страны — 75 лет Великой Победы! Впервые мы 9 мая встречаем без масштабного парада, таковы обстоятельства. Но это не мешает нам гордиться подвигом наших героев. Самих ветеранов, уже в силу времени, осталось не так много, им тоже стоит поберечь здоровье. Тем не менее, это не повод их не порадовать и не рассказать нашим детям о подвигах прабабушек и прадедушек! В этом году столько всего можно сделать из дома — например, написать «Письмо Победы» ветерану (его доставят волонтеры вместе с лекарствами и продуктами). Даже Бессмертный полк пройдет впервые онлайн. Чтобы принять участие, нужно зайти на сайт 2020.polkrf.ru и загрузить фотографии своих родственников, прошедших Великую Отечественную войну. Уже 600 тысяч человек отправили фотографии, думаю, там будет несколько миллионов участников. А 9 мая в прямом эфире на всех телеэкранах России покажут фотографии наших героев, каждого до последнего! Такого еще не было! Так что праздник состоится, несмотря ни на что! Ведь чтобы сохранить и пронести память — не нужны какие-то условия, нужно только желание — это идет от сердца», — написал Тарасов под фото с супругой и детьми.

Эдуард Гиматов карантинит в «туган авылым»



Нападающий «Салавата Юлаева» Эдуард Гиматов, в отличие от Брисио, поделился пейзажами, чуть более близкими российскому (а в особенности татарстанскому и башкирскому) человеку. Хоккеист опубликовал фото одной из башкирских деревень, расположенной у реки Белой. На переднем плане он разместил кепку с эмблемой «Салавата Юлаева» и подписал «Смотрящий». Вид действительно красивый и очень узнаваемый многими жителями двух соседних республик.