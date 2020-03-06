Президент Татарстана рассказал, как он относится к феминистскому движению

Президент Татарстана Рустам Минниханов ответил, поддерживает ли он феминистское движение.

«Мы все подкаблучники, кто в открытой, кто в закрытой форме», — отметил глава республики.

Также Минниханов подчеркнул, что «семья начинается с женщины. В нашей семье это мама была, в моей — это моя жена, каким бы ты начальником ни был», — передает его слова корреспондент «Реального времени».

Ранее Рустам Минниханов ответил, поддержит ли он идею выдвинуть женщину в президенты.

