Погода рыбалке — не помеха

В первый день турнира «Тотальный спиннинг. Казань 2019» были побиты два рекорда прошлых лет

Фото: Арсений Фавстрицкий

Первый этап турнира «Тотальный спиннинг. Казань 2019» стартовал вчера ровно в 6 утра. За какие-то 10 минут 110 экипажей, представляющих 3 страны и 14 регионов России, разлетелись на многие километры волжско-камской акватории. Спортсменов-рыболовов не напугали ни сильный ветер, ни начинающийся дождь. О том, как проходили состязания и каковы итоги первого дня соревнований, — в материале «Реального времени».

22 минуты с момента старта

Ранним утром поверхность воды близ одной из баз отдыха в Лаишевском районе в буквальном смысле покрылась многочисленными островками моторных лодок: 110 экипажей готовились к старту. Прочертившая небо стартовая ракета обозначила старт первой пятерки. С интервалом в несколько секунд большие катера и скромные ПВХ-лодки разлетались в разных направлениях. Не успел затихнуть вдали шум двигателей последней стартовавшей пятерки, а у судейской бригады уже началась работа. В 6.22 на досрочное взвешивание был представлен первый трофей — берш.

110 экипажей-участников турнира «Тотальный спиннинг — 2019» стартовали ровно в 6 утра

Дальше — больше. В течение первого же часа этапа на судейские весы лег добрый десяток рыбин. Узнать их вес, даже используя точную аппаратуру, было непросто. Причина — правила турнира. В этом году в зачет принимались только живые хищники, а те, активно стремясь обрести свободу, норовили цапнуть обидчиков за протянутые пальцы и уйти в такую близкую воду. Но сначала сантиметры и граммы, а только потом — воля. Правило «Поймал — отпусти» действовало неукоснительно.



Первый трофей был предъявлен для досрочного взвешивания, спустя 22 минуты с момента старта

Два побитых рекорда

Дождь переходил в ливень, стихая, оборачивался порывистым ветром, но рыбаки уступать капризам погоды были явно не настроены. Сквозь высокую волну пробивались к уловистым местам, а уговорив рыбу схватить приманку, спешили на взвешивание. К полудню, несмотря на не самую комфортную для ловли погоду, состоялось более 60 досрочных взвешиваний и… оказались побиты два рекорда: казанский экипаж в составе Максима Коженкова и Станислава Шмелева, выступавший под номером 108, смог поймать щуку весом 9 кг 155 г. Прошлый рекорд — зубастая весом 8 кг 260 г — была поймана в прошлом году.

Экипаж под номером 108 поймал рекордную щуку на 9 кг 155 г

Рекорд на самого крупного берша, державшийся с 2017 года на отметке 672 грамма, оказался за один день побит аж дважды. Сначала рыбу, потянувшую на весах 762 г, привез казанский экипаж №42 в составе Ахата Утэя и Антона Воробьева. Но спустя несколько часов пальма первенства и шанс получить в субботу приз за самого трофейного берша перешли к их коллегам-конкурентам — кировской команде №77 в составе Дмитрия Черникова и Геннадия Блинова.

Самый крупный берш за всю историю турнира весит 802 г

Поймать самую большую рыбу — еще не значит победить

Правила турнира довольно жесткие (предусмотрена целая система штрафов, а в случае серьезного проступка — и дисквалификация) и интересные. В зачет идет не только вес рыбы, но и ее редкость. Так, самыми «дешевыми» по баллам оказались щука и окунь. Их ловили больше и чаще: на взвешивание были представлены по 47 экземпляров тех и других. Чуть дороже судак — им закрылись 37 экипажей. Бершей судьям предъявили 25 команд, и за них, даже тех, что едва перешагнули разрешенную к предъявлению 25-сантиметровую отметку, баллов давали больше, чем за более крупных судаков, щук и окуней. А самым редким, а стало быть, и ценным, оказался жерех. Его смогли поймать только 9 команд.



Победители «Тотального спиннинга. Казань 2018» в этом году пока лишь на втором месте

В целом 110 экипажей выловили и отпустили 165 трофейных рыбин. В итоге тройка лидеров выглядит так: лучшие результаты — у экипажа Киселев — Аксенов (Василий Киселев, Казань. и Дмитрий Аксенов, Марий Эл), выступающего под номером 24. В их активе 4 из 5 возможных трофеев и 261,993 балла. На втором месте — победители прошлогоднего турнира — Хегай — Красильников — стартовый номер 44 (Александр Хегай и Андрей Красильников — оба из Казани). Они тоже поймали четыре рыбины и заработали 240,330 балла. Третья позиция у экипажа №82 Музуров — Салиев (Александр Музуров и Александр Салиев из Йошкар-Олы). В их активе также 4 трофея и 228,916 балла.

22 команды вернулись на берег и вовсе без трофеев. Но все может измениться во второй день турнира, старт которого состоится в субботу, также в 6 часов утра. История «Тотального спиннинга» уже знает примеры, когда явные претенденты теряли шансы на победу, а аутсайдеры вырывались в лидеры.

В турнире будут разыграны 10 призовых мест и награды за самые крупные трофеи

Всего по итогам турнира будут разыграны 3,8 млн рублей. Награда распределится между экипажами, занявшими первые 10 мест, достойно будут вознаграждены и авторы самых увесистых трофеев.