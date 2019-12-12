Звонят коЛОКОла. Как рейтинг российского клубного футбола упал ниже Кипра

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» без вариантов уступил «Атлетико» и покинул еврокубки. «Реальное время» рассказывает об очередном унижении российского футбола.

Что такое российский футбол на примере матча «Атлетико» — «Локомотив»



Нынешний евросезон наглядно демонстрирует, в каких руинах пребывает российский футбол. Отвратительное судейство, низкие скорости, лимит, натурализация — все это РПЛ-2019. На 11 декабря коэффициент нашей страны за выступление в этом евросезоне равен 4.333 — хуже из первых 16 стран выступают только Турция, Чехия и Дания. Отметим, что выше России по промежуточным итогам текущего сезона располагается даже клубы с Кипра — их коэффициент равен 4.625. Еще несколько лет, и российский клубный футбол действительно окажется по соседству с кипрским.

Окончательно добила всех молодежка «Локомотива», которую «повозили мордой в пол» в матче с «Атлетико» в юношеской лиге УЕФА (0:3). Счет не отражает происходившего на поле: по ударам по воротам мадридцы выиграли 20:0! Разумеется, после просмотра подобного «зрелища» почти ни у кого не оставалось сомнений: взрослый «Локомотив» ждет нечто похожее. И пессимисты не ошиблись.

Взрослые «матрасники» победили команду Юрия Семина (2:0). Не так легко по счету, но очень легко по игре. «Атлетико» не реализовал пенальти, упустил 3-4 верных момента и действовал с солидным запасом прочности. И это — «Атлетико», который до матча с «Локо» не забивал 327 минут! «Атлетико», который в чемпионате Испании занимает 7-е место в таблице. Как и у «Зенита», у «Локо» в заключительном туре ЛЧ не было ни единого шанса на положительный результат.

Взрослые «матрасники» победили команду Юрия Семина (2:0). Не так легко по счету, но очень легко по игре. Фото fclm.ru

Можно смело говорить уже сейчас: по итогам евросезона-2019/20 дно российского футбола пробито! Снизу в таблице коэффициентов УЕФА уже готовы постучать бельгийцы и австрийцы. А там и до Кипра дойдем.

Без надежд на «бронепоезд». «Байер» все понял и сдался

Последние результаты подтверждают: «Ювентус» в большом беспорядке. Тут и мини-конфликт главного тренера Маурицио Сарри с Криштиану Роналду, и ничья с «Сассуоло», и поражение от «Лацио»… «Ювентус» утратил лидерство в итальянской Серии А и перед игрой ЛЧ с «Байером» не выглядел однозначным фаворитом. Вместе с тем, туринцы вышли с неплохой мотивацией: очередная осечка, пусть даже в ничего не значащем для них матче, — и общественность стерла бы команду в порошок.

Для «Байера» домашний матч с «Юве» приобретал статус решающего. Только в случае победы леверкузенцы сохраняли теоретические шансы на проход в плей-офф ЛЧ. При этом «Байер» должен был надеяться на то, что «Локомотив» в параллельной игре отберет очки у «Атлетико».

«Мы должны побеждать «Ювентус» — другой возможности у нас уже не будет. Мы отстаем от «Атлетико» на 1 очко, а они, в свою очередь, будут играть с уже потерявшим все шансы «Локомотивом», что точно не играет нам на руку. Кай Хаверц и Чарльз Арангис, без сомнения, одни из ключевых игроков в нашей команде, но победить «Ювентус» мы сможем только командой, все вместе», — храбрился перед матчем главный тренер «Байера» Петер Бош.

Туринцы даже не самым сильным составом полностью контролировали ход матча и в последние 15 минут дожали «Байер» (2:0). Фото bayer04.de

Именно Хаверц создал главный момент «Байера». На 45-й минуте молодой форвард получил мяч в нескольких метрах от ворот, но защитник «Юве» Мерих Демирал в отчаянном подкате успел заблокировать его удар. Туринцы даже не самым сильным составом полностью контролировали ход матча и в последние 15 минут дожали «Байер» (2:0). Немцы были в курсе, как «Атлетико» «возит» «Локомотив», поэтому во втором тайме они играли без веры в чудо.

«Байер» пытался зацепиться за 2-е место, но всерьез надеяться на «Локомотив» в параллельном матче с «Атлетико» было глупо. Теперь команда Боша попробует покорить Лигу Европы.

Королева красоты. «Аталанта» показала яркий футбол и уничтожила «Шахтер»

Матч «Шахтер» — «Аталанта» — не самая яркая вывеска. Однако именно эта игра стала важнейшей в заключительный день группового этапа Лиги чемпионов. Победитель матча в Харькове обеспечивал себе 2-е место в квартете С. В параллельной игре загребскому «Динамо» необходимо было побеждать «Манчестер Сити», что выглядело совершенно невероятно (так и получилось — 1:4).

В матче первого круга на миланском «Сан-Сиро» «Аталанта» владела преимуществом, создала массу моментов у ворот «Шахтера», но чудовищная реализация и игра в обороне сделали свое дело (1:2).

В начале вчерашнего матча горняки мало в чем уступали бергамаскам и даже открыли счет: Виктор Коваленко послал мяч в девятку ворот Пьерлуиджи Голлини и успел отпраздновать гол. Однако главный арбитр матча Феликс Цвайер после просмотра видеоповтора обнаружил в эпизоде офсайд.

«Аталанта» вслед за «Манчестер Сити» выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов — команда, которая никогда в своей истории в этом турнире и не играла. Фото vk.com/fcshakhtar

Именно этот незасчитанный гол стал ключевым в данной встрече. Стоило Тимоти Кастаню открыть счет на 67-й минуте, как «Шахтер» посыпался. В оставшееся время Марио Пашалич и Робин Госенс без труда увеличили счет до разгромного и подарили всем любителям футбола настоящую сенсацию. «Аталанта» вслед за «Манчестер Сити» выходит в 1/8 финала Лиги чемпионов — команда, которая никогда в своей истории в этом турнире и не играла! «Шахтер» же продолжит евровесну в Лиге Европы, а мощно начавшее групповой этап загребское «Динамо» осталось ни с чем.

