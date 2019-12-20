Тендеры Башкирии: общественная площадка на базе библиотеки в Языково, займ — порту и квартира сельскому врачу

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

Фото: Тимур Рахматуллин

1. 3,5 тысячи тонн авиатоплива для международного аэропорта «Уфа»

Уфимский аэропорт собирается заплатить сумму в 175 млн рублей за топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 (РТ), которое предназначается для заправки воздушных судов. О соответствующем тендере стало известно 16 декабря, заявки будут принимать до 26-го числа, а итоги подведут на следующий после этого день — 27 декабря.

Всего главному аэропорту региона, как следует из документации, понадобится 3,5 тысячи тонн топлива. Поставку товара должны обеспечить до 31 января 2020 года. Она будет осуществлена за счет поставщика. Каждая тонна авиационного топлива обойдется аэропорту в 50 тысяч рублей.



2. Уход за территориями у Дома Республики и Курултая за 44 миллиона

Государственное казенное учреждение Башкортостана «Хозяйственное управление» планирует заплатить 44 млн рублей за содержание территорий, прилегающих к Дому Республики и Дому Госсобрания-Курултая. Об электронном аукционе стало известно 13 декабря, заявки принимаются до 24-го числа, а сам аукцион проведут 26 декабря. Оплатят закупку из бюджета Башкортостана.

Подрядчик должен будет заниматься поливом и промывкой, внесением удобрений, содержанием приствольных лунок деревьев и кустарников, обрезкой крон, валкой сухих деревьев, содержанием газонов, цветников, дорожек, площадок и малых архитектурных форм. Фото wikipedia.org

Всего работы должны проводиться на четырех земельных участках на улицах Тукаева и Заки Валиди. Их площади — 38, 19, 12 и 11 тысяч кв. м соответственно. Подрядчик должен будет заниматься поливом и промывкой, внесением удобрений, содержанием приствольных лунок деревьев и кустарников, обрезкой крон, валкой сухих деревьев, содержанием газонов, цветников, дорожек, площадок и малых архитектурных форм.



3. Капитально отремонтировать Центральную библиотеку Благоварского района

Центральная библиотека Благоварского района, находящегося к западу от Уфы, заплатит за ремонт своего здания довольно крупную сумму — 11,9 млн рублей. Об аукционе объявили 13 декабря, заявки будут принимать до 23 декабря, а аукцион состоится 24-го числа. Ремонт будет оплачен за счет субсидий из бюджета Башкортостана и средств бюджета Благоварского района.

Библиотека расположена в селе Языково, на улице Ленина, 16. Библиотека должна стать общественной площадкой для чтения книг и периодики, проведения авторских вечеров, музыкально-литературных встреч, выставок, показа фильмов, проведения мастер-классов и олимпиад. Судя по приложенному к документации дизайн-проекту, в библиотеке появится проектор, музыкальная система, диваны, большая LCD-панель, компьютеры-моноблоки, детская игровая зона.



Библиотека должна стать общественной площадкой для чтения книг и периодики, проведения авторских вечеров, музыкально-литературных встреч, выставок, показа фильмов, проведения мастер-классов и олимпиад. Фото vk.com

4. Займ на 10 миллионов для уфимского порта

Акционерное общество «Порт Уфа» заплатит 10 млн рублей за договор денежного займа с процентами. Предприятие находится на улице Благоварской, неподалеку от железнодорожной станции «Правая Белая», в нем же, собственно, располагается и сам речной порт Уфы. Закупку осуществят у единственного поставщика — государственного АО «Региональный фонд».

Сумма займа, который получит порт, составит 10 млн рублей. Проценты по нему составят 10,46% годовых. В качестве обеспечения будет предоставлен залог будущего права заемщика к АО «Башкиравтодор» на сумму в 25 млн рублей, а также движимое и недвижимое имущество залоговой стоимостью не менее 11 млн рублей.



5. 9 миллионов на сопровождение системы закупок

Тем временем государственное казенное учреждение «Информационные технологии» выделит 8,9 млн рублей на сопровождение региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг. Аукцион был объявлен 17 декабря, заявки будут приниматься до 25-го числа, а сам аукцион состоится 27 декабря. Оплатят содержание системы из средств бюджета Башкортостана.

Услуги должны оказываться с 1 февраля по 31 декабря 2020 года. Система предназначена для обеспечения возможности реализации единых подходов, установленных 44-ФЗ, в процессе планирования и осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с осуществлением их мониторинга, контроля и аудита. Подрядчик должен будет обеспечить бесперебойное функционирование системы, улучшить ее функциональные и эксплуатационные характеристики, регулярно обновлять элементы системы.



6. Лифт за 2,8 миллиона для санатория

Санаторий «Янган-Тау», расположенный в Салаватском районе, собирается купить пассажирский лифт за 2,8 млн рублей. Фото Гуландам Фатхуллиной

А вот санаторий «Янган-Тау», расположенный в Салаватском районе, собирается купить пассажирский лифт за 2,8 млн рублей. Заявки принимались с 12 по 20 декабря, в день завершения приема должны подвести и итоги закупки.

Лифт должен быть поставлен не более чем через 45 календарных дней с даты заключения контракта, в течение еще 60 дней его должны смонтировать и ввести в эксплуатацию. Лифт должен быть пассажирским, с грузоподъемностью не меньше 1000 кг, с высотой подъема на 11,2 метра — в расчете на пять этажей. Гарантия на лифт составит не менее полутора лет.



7. Пять видеороликов для «дочки» «Роснефти»

Дочернее предприятие компании «Роснефть» — ООО «РН-Башнипинефть» — потратит 2,2 млн рублей на изготовление видеоматериалов. Соответствующую закупку объявили 17 декабря, информация о ней была размещена на федеральной электронной площадке «ТЭК-Торг». Заявки будут подведены 10 января, итоги подведут не позднее 16 апреля 2020 года.

Всего подрядчик должен будет создать пять видеороликов. «Прикладное программное обеспечение» для топ-менеджеров, ролики с такими же названиями в рамках проведения организационно-массовых мероприятия и для специалистов среднего и нижнего звена. Еще два ролика должны быть на тему «Технология дополненной реальности» для топ-менеджеров и специалистов среднего звена, а также «Роботизация производственных процессов». Ролики должны быть на 70—85% анимационными, на 15—30% — постановочными. Хронометраж роликов составит от 2 до 3 минут. Услуги потребуется оказать в течение 30 рабочих дней.



8. ОСАГО на 1,6 миллиона для «Башспирта»

«Башспирт» застрахует свой транспорт по ОСАГО на общую сумму в 1,6 млн рублей. Фото drinkbay.ru

Государственное акционерное общество «Башспирт» застрахует свой транспорт по ОСАГО на общую сумму в 1,6 млн рублей. Соответствующий тендер объявили 13 декабря, заявки будут приниматься с 16 по 25 декабря, тогда же и подведут итоги.

В списке автомобилей, которые должны быть застрахованы, — 180 машин. Среди них есть как грузовая и специальная техника — например, автопогрузчики, самосвалы, автофургоны-рефрижераторы, тракторы, так и автобусы, а также легковые автомобили. В их списке, например, Toyota Land Cruiser Prado 150, Land Cruiser 200, Audi A6, Toyota Camry, Hyundai Sonata.



9. Сотовая связь для ХозУ

Уже упоминавшееся государственное Хозяйственное управление заплатит за сотовую связь 1,73 млн рублей. Заявки на участие принимаются с 12 по 23 декабря, аукцион состоится 24 декабря. Закупку оплатят из бюджета Башкортостана.

Всего за эти деньги будут предоставлены 170 номеров по предполагаемому тарифу «Корпоративная сеть». В рамках услуг без ограничений должны предоставляться исходящие и входящие вызовы по России и в зарубежном роуминге, СМС и мобильный интернет (как в России, так и за границей). Судя по всему, речь идет о годе пользования сотовой связью — по 144,5 тысячи в месяц. То есть услуги для каждого номера будут стоить по 850 рублей в месяц.



10. Квартира для молодого врача в Мраково

Администрация Мраковского сельсовета потратит 1,3 млн рублей на жилплощадь для молодых специалистов-врачей. Фото mrakovskaya-crb.ru

Администрация Мраковского сельсовета Кугарчинского района на юге региона потратит 1,3 млн рублей на жилплощадь для обеспечения молодых специалистов-врачей. О закупке объявили 12 декабря, заявки принимались до 20 декабря, а рассматривать заявки будут 24-го числа. Финансирование обеспечат из бюджета Мраковского сельсовета.

Из технического задания известно, что администрации понадобится одна квартира площадью не менее 32 кв. м в доме, введенном в эксплуатацию не раньше 2018 года. Этаж может быть любым, кроме подвального, цокольного и мансардного. В квартире должна быть плита, унитаз и ванна или душевая, двери, счетчики на воду, электричество и газ, балкон или лоджия с остеклением.

