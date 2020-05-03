Lingualeo спустя год после трагедии Айнура Абдулнасырова

Чем живет популярный образовательный сервис

Ровно год назад стало известно, что основатель международного образовательного онлайн-сервиса Lingualeo Айнур Абдулнасыров задержан по подозрению в убийстве своей сестры. Позже суд признал его невменяемым и отправил на принудительное лечение. Однако сервис, несмотря на трагедию, продолжает существование. Что такое «Леокарантин» и при чем тут муж Ирины Хакамады — «Реальное время» вспомнило историю Lingualeo и попыталось выяснить, что стало с этим бизнесом за год.

«Знаем тебя, башкир ты!»

Уже добившись успеха, Айнур Абдулнасыров рассказывал СМИ, что родился в небольшом городе Дюртюли на берегу реки Белой в Башкортостане. При этом утверждал, что он «чистый татарин». Хотя друзья в Казани в шутку, по его собственным словам, его и подначивали: «Знаем тебя, башкир ты!».

Изучением английского языка Абдулнасыров увлекся еще в начальных классах школы. Читал, выписывал на карточки слова с переводом, транскрипцией и контекстом употребления. Позже в интервью вспоминал, что эти замотанные в резинку карточки он носил с собой и, как только появлялась возможность, просматривал.

После окончания школы молодой человек поступил в 2003 году в Высшую школу экономики в Москве — хотел учиться бизнесу. Но почти сразу стал давать частные уроки английского. В итоге создал «Клуб носителей языка»: англоговорящим студентам из разных стран передавал своих клиентов, которых становилось все больше, за 25 процентов комиссии. В итоге у студента «вышки» появился полноценный языковой бизнес.

Айнур стал резидентом первого в России бизнес-инкубатора HSE Inc и открыл офис прямо в университете. Сокурсник за 8 тысяч рублей создал для него сайт.

Так случилось, что он угадал тренд. В результате к середине 2000-х проект башкирского вундеркинда (таковым его считали еще со времен учебы в средней школе) стал лидером в премиум-сегменте обучения иностранному языку. К четвертому курсу выручка «Клуба носителей языка» (12 языков, 150 преподавателей) приблизилась к 3 миллионам рублей в месяц.

Но летом 2009-го он продал его за 7,5 миллиона рублей. «Проблемой было то, что «Клуб носителей языка» — это премиум-продукт, доступный в Москве жителям Рублевки, Жуковки, Барвихи и так далее. Соответственно, масштабировать его было практически невозможно, а мне очень хотелось развивать дело дальше», — рассказывал он «Реальному времени».

Башкирский парень стал первым на российском рынке среди тех, кто ввел платный образовательный сервис. Фото vk.com/aynurentre

«Рожден в джунглях Таиланда»

3,2 миллиона рублей из вырученных средств Айнур вложил в Lingualeo («лингвистический лев»), который задумывался как мультиязычный продукт. Предприниматель собрал команду программистов и отправился с ними в Таиланд — для большего погружения в предмет. И 1 марта 2010 года первая версия Lingualeo была запущена с поста на «Хабре» «Рожден в джунглях Таиланда». Сервис обзавелся своей валютой — фрикадельками (по аналогии с популярными в Таиланде мясными шариками), которыми изучающие язык (начали с английского) должны были кормить львенка.

После статьи на «Хабре» проект, что называется, стартанул: только за первую неделю он «прирос» более чем 20 тысячами зарегистрированных пользователей. Так башкирский парень стал первым на российском рынке среди тех, кто ввел платный образовательный сервис.

Однако бизнес-модель оказалась сыровата, и в конце концов у Абдулнасырова закончились деньги. Проект пришлось заморозить. Но лишь на несколько месяцев — инвестор неожиданно нашелся на пермском инновационном конвенте, куда Айнура пригласили рассказать об истории успеха детища студенческих времен: разумеется, он не обошел стороной и Lingualeo. Гендиректор компании «Ваш репетитор» Егор Руди вложил в его проект 6 миллионов рублей в обмен на 20 процентов компании. Меньше чем через год их ежемесячная прибыль уже составляла 700—800 тысяч рублей.

Отец-основатель Lingualeo гордился тем, что создал технологию, которая наряду с изучением языка захватывала и весь его контент: песни, книги, фильмы, спектакли, стихи, анекдоты, новости. Все это можно было оцифровать.

Летом 2011 года Lingualeo победил в конкурсе БИТ — «Бизнес инновационных технологий». Проект заинтересовал российских венчурных инвесторов. Но Абдулнасыров с партнером смотрели в сторону их западных коллег. Последние же выдвигали условие для инвестирования: переезд в Америку.

Однако уроженец Дюртюлей, побывав в США в рамках популярной программы студенческого обмена Work and Travel, пришел к мнению, что хочет и жить, и заниматься делом в России.

В результате в конце 2011 года в языковый бизнес, который уже насчитывал больше трех сотен тысяч пользователей, все же инвестировал международный фонд Runa Capital (основатели — Сергей Белоусов, Илья Зубарев, Дмитрий Чихачев), купивший 20 процентов компании за 3 миллиона долларов.

Lingualeo стал крупнейшей образовательной платформой в СНГ с 15 миллионами зарегистрированных пользователей

Когда будут изучать татарский язык

В 2013 году «чистый татарин» Абдулнасыров приехал в Татарстан. Этому предшествовал его телефонный разговор с президентом Рустамом Миннихановым. Последний, как нетрудно догадаться, интересовался, можно ли создать столь же успешный образовательный сервис для татарского языка.

Абдулнасыров рассказывал СМИ, что очень воодушевился этой идеей. Он был убежден и говорил об этом в интервью СМИ, что татарский язык станет привлекательным тогда, когда подход к его изучению будет сродни подходу Lingualeo: с использованием фильмов, песен, спектаклей и т. д.

И Айнуру хотелось верить, ведь Lingualeo стал крупнейшей образовательной платформой в СНГ с 15 миллионами зарегистрированных пользователей. Ее годовой оборот уже превышал 100 миллионов рублей. Стал миллионером и сам ее отец-основатель.

Напомним, что Абдулнасыров был основным владельцем Lingualeo и председателем совета директоров, а также директором по стратегии. Runa Capital по-прежнему принадлежало около 20 процентов, еще 20 процентов было у фонда Altair.VC (партнеры Игорь Рябенький и Игорь Мацанюк).

Айнур мечтал, что через 5 лет любой желающий сможет на Lingualeo общаться с носителями английского, испанского, немецкого, французского, итальянского, китайского, татарского, русского языков: бесплатно и платно, за фрикадельки и за деньги. К тому времени сервис уже был популярен в Бразилии (около 1 миллиона пользователей) и Турции (чуть менее половины бразильского показателя). Компания планировала выходить на испаноязычный рынок.

Башкирский гений строил далеко идущие планы. Например, о том, что учить весь мир иностранным языкам будет именно российская компания. Нетрудно догадаться, кого именно он имел в виду.

Команда Lingualeo 2015 года. Фото Mary Glazkova / wikipedia.org

«Дай 5!» Айрата Хайруллина

В конце 2014 года Абдулнасыров переехал в Казань и начал готовиться к запуску LeveL90 — мультитематической образовательной платформы, включающей в себя школьные предметы, профессиональную сферу и предпринимательство, сферы семьи, общества, здоровья, культуры, искусства, философии. К слову, он сделал это после «черного» вторника. В 2015 году Айнур стал резидентом казанского IT-парка, а затем «Иннополиса».

Затем он был приглашен в программу «Дай 5!», которую в Альметьевске инициировал для старшеклассников глава города, а ныне глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин. По словам Абдулнасырова, она показала феноменальные результаты.

Он занимался подготовкой проекта акселератора «Сфера новаций» и образовательного клуба в Альметьевске с применением LeveL90 как технологии. Проект задумывался как офлайн-площадка-партнер LeveL90 (Абдулнасыров реализовывал его вместе с альметьевцем Булатом Бурхановым), целью которого был глобальный конкурентоспособный продукт. Абдулнасыров считал, что образование будущего — это микст самого образования, кино, соцсетей и компьютерных игр.

Признали виновным в убийстве сестры

А 3 мая прошлого года появилась шокирующая новость о том, что 34-летний Айнур Абдулнасыров обвинен в убийстве своей сестры.

Трагедия произошла в майские праздники в доме их родителей в Дюртюлях. Айнур несколько раз ударил свою 46-летнюю сестру Эльвиру кухонным ножом, от чего та умерла на месте. Он не стал скрываться и признался в содеянном. По данным следствия, это произошло в результате ссоры. Известно, что женщина страдала шизофренией и зачастую вела себя агрессивно.

Ее неадекватное состояние раздражало Абдулнасырова, однако эксперты обнаружили психическое расстройство и у него самого. Они пришли к выводу, что в момент убийства он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Согласно медицинским документам, первые изменения в психическом состоянии основателя Lingualeo были зафиксированы в 2013 году. По некоторым данным, Абдулнасыров обращался по этому поводу в клинику в Казани.

В сентябре минувшего года прокуратура Башкортостана сообщила, что уголовное дело в отношении Абдулнасырова направлено в суд «для применения принудительной меры медицинского характера». Речь шла о лечении в специализированном психиатрическом стационаре. Как стало известно позже, он был отправлен туда в 20-х числах октября.

Сейчас сервисом «рулит» муж Ирины Хакамады финансовый аналитик, выпускник МАИ начала 80-х Владимир Сиротинский. Фото kulturologia.ru

Муж Ирины Хакамады и «Леокарантин»

Сейчас сервисом «рулит» муж Ирины Хакамады — финансовый аналитик, выпускник МАИ начала 80-х Владимир Сиротинский. В «Фейсбуке» он указан как Managing Partner.

В начале 2005 года Владимир рассказывал, что ему принадлежит иностранная компания, которая занимается финансовыми консультациями корпораций, работающих на западных рынках. Одним словом, живет он в России, а работает за рубежом (к слову, с Хакамадой аналитик познакомился в 1995 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе). Судя по всему, с тех пор ситуация несколько изменилась. Кроме того, Сиротинский сообщал, что получает проценты от вложенных в банк денег и торгует недвижимостью: «Зарабатываю не меньше 3 миллионов рублей в год».



В совет директоров Lingualeo Сиротинский вошел еще 1 августа 2017 года и был назначен управляющим директором. Анонсируя эти кадровые изменения, компания сообщала в релизе, что он «имеет большой опыт работы с международными рынками». В Lingualeo Сиротинский стал отвечать за общее стратегическое развитие компании.

Кстати, тогда компания впервые показала чистую прибыль, закончив год без кредиторской задолженности. Заслуга ли это Сиротинского, сказать сложно. Как бы то ни было, оборот Lingualeo тогда вырос на 26 процентов. Количество зарегистрированных пользователей в 2017 году увеличилось на 13 процентов и превысило 17,5 млн человек по всему миру. Lingualeo заявляло, что прошло отметку в 3 млн активных уникальных пользователей.

«2017 год доказал нашу финансовую устойчивость и верность выбранной стратегии Mobile First. В конце года мы утвердили новую среднесрочную стратегию развития компании. В ней мы продолжаем делать упор на развитие мобильных платформ, усиление присутствия в существующих локалях, совершенствование существующих продуктов (на web в том числе), создание новых как на географических рынках, так и рынках с узкой специализацией», — комментировал стратегию развития СМИ Сиротинский.

Каковы финансовые успехи последнего года, пока неизвестно. Финансовая отчетность за 2019 год в базе данных «Спарк» еще не появилась. Получить комментарий управляющего директора Lingualeo «Реальному времени» не удалось.

Согласно исследованию российского EdTech рынка, который в марте опубликовала газета «Коммерсантъ», его объем в 2020 году может оцениваться в 60 млрд рублей. По оценкам «Интерфакс.Академии», российский рынок онлайн-образования в 2019 году достиг 45—50 млрд рублей, а в нынешнем подрастет до 55—60 млрд. Для сравнения, объем мирового рынка онлайн-образования оценивается в $74 млрд (около 4,8 трлн рублей, доля России около 1 процента).

Судя по информации в публичном пространстве, основанный башкирским гением сервис жив и здоров

Половину рынка занимает дополнительное образование для взрослых, которое включает в себя изучение языков. Лидер рынка языкового обучения в нашей стране пока что онлайн-школа Skyeng (19—21 процент). Lingualeo занимает около 4,3—5 процентов. Однако он назван вторым: остальные игроки имеют еще меньшую долю. Одним словом, есть куда расти.

Судя по информации в публичном пространстве, основанный башкирским гением сервис жив и здоров. В апреле он с большим успехом провел «Леокарантин», говорится на сайте, — челлендж на английском, где можно было прокачать грамматику и узнать много полезного о том, как обезопасить себя от вируса. Более 63 тысяч человек занимались им ежедневно в течение недели.

А не далее как в середине апреля Lingualeo запустил на сайте для русскоязычных пользователей сервис тренировки английской разговорной речи, основанный на автоматическом распознавании и дающий индивидуальные рекомендации по произношению.