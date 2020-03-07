Видеоопрос: «Достигнуто ли в России равноправие мужчин и женщин?»

Праздник 8 Марта, как известно, задумывался вовсе не как праздник, а как день солидарности женщин в борьбе за равные права с мужчинами. Накануне об этом напомнили и президенту Татарстана Рустаму Минниханову, спросив у него, поддерживает ли он феминистское движение. «Мы все подкаблучники, кто в открытой, кто в закрытой форме. Семья начинается с женщины», — с долей шутки ответил глава республики.