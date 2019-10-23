Исследование «Реального времени»: кому принадлежит экономика Ульяновской области

Как «Бриджстоун», «Вестас» и «Немак» помогли прирасти до 327 миллиардов

Четырнадцатый год бессменного правления непотопляемого губернатора Сергея Морозова ознаменовался для вверенной ему Ульяновской области значительным ростом оборота компаний, входящих в первую сотню. Если в 2017 году их совокупная выручка составила 268 миллиардов рублей, то в 2018-м (более свежих данных в открытом доступе нет) — уже 327 миллиардов: более 20% «плюсом». Рост связан главным образом с выходом на проектные мощности иностранных компаний, пришедших в регион благодаря налоговым льготам, предусмотренным для инвесторов. Речь идет о таких предприятиях, как «Бриджстоун» (производство шин), «Вестас» (лопасти для ветрогенераторов), «Немак» (автокомпоненты), «Исузу» (автомобили). А вот финансовое состояние традиционных для региона предприятий и отраслей вызывает вопросы.

УАЗ: между молотом и наковальней



Региональным лидером по объему выручки — почти 38 миллиардов рублей — традиционно стал Ульяновский автозавод. Впрочем, рост выручки на 8% произошел на фоне падения продаж автомобилей на внутреннем рынке (минус 1% относительно 2017-го и минус 15% относительно 2016 годов) и связан, вероятно, с повышением цен на машины и распродажей ненужных активов. Кстати, среди них — высотное здание заводоуправления, которое УАЗ не может продать уже несколько лет. В конце прошлого года правительство Ульяновской области заявляло о планах выкупить его за сто миллионов рублей для размещения технопарка, но затем отказалось от идеи, сославшись на необходимость проводить в здании дорогостоящий ремонт.

В 2019-м УАЗ здорово лихорадит. С одной стороны, завод расширяет продуктовую линейку, пытается проводить модернизацию, осваивать азиатские, южноамериканские и даже европейские рынки, а владелец предприятия Вадим Швецов (УАЗ на 100% принадлежит его концерну «Соллерс») заявляет о планах по созданию русского «Прадо». С другой стороны, руководство УАЗа объявляет о масштабных сокращениях административного персонала (что приводит к конфликту с региональными властями) и вынуждено опровергать слухи о возможном переносе производства в Елабугу.

Что касается продуктовой линейки, то 2018 год для УАЗа ознаменовался стартом продаж новой машин на грузовой платформе «Профи». В 2019-м началось серийное производство «Патриота» с автоматической коробкой передач. Приведет ли все это к долгожданному росту продаж, или медленное падение спроса продолжится, несмотря на все усилия?

Ульяновский торговый гигант — и по названию, и по экономическим показателям — компания «Гулливер». Фото gulliver-ul.ru

Розничная торговля: уверенный рост

Ульяновский торговый гигант — и по названию, и по экономическим показателям — компания «Гулливер». По объему выручки (16,4 миллиарда) занимает в регионе уверенное второе место среди всех компаний, а среди предприятий торговли и вовсе недосягаема. Особенно если учесть, что идущая следом по объему выручки торговая компания «Лето» (11,6 миллиарда) входит в ту же торговую «империю», что и «Гулливер»: обе компании принадлежат семье ульяновского бизнесмена и экс-депутата Игоря Любченкова. Разница лишь в том, что «Гулливер» специализируется на классических супермаркетах (сеть «Гулливер»), а «Лето» — на магазинах эконом-класса, работающих по принципу склада (сеть «Победа»). Компания широко представлена за пределами родного региона: в Саратовской, Самарской, Пензенской, Оренбургской,Нижегородской, Московской, Тамбовской областях, а также в Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Чувашии и Марий Эл.

«Ульяновскэнерго»: битва за старые долги

ПАО «Ульяновскэнерго» — энергетический монополист, большая часть акций которого принадлежит представителям тольяттинского бизнеса, традиционно входит в пятерку ульяновских компаний с наибольшим оборотом. В 2018 году выручка энергогиганта составила 14 миллиардов рублей, прибыль — 103 миллиона.

На рассмотрении в арбитражном суде находится иск «Ульяновскэнерго» к администрации Ульяновска. Монополист требует от города погасить старые, тянущиеся еще из 90-х годов долги за поставки тепловой энергии. Сумма иска — без малого 900 миллионов рублей. Солидная цифра, учитывая, что весь бюджет Ульяновска составляет лишь 9,3 миллиарда. В январе суд признал иск безосновательным, однако летом Арбитражный суд Поволжского округа вернул дело на повторное рассмотрение.

По итогам неполного 2017-го выручка компании составила 7,8 миллиарда рублей. Фото bridgestone.ru

«Бриджстоун»: с места в карьер

Первый в СНГ завод по производству шин японской корпорации «Бриджстоун» открылся в Ульяновске весной 2017 года. Это предприятие стало одной из визитных карточек индустриального парка «Заволжье» — главной в регионе площадке по привлечению иностранных инвестиций. Зарубежному капиталу здесь гарантируют существенные налоговые льготы, которые и привлекли японцев в Ульяновск. По итогам неполного 2017-го выручка компании составила 7,8 миллиарда рублей. В 2018 году оборот вырос до 13,9 миллиарда, что обеспечило «Бриджстоуну» (официальное название юридического лица — ООО «БМСНГ») четвертое место в рейтинге крупнейших ульяновских предприятий.

Продажа топлива: уверенный рост

Хотя нефти в Ульяновской области добывают мало, связанные с нефтяной отраслью компании традиционно попадают в рейтинг предприятий с наибольшей выручкой.

АО «Ульяновскнефтепродукт» стабильно входит в десятку региональных компаний с наибольшим оборотом. По итогам 2018 года его выручка увеличилась на 21% и составила 13 миллиардов рублей. Тут все просто: эта компания — ульяновская «дочка» «Роснефти», занимает лидирующее положение в оптовой и розничной (через сеть АЗС) продаже горючего.

АО «Ульяновскнефтепродукт» стабильно входит в десятку региональных компаний с наибольшим оборотом. Фото 2gis.ru

Ульяновские власти заявили о намерении стимулировать жителей региона приобретать электромобили. В частности, их владельцев освободили от уплаты транспортного налога. В то же время, инфраструктуры для подзарядки электрокаров в Ульяновской области пока нет. Любопытно, что «Роснефть», для которой отказ от двигателей внутреннего сгорания очевидно невыгоден, готова предоставить площадки для создания первых в регионе десяти зарядных станций на своих АЗС.

Еще одна компания, специализирующаяся на торговле нефтепродуктами — ООО «Велес» из райцентра Новоспасское, что на юге Ульяновской области. В 2018 году выручка компании выросла почти втрое — с 2,6 до 8,9 миллиарда рублей (неудивительно — с такой-то динамикой цен на ГСМ). Это позволило предприятию замкнуть топ-10 самых «оборотистых» предприятий региона. Прибыль компании составила 41 миллион рублей.

«Исузу»: от грузовиков до автобусов

Еще одна японско-ульяновская компания в первой десятке рейтинга — ООО «Исузу Рус». Предприятие разместилось на бывших площадях Ульяновского автозавода и с 2012 года занимается сборкой грузовиков разной грузоподъемности. Кроме того, на предприятии освоили выпуск пассажирский автобусов на грузовом шасси под брендом «СимАЗ». Они уже обслуживают пассажиров одного из городских маршрутов в Ульяновске.

Стоит отметить, что в мае 2018 года Минпромторг РФ, правительство Ульяновской области и ООО «Исузу Соллерс» (еще одно совместное юридическое лицо) заключили специнвестконтракт, предусматривающий создание производства машин японского бренда в России с локализацией не менее 80%. Этот проект сейчас находится в стадии реализации.

Прежний глава местного «Межрегионгаза», депутат Заксобрания Ульяновской области Владимир Камеко в феврале был «переброшен» на аналогичную должность в Астрахани, заменив на ней одного из представителей проштрафившегося клана Арашуковых. Фото ulraion.ru

«Газпром»: смена регионального руководства и долги за «вечный огонь»

В Ульяновской области работают две «дочки» Газпрома (ООО «Газпром Межрегионгаз Ульяновск» и ООО «Газпром Газораспределение Ульяновск»). В 2018 году их совокупная выручка составила без малого 14 миллиардов рублей, что почти на миллиард больше, чем годом ранее. Небольшой рост потребления обусловлен медленной газификацией сельских населенных пунктов региона.

Наиболее заметным событием в ульяновском «Газпроме» в этом году стала смена руководства. Прежний глава местного «Межрегионгаза», депутат Заксобрания Ульяновской области Владимир Камеко в феврале был «переброшен» на аналогичную должность в Астрахани, заменив на ней одного из представителей проштрафившегося клана Арашуковых. Место Камеко в ульяновском «Газпроме» занял Николай Кочугов.

В сентябре ульяновское представительство «Газпрома» оказалось в центре внимания СМИ в связи с судебным иском о взыскании с администрации Ульяновска задолженности за газ, сгоревший в «вечном огне». Депутат городской думы Антон Антипов назвал такой шаг «победой над здравым смыслом» и нарушением Конституции, а также обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру с предложением отказаться от практики взыскания платы за газ для «вечных огней» из средств муниципальных бюджетов. К примеру, Ульяновску этот газ обходится в 106 тысяч рублей ежемесячно.

Наиболее скептично настроенные эксперты говорят о возможном банкротстве компании. Фото Максима Платонова

«Волга-Днепр»: тяжелые времена

Оборот крупнейшей в России грузовой авиакомпании «Волга-Днепр» (штаб-квартира находится в Ульяновске) в прошлом году снизился. Если в 2017 году ее выручка составила 15,5 миллиарда рублей, то в 2018 — лишь 11,7 миллиарда.

Несмотря на то, что чистая прибыль компании за тот же период выросла почти вдвое (с 3,3 миллиарда рублей в 2017-м до 6,4 миллиарда в 2018-м), эксперты констатируют, что для «Волги-Днепра» настали тяжелые времена, связанные с санкциями (невозможность выполнять заказы стран НАТО) и сложными отношениями между Россией и Украиной («Антонов» отказывается продлевать летную годность самолетов «Руслан», принадлежащих авиакомпании, из-за чего те простаивают).

Кредит, взятый на покупку новых самолетов, становится все труднее обслуживать: по данным ульяновских СМИ, в «Волга-Днепре» начали задерживать зарплаты. Ранее в компании объявили о реструктуризации бизнеса, в том числе через сокращение издержек. Наиболее скептично настроенные эксперты говорят о возможном банкротстве компании.

Топ-100 компаний Ульяновской области за 2018 год

№ Наименование Совладельцы Вид деятельности Выручка за 2018г., тыс. руб. Выручка за 2017г., тыс. руб. Изменение 1 УАЗ, ООО СОЛЛЕРС, ПАО 100% Производство легковых автомобилей 37.976.830 35.072.492 8% 2 ГУЛЛИВЕР, АО Любченков Игорь Владимирович 1% Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах 16.466.037 13.988.044 18% 3 УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО, ПАО ТОМЕТ, ООО 24.43%

ТОАЗ-ДИОКСИД, ООО 19.95%

ТРАНСАММИАК, ПАО 15.21%

ТОЛЬЯТТИХИМБАНК, АО 9.13%

РОСИМУЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МТУ 0.0000040% Торговля электроэнергией 13.963.157 11.614.766 20% 4 БМСНГ, ООО БРИДЖСТОУН ЮРОП, ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 93.22%

"МИЦУБИСИ КОРПОРЕЙШН" 6.78% Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях 13.929.734 7.805.159 78% 5 УЛЬЯНОВСКНЕФТЕПРОДУКТ, АО НЕФТЬ-АКТИВ, ООО 100% Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин 13.009.995 10.749.530 21% 6 ИСУЗУ РУС, АО СОЛЛЕРС, ПАО 0.12%

АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ИСУЗУ МОТОРС ЛИМИТЕД" 0.050%

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОДЖИЦ КОРПОРЕЙШН" 0.010% Производство грузовых автомобилей 12.683.456 11.339.769 12% 7 ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК, ООО ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК, ООО 49%

ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ, ООО 41%

АВТОГАЗСЕРВИС, ООО 10% Торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям 12.396.335 11.604.036 7% 8 АВИАКОМПАНИЯ ВОЛГА-ДНЕПР, ООО ВОЛГА-ДНЕПР-МОСКВА, ООО 51.02%

КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "VOLGA-DNEPR LOGISTICS B.V." 47.81%

Габриель Валерий Александрович 0.50%

Низков Виктор Иванович 0.40%

Ерхов Владимир Анатольевич 0.060%

Мироненко Сергей Валентинович 0.060%

Педан Сергей Дмитриевич 0.060%

Поболь Георгий Анатольевич 0.060%

Плешаков Александр Петрович 0.040%

КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИНКО ЛИМИТЕД" 10.3 руб.

...* Перевозка воздушным грузовым транспортом, не подчиняющимся расписанию 11.721.950 15.550.438 -25% 9 ТК ЛЕТО, ООО Любченков Игорь Владимирович 40%

Сикачина Александр Николаевич 40%

Любченков Антон Игоревич 10%

Сикачина Даниил Александрович 10% Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах 11.633.052 6.748.841 72% 10 ВЕЛЕС, ООО Пономарев Дмитрий Алексеевич 100% Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 8.934.798 2.620.963 241% 11 УКБП, АО

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 7.132.029 6.629.479 8% 12 ДААЗ, ООО ОАТ, ООО 100% Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств 7.087.114 3.810.006 86% 13 АВИАСТАР-СП, АО ОАК, ПАО 96.38% Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов 5.141.809 6.630.886 -22% 14 ГНЦ НИИАР, АО АТОМЭНЕРГОПРОМ, АО 49.09%

РОСАТОМ, ГОСКОРПОРАЦИЯ 32.88% Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 5.017.204 4.237.852 18% 15 КТЦ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ, АО Щербина Андрей Александрович 100% Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей 4.892.492 5.322.113 -8% 16 ДЖОЙСОН СЕЙФТИ СИСТЕМС РУС, ООО КОМПАНИЯ "ДЖОЙСОН СЕЙФТИ СИСТЕМС ИНТЕРНЭШНЛ ФАЙНЕНС БИ.ВИ." 100% Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств 4.631.783 3.491.632 33% 17 УЛЬЯНОВСКНЕФТЬ, ОАО РУССНЕФТЬ, ПАО НК 99.55% Добыча сырой нефти 4.473.874 4.055.061 10% 18 ТК СМАРТ, ООО Мясников Григорий Николаевич 100% Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 4.403.218 1.704.341 158% 19 УМЗ, АО ГАЗ, ПАО 100% Производство двигателей внутреннего сгорания автотранспортных средств 4.244.684 3.493.626 21% 20 ДАРС-СТРОИТЕЛЬСТВО, ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДАРС, ООО 100% Строительство жилых и нежилых зданий 4.047.434 2.398.912 69% 21 ЗАВОД ТЕХНОНИКОЛЬ-УЛЬЯНОВСК, ООО МИАРА, ООО 99.90%

РУФИНВЕСТ, ООО 0.10% Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов 3.606.167 3.257.591 11% 22 УНП ВТОРЧЕРМЕТ, ООО МЕТА, ООО 100% Обработка отходов и лома черных металлов 3.228.786 2.650.991 22% 23 ГЛОБУС, ООО КДВ, АО 100% Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий 3.066.357 1.866.798 64% 24 НПО МАРС, ФНПЦ АО КОНЦЕРН МОРИНСИС-АГАТ, АО 86.86% Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 2.919.277 3.182.222 -8% 25 АВТОСВЕТ, ООО ОАТ, ООО 100% Производство прочего электрического оборудования 2.883.616 2.652.167 9% 26 ДИМИТРОВГРАДХИММАШ, АО ГИДРОМАШСЕРВИС, АО 40.99%

ГМС НЕФТЕМАШ, АО 10.01%

Михайлин Сергей Михайлович 47.17%

Эпп Светлана Абрамовна 0.010%

Вечканов Анатолий Васильевич 0.010% Производство гидравлических насосов 2.769.680 2.812.188 -2% 27 НЕМАК РУС, ООО НЕМАК ЭКСТЕРИОР С.Л. 100%

НЕМАК С.А.Б. ДЕ С.В. 100 руб. Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств 2.675.547 1.763.430 52% 28 МПЗ, ООО Еремеев Олег Анатольевич 50%

Еремеева Екатерина Владимировна 50% Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки 2.620.888 1.825.136 44% 29 БМК, ООО Лакшин Михаил Анатольевич 100% Производство мясных (мясосодержащих) консервов 2.584.908 2.618.205 -1% 30 СЕНГИЛЕЕВСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД, ООО МОРДОВЦЕМЕНТ, АО 100% Производство цемента 2.480.102 1.972.581 26% 31 ТОН-АВТО, ООО АВТОДОМ, ООО 90%

Курылина Светлана Васильевна 10% Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами 2.448.609 2.040.533 20% 32 СОСНЫ, ООО НПФ Смирнов Валерий Павлович 50%

СОСНЫ, ООО НПФ 50% Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 2.283.589 3.496.423 -35% 33 КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА ВОЛЖАНКА, ООО СЛАВЯНКА-ЛЮКС, АО 99%

ГОФРОПАК-СЛАВЯНКА, АО 1% Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий 2.246.075 1.778.100 26% 34 УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО "ГИЛЬДЕМАЙСТЕР БЕТАЙЛИГУНГЕН ГМБХ" 100% Производство металлообрабатывающих станков 2.199.527 2.251.697 -2% 35 ТД СПП, ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДАРС, ООО 100% Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору 2.183.888 2.024.583 8% 36 НС-ОЙЛ, ООО Мясников Григорий Николаевич 39.25%

Мясников Николай Григорьевич 28.25%

Кистанов Алексей Владимирович 16.25%

Пономарев Дмитрий Алексеевич 16.25% Производство нефтепродуктов 2.121.255 327.001 549% 37 УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ, УМУП УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 100% Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд 2.105.491 1.932.412 9% 38 МАГИСТРАЛЬ, ООО Бакальский Юрий Викторович 33.33%

Елесин Сергей Владимирович 33.33%

Татьянина Елена Владимировна 33.33% Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 2.055.817 1.091.225 88% 39 Л-УЛЬЯНОВСКНЕФТЕПРОДУКТ, ООО Новиков Алексей Вячеславович 80%

Л-ТРЕЙД, ООО 20% Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 2.030.841 2.186.120 -7% 40 АВТОДОМ, ООО Кондратьев Дмитрий Валентинович 100% Производство автомобилей специального назначения 2.009.146 1.192.562 68% 41 УЛЬЯНОВСКСАХАР, АО КАУСТИК, АО 99.71% Производство сахара 1.978.757 2.259.296 -12% 42 МЕГАПОЛИС, ООО Деньгин Сергей Вениаминович 100% Торговля оптовая электрической бытовой техникой 1.968.391 1.427.143 38% 43 ЦЕНТРОТЕХ АЗС, ООО Мясников Григорий Николаевич 33.75%

Мясников Николай Григорьевич 28.75%

Кистанов Алексей Владимирович 18.75%

Пономарев Дмитрий Алексеевич 18.75% Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 1.930.480 1.681.369 15% 44 АЛЬФА ЛЮКС, ООО НОВЫЙ СТАНДАРТ, ООО 99.90%

Климов Юрий Владимирович 0.10% Производство напитков 1.823.872 544.929 235% 45 ИНЗЕНСКИЙ ДОЗ, ООО ПФ Куприянов Владимир Николаевич 84.69%

ХОЛЬ-КОН ГМБХ 15.11%

Шувалов Евгений Петрович 0.20% Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов 1.726.195 1.333.655 29% 46 ОМЕГА, ООО Деньгин Сергей Вениаминович 100% Торговля оптовая электрической бытовой техникой 1.704.238 1.212.976 41% 47 АВТОРАЙ-КИА, ООО Набатов Владимир Александрович 50%

Набатова Наталья Валерьевна 50% Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств 1.699.685 1.488.816 14% 48 КОНТАКТОР, АО Ветрон Н В 94.81%

ЛЕГРАН, ООО 1.06% Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры 1.553.668 1.425.116 9% 49 ОПТИМА-УЛЬЯНОВСК, ООО Мезенцева Алия Ильфатовна 100% Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 1.551.141 1.044.750 48% 50 ВТОРСПЛАВ, АО АЛОКС-XXI, ООО 0.22% Производство алюминия 1.530.081 937.093 63% 51 ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК, ООО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ, АО 100% Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям 1.480.195 1.433.142 3% 52 МАРТУР, ООО МАРТУР ИНТЕРНЕШНАЛ Н.В 100% Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств 1.463.462 1.383.631 6% 53 УЛЬЯНОВСКНЕФТЕГАЗ, ООО ЗАРУБЕЖНЕФТЬ, АО 99.90%

РМНТК НЕФТЕОТДАЧА, АО 0.10% Добыча сырой нефти 1.454.175 947.927 53% 54 ПСК ТВОЙ ДОМ, ООО Бибарсов Рамиль Рамисович 67%

Бибарсов Камиль Рамисович 33% Работы строительные отделочные 1.419.483 360.831 293% 55 ВЗЛЁТ, АО Алимов Наиль Назымович 5 руб. Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 1.409.574 1.087.703 30% 56 ГОРОДСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ, УМУП УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 0.14% Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными 1.379.118 1.075.114 28% 57 МАГМА ТД, ООО МАГМА ХД, ООО 100%

РСХБ-ФИНАНС, ООО .1 руб. Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями 1.377.358 1.278.800 8% 58 ЗЕОН, ООО Ганаев Николай Александрович 50%

Мурадян Самвел Дарвинович 50% Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт 1.304.601 1.405.290 -7% 59 АВТОДОР, ООО Петросян Вардан Володяевич 60%

Кузнецов Сергей Николаевич 40% Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 1.280.215 889.190 44% 60 УЛЬЯНОВСКТРАНССТРОЙ, ООО Дорошенко Олег Владимирович 100% Строительство автомобильных дорог и автомагистралей 1.272.543 1.417.196 -10% 61 ВЕСТАС МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ РУС, ООО ПУБЛИЧНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕСТАС МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ А/С" 51%

АКВИЛОН, ООО 24.50%

РОСНАНО, АО 24.50% Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами 1.205.943 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! 62 ШЭФФЛЕР РУС, ООО ИНДУСТРИВЕРК ШЭФФЛЕР ИНА-ИНЖЕНЕРДИНСТ ГЕЗЕЛЬШАФТ МИТ БЕШРЭНКТЕР ХАФТУНГ 100% Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов 1.204.885 1.112.107 8% 63 АНКОР, ООО АСК, ООО 67.50%

Коротков Максим Александрович 32.50% Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей 1.198.736 1.142.572 5% 64 УРАЛСЕРВИС, ООО Апарин Сергей Петрович 100% Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями 1.190.920 795.593 50% 65 ВОЛЖАНКА, ПО УЗМВ

Производство минеральных вод 1.189.271 1.108.253 7% 66 КФХ ВОЗРОЖДЕНИЕ, ООО Мартынов Вадим Станиславович 100% Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур 1.184.976 600.040 97% 67 АВТОРАЙ-ЦЕНТР, ООО Набатов Владимир Александрович 50%

Набатова Наталья Валерьевна 50% Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств 1.171.458 1.130.041 4% 68 ОРИОН, ООО Шанин Павел Владимирович 100% Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 1.166.553 896.275 30% 69 АЛЬЯНС-ТОРГ, ООО Доронин Алексей Владимирович 100% Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами 1.166.261 1.079.897 8% 70 ЭГО, ООО Сорокин Сергей Валерьевич 100% Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями 1.145.037 492 232631% 71 МЕГА-ТРЕЙД, ООО Мельник Алексей Игоревич 100% Торговля оптовая молочными продуктами 1.135.431 1.256.928 -10% 72 УНИКОМ, ООО Ступаков Игорь Владимирович 100% Торговля оптовая химическими продуктами 1.123.905 661.994 70% 73 ДААЗ, АО ПХ АВТОКОМПОНЕНТЫ, ООО 100% Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств 1.123.881 1.373.579 -18% 74 АВТОРАЙ, ООО Набатов Владимир Александрович 50%

Набатова Наталья Валерьевна 50% Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами 1.111.672 881.648 26% 75 МОНОЛИТСТРОЙ-ПЛЮС, ООО Елизаров Сергей Анатольевич 100% Строительство жилых и нежилых зданий 1.110.195 646.824 72% 76 МЕГАБИФИМОЛ, ООО Корчагин Павел Вячеславович 100% Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами 1.100.676 29.294 3657% 77 ДМЗ, ООО Еланцев Вадим Юрьевич 57%

Новоселов Денис Алексеевич 43% Производство меди 1.095.320 998.457 10% 78 ФЕДЕРАЛ-МОГУЛ ДИМИТРОВГРАД, ООО SIBIRICA ENERGY LIMITED 75%

Сапав Маркетинг ЛТД 25% Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств 1.091.581 1.192.907 -8% 79 РЕГИОНВТОРМЕТ, ООО МСК, ООО 100% Торговля оптовая отходами и ломом 1.076.624 1.102.599 -2% 80 УЛЬЯНОВСКЦЕНТРГАЗ, ООО НИКОЛЬ, ООО 99.99%

Колесников Сергей Анатольевич 0.010% Торговля оптовая природным (естественным) газом 1.070.605 1.031.362 4% 81 СИМБИРСКВТОРЦВЕТМЕТ, ООО Фатхутдинова Гузелия Асядулловна 100% Обработка отходов и лома цветных металлов 1.062.969 988.203 8% 82 ЦЕНТРОТЕХ, ООО Мясников Григорий Николаевич 33.75%

Мясников Николай Григорьевич 28.75%

Кистанов Алексей Владимирович 18.75%

Пономарев Дмитрий Алексеевич 18.75% Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами 1.062.378 838.818 27% 83 ПРОФ-ИТ ГРУПП, ООО ЭРФИКС, ООО 99%

ПРОФ-ИТ ЭКСПЕРТ, ООО 1% Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 1.041.403 483.670 115% 84 УЛЬГЭС, МУП УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА n/a Распределение электроэнергии 1.036.092 1.036.207 0% 85 СЭСНА, ООО Аксёнова Елена Юрьевна 35.78%

Осьмакова Екатерина Михайловна 35.78%

Однакова Ирина Сергеевна 28.44% Торговля электроэнергией 1.023.475 873.115 17% 86 НОМАТЕКС, ООО Смыкова Анна Алексеевна 33.33%

Шиянов Валерий Иванович 33.33%

Журавлева Татьяна Михайловна 13.33%

Журавлев Илья Николаевич 6.67%

Зикевская Екатерина Вадимовна 6.67%

Яркова Юлия Николаевна 6.67% Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды 1.018.302 966.493 5% 87 СОЮЗ, ООО Деньгин Сергей Вениаминович 100% Торговля оптовая электрической бытовой техникой 1.007.576 510.607 97% 88 СИМБИРСКОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ АГЕНТСТВО, ООО Любранецкая Светлана Ароновна 50%

Флейшман Александр Израилович 50% Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами 999.877 864.922 16% 89 РУССАВТО, ООО Щетинина Светлана Григорьевна 100% Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами 995.458 611.661 63% 90 УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ, ООО Самарцева Фаина Эдуардовна 50%

Фридман Антонина Васильевна 50% Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения 969.300 981.893 -1% 91 ВИТА ПЛЮС, ООО РЕНТ-ГРУПП, ООО 91.85%

Астафуров Александр Владимирович 8.15% Производство сыра и сырных продуктов 951.143 970.126 -2% 92 ПРОМРЕСУРС, ООО Козырева Юлия Алексеевна 33.33%

Резванов Рамиль Вазыхович 33.33%

Ризванов Ильдар Рашитович 33.33% Производство алюминия 921.914 391.521 135% 93 УАЗ-АВТОКОМПОНЕНТ, ООО УАЗ, ООО 100% Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств 903.366 879.631 3% 94 АЭРОКОМПОЗИТ-УЛЬЯНОВСК, АО АЭРОКОМПОЗИТ, АО 60.02%

АВИАСТАР-СП, АО 39.98% Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов 901.998 547.262 65% 95 ЭТАЛОН, ООО ДСК Алимова Зульфия Валитовна 100% Производство изделий из бетона для использования в строительстве 893.068 798.900 12% 96 ИНВЕСТСПЕЦСТРОЙ, ООО Оганисян Гарик Славович 100% Строительство жилых и нежилых зданий 885.989 798.666 11% 97 ПРОСТОР, ООО Тищенко Вадим Николаевич 100% Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки 876.241 32.610 2587% 98 СКИК НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ, ООО Хайруллин Рамиль Надирович 67%

Хайруллина Ольга Анатольевна 33% Разведение свиней 857.172 687.095 25% 99 АГРОТРАНСКАПИТАЛ, ЗАО Минибаев Марс Владимирович 40%

Мещеряков Алексей Геннадьевич 30%

Минибаев Али Владимирович 30% Торговля оптовая зерном 856.772 758.325 13% 100 АВТОГРАД, ООО Дворянчиков Игорь Михайлович 50%

Никитина Наталия Юрьевна 50% Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 855.251 849.124 1%