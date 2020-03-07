Новости общества

12:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Видеоопрос: «Достигнуто ли в России равноправие мужчин и женщин?»

07:00, 07.03.2020 1
Видеоопрос: «Достигнуто ли в России равноправие мужчин и женщин?»

Праздник 8 Марта, как известно, задумывался вовсе не как праздник, а как день солидарности женщин в борьбе за равные права с мужчинами. Накануне об этом напомнили и президенту Татарстана Рустаму Минниханову, спросив у него, поддерживает ли он феминистское движение. «Мы все подкаблучники, кто в открытой, кто в закрытой форме. Семья начинается с женщины», — с долей шутки ответил глава республики.

«Как по-вашему, в России достигнуто равноправие мужчин и женщин?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:35
    В Российской федерации - в одной из немногих стран - явная дискриминация мужчин по половому признаку - начиная от обязательной службы в армии только мужчин и кончая высоким пенсионным возрастом мужчин, превышающим среднюю продолжительность жизни мужчин.

    Это же очевидный факт - но об этом "не принято" говорить.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости общества

12:41 МСК Все новости
Новости раздела