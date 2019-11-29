«Раньше СМИ были ресторанами, теперь они — фастфуд»

Журналист и писатель Александр Маленков — о настоящем и будущем медиа

Александр Маленков, известный журналист и писатель, в своих работах обращает взгляд не только в настоящее, но и в будущее. Недавно он встретился с гостями на презентации нового IQOS 3 DUOS в Казани и обсудил с представителями городского медиасообщества настоящее и будущее журналистики.

— Мы сейчас наблюдаем настоящую революцию в развитии медиа. Традиционные СМИ уходят в прошлое, а журналисты чувствуют себя растерянными. Хорошая новость: никто не знает правильного рецепта, — так объясняет Маленков ситуацию в современной журналистике. Особенно подробно он описал такую трансформацию в современных печатных СМИ, когда авторам приходилось перестраиваться от работы в традиционных газетах к работе в интернете. Те авторы, которые раньше писали по паре материалов в месяц, теперь должны писать по пять-десять материалов в неделю. Такие тексты, разумеется, стали проигрывать в качестве лонгридам, над которыми раньше работали неделями.

— Но, когда контент переехал в «черную коробочку», в интернет, выяснилось, что качество себя просто не окупает. Сегодня окупается количество! — отмечает Маленков.

В этом плане трансформацию СМИ можно сравнить с общепитом: из дорогих ресторанов, где блюда долго готовят и красиво подают, медиа превращаются в фастфуд-кафе, где главное — скорость.

При этом он отмечает, что даже в современных реалиях, когда печатные издания сокращают тиражи, они далеко не всегда становятся убыточными — ведь наравне с фастфудом могут спокойно продолжать существовать и рестораны. Прежде всего, печатные СМИ — это определенный статус. Сильные мира сего, будь то бизнесмены или звезды шоу-бизнеса, стремятся попасть именно на обложку журнала, а не на главную страницу его сайта.

Индустрия всегда движется в сторону читательского комфорта, а читателю удобно смотреть все на смартфоне — так Маленков объясняет популярность «информационного фастфуда». С распространением смартфонов возросла и скорость чтения: пользователю гораздо удобнее читать короткие новостные заметки, чем длинные тексты. При этом пользователь планшета находится уже в несколько иной ситуации — ему проще воспринимать крупные материалы из-за величины экрана.

Мероприятие также посетила известная журналистка Алена Долецкая

Именно из-за этой связи в будущем ситуация вновь может сместиться в сторону больших материалов. Сейчас на рынке появляются устройства со все более крупными экранами, иногда даже раскладными. В связи с этим скорость восприятия информации вновь снизится, полагает Маленков. А значит, интерес читателей вернется к большим материалам.

Любопытно, что, когда в широком доступе появились «умные» часы, многие эксперты считали, что журналистика должна подстроиться под формат «одной строки» — чтобы помещаться на экране наручного гаджета. Однако такой трансформации не произошло, ведь это просто неудобно.

Технологии повлияли и на распространения контента, отмечает Маленков. Основными каналами коммуникации сейчас становятся социальные сети, поисковики и рекомендательные системы, находящиеся во власти алгоритмов. Поэтому работа по распространению контента, по наблюдениям Маленкова, стала похожа на работу жрецов древнего божества с загадочной волей — современные жрецы пытаются угадать, что придется по нраву таинственному алгоритму.

На public talk* обсуждались не только инновации в медиа, но и в целом в технологиях. Основной принцип оставался тем же — технологии развиваются в сторону пользовательского комфорта. Пример подобного инновационного продукта — система нагревания табака IQOS. Благодаря обновленному держателю в модели IQOS 3 DUOS стало возможным использовать девайс два сеанса подряд без подзарядки — таким образом, бренд прислушался к запросу пользователей на комфорт и удобство.

Не исключает риски

Специальный проект

*публичное обсуждение

