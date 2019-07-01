Самозанятых Казани соберут на первый городской маркет в августе

В начале августа в Казани состоится первый масштабный казанский маркет (ярмарка) самозанятых, зарегистрировавшихся в качестве плательщиков налога на профессиональный доход в рамках эксперимента. Первоначально событие должно было пройти 30 июня в Горкинско-Ометьевском лесу и собрать порядка 200 участников. Однако в последний момент организаторы перенесли маркет.

— Ждем подтверждения по датам от города. Причины переноса — график высокопоставленных людей, — отметила в разговоре с «Реальным временем» Юлия Райнвайн, соосновательница АНО «Центр поддержки самозанятых», которое организует маркет.

Свою продукцию казанцам в ходе мероприятия представят порядка 200 самозанятых — кондитеры, фитнес-инструкторы, визажисты, нутрициологи и так далее.

Райнвайн также уточнила, что «вход» на маркет для самозанятых бесплатным не будет. За место на «ярмарке» будет взыматься организационный взнос в размере 2,5 тысячи рублей. Средства, по словам девушки, пойдут на «промоушн мероприятия и обеспечение оборудованием».

Напомним, налог на профессиональный доход введен в 2019 году и в тестовом режиме действует на территории четырех субъектов РФ: Москвы и Мособласти, Республики Татарстан и Калужской области. В случае если эксперимент будет признан успешным, налоговый режим будет мультиплицирован на территории всей страны.

В рамках федерального проекта «Улучшение условий предпринимательской деятельности» к концу 2019 года в России должно появиться 200 тысяч самозанятых, из них 60 тысяч — в Татарстане. По информации Минэкономики РТ, на сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано порядка 16 тысяч самозанятых. Всего с начала года в России такой статус получили порядка 120 тысяч человек.