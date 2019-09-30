Объединение банков под единым брендом «Банк ЗЕНИТ» откроет новые возможности для предпринимателей Татарстана

Банки активно развивают мультиканальные продажи и цифровые сервисы для малого и среднего бизнеса. Несмотря на высокую конкуренцию в этом сегменте, небольшие компании по-прежнему испытывают сложности с доступом к кредитным ресурсам. В ноябре на финансовом рынке Татарстана появится заметный игрок — в результате объединения АБ «Девон-Кредит» (ПАО) и Банка ЗЕНИТ. Как изменится кредитная политика объединенного банка и что нового он предложит компаниям МСБ, в интервью «Реальному времени» рассказал заместитель председателя правления ПАО «Банк ЗЕНИТ» Илья Поз.



— Уже известна дата слияния двух банков — 15 ноября 2019 года. Что оно даст банку и клиентам? Не боитесь оттока клиентов?

— Действительно, конкуренция за клиента на рынке высокая, а такие слова, как «объединение» или «слияние», могут пугать неподготовленную публику. При этом у Банка ЗЕНИТ высокие шансы не просто сохранить клиентскую базу, а значительно расширить ее. Мы давно на рынке Татарстана: первый офис был открыт более 20 лет назад, в 1998 году. У нас с «Девон-Кредитом» общий ключевой акционер — компания с безупречной деловой репутацией — ПАО «Татнефть». Эти факторы существенно снижают риски. В результате слияния мы не только повысим эффективность бизнес-процессов, снизим издержки, но и создадим крупного технологичного игрока на банковском рынке. Главная задача сейчас — обеспечить для клиентов максимально плавный переход на инфраструктуру объединенного банка.

— Какие преимущества откроются перед клиентами в результате слияния?

— Расширится сеть офисов, появятся новые технологичные продукты и услуги, скорость обработки запросов вырастет, значительно улучшится сервис. А главное, эти изменения не потребуют от клиентов каких-либо дополнительных действий и посещения точек продаж. Обслуживать клиентов будут те же сотрудники «Девон-Кредита» в привычных для них офисах.

А для всех новых клиентов нашего банка мы сделали приятную опцию — первый месяц обслуживания в банке не взимается комиссия за пакет услуг РКО. Мы создали понятную, простую и прозрачную линейку пакетов услуг, которая включает в себя все базовые услуги РКО и содержит четыре тарифа. Каждый клиент может выбрать наиболее подходящий ему вариант. От самого недорого пакета услуг с отсутствием абонентской платы до максимального тарифа с безлимитным количеством исходящих платежей. На два из четырех пакетов услуг включено начисление процентов на ежедневный остаток по счету.

Для клиентов, которые хотят точно знать свои расходы на банковское обслуживание, специально разработан пакет услуг «Один за всё». Данный тариф включает большое количество бесплатных опций: открытие и использование расчетного счета, мобильный и интернет-банк, выпуск и обслуживание одной корпоративной и неограниченного количества инкассационных карт, расширенное СМС-информирование, услугу проверки контрагентов «Индикатор», исходящие платежи и снятие наличных на сумму до 3 млн рублей. При этом предприниматель платит только одну единую комиссию — 1% за поступления на расчетный счет.

— Вы курируете блок малого и среднего бизнеса в Банке ЗЕНИТ. Как будет развиваться кредитная политика?

«Девон-Кредит» располагает значительным по размеру кредитным портфелем компаний МСБ среди дочерних банков Банковской Группы ЗЕНИТ. И в планах увеличить его объем как за счет выдач льготных кредитов, так и расширения продуктовой линейки. Объединение банков под единым брендом «Банк ЗЕНИТ» откроет малому и среднему бизнесу доступ к программам господдержки. Мы работаем по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, которая реализуется совместно АО Корпорация МСП и Банком России. Также предоставляем кредиты на льготных условиях по «Программе 8,5» Минэкономразвития РФ. Общий лимит финансирования по этим программа — свыше 2,3 млрд рублей. Уже сейчас клиенты «Девон-Кредита» могут оформлять кредиты в сдвоенных офисах. Для этого им нужно всего лишь открыть расчетный счет в Банке ЗЕНИТ.

— Если компания имеет действующий кредит в «Девон-Кредите», то сохранятся ли условия кредитования?

Клиент может выбрать один из путей дальнейшего кредитования в объединенном банке. Если у него заканчивается кредитный лимит в «Девон-Кредите», мы предложим ему получить новый кредит в Банке ЗЕНИТ. В этом случае потребуется подписание нового кредитного договора. Но при этом возможно увеличение лимита, а также получение кредита на более выгодных условиях.

Также клиент может продолжать обслуживаться в «Девон-Кредите» до погашения кредита или до юридической интеграции банков. В этом случае права кредитора перейдут к Банку ЗЕНИТ в полном объеме и оформление дополнительных документов не потребуется.

— Как изменятся условия для клиентов после завершения интеграции?

Клиентам станет доступна расширенная продуктовая линейка: например, лизинг и факторинг, которые сегодня востребованы. До конца года мы запустим новый удобный интернет-банк, который по функциональности и простоте работы с ним не будет уступать лучшим аналогам на рынке.

В Альметьевске уже заработал институт удаленных персональных менеджеров, благодаря которому все клиенты, интегрируемые из «Девон-Кредита», могут позвонить персональному менеджеру и получить ответ на все вопросы. Чуть подробнее о том, кто такой персональный менеджер? Это не просто человек, который решает все вопросы клиента в банке, своего рода «единое окно», но и аналог финансового консультанта. Наши специалисты помогут бизнесу разобраться с отчетностью, финансовыми инструментами. Менеджеры знают каждого своего клиента в лицо, глубоко погружены в его бизнес, могут ответить на все интересующие вопросы, касающиеся продуктов и процессов банка.

Отдельное внимание мы уделяем решению проблем наших клиентов — например, по 115-ФЗ (Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — прим. ред.). Служба комплаенс индивидуально разбирается с каждым случаем и реабилитирует большое количество добросовестных клиентов, которые попали под блокировку по формальным признакам.

— Какие новые кредитные продукты предложит МСБ?

В скором времени запустим кредитную программу для участников рынка госзаказа, овердрафт и залоговые кредиты. Сейчас клиенты банка могут воспользоваться электронной банковской гарантией, которая позволяет обеспечить исполнение обязательств по контракту, авансирование, участие в госзакупках. В ближайшем будущем мы предложим клиентам обновленную электронную банковскую гарантию. Существенно увеличится сумма — с 60 до 200 млн рублей, и расширятся цели ее использования — налоговые и таможенные гарантии. Также появится новый продукт «Контрактное кредитование» для участия в госзакупках.

Малый бизнес почувствует изменения не только в части набора продуктов и услуг, но и в скорости выдачи кредитов.

— Как вы оцениваете перспективы развития бизнеса банка в Татарстане?

Татарстан — стратегически важный для нас регион, и мы продолжим укреплять позиции здесь. Республика обладает развитой промышленностью, сельским хозяйством, строительством, имеет хорошую динамику потребительского спроса, а значит, выгодную клиентскую базу. При этом мы наблюдаем рост интереса населения к открытию своего дела. Сейчас в Татарстане порядка 160 тысяч субъектов МСП. Наша цель — помочь предпринимателям развивать бизнес, а новичкам выйти на рынок максимально подкованными.

В части бизнес-модели банк делает ставку на высокий уровень сервиса. Участие в программах господдержки МСБ не даст нам сверхприбыли, мы работаем по ним, чтобы расширить возможности для наших клиентов. Будем повышать эффективность и рентабельность за счет автоматизации процессов и развития цифровых каналов. Но технологии не ради технологий, а в первую очередь для упрощения жизни предпринимателей. Фокус на индивидуальный подход к каждому клиенту, удобство и высокий уровень сервиса. И это не пустые слова, а реальная программа действий.