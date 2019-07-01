«Игорь, прости нас за все»: как Россия на неделю стала самой счастливой страной мира

Год главному матчу нашей сборной на ЧМ-2018

Перед началом прошлогоднего футбольного чемпионата мира только отчаянные оптимисты верили в успех — хотя бы относительный — сборной России. Казалось, что у команды Станислава Черчесова все настолько плохо, что выход в плей-офф — это для нее просто предел мечтаний. Однако россияне не только уверенно преодолели групповой этап, но и сыграли исторический матч против Испании, показав свой лучший результат на чемпионатах мира. О том, как 1 июля 2018 года полтора десятка человек осчастливили целую страну, — в материале «Реального времени».

«Космос» Черчесова

На момент старта чемпионата мира — 2018 сборная России занимала 70-е место в рейтинге ФИФА и считалась аутсайдером турнира. Однако первый же матч против Саудовской Аравии (5:0) приободрил болельщиков, а победа над Египтом (3:1) даже вселила в них надежду. Но заключительная встреча группового раунда против Уругвая (0:3) охладила их пыл, вроде бы уже показав истинный уровень россиян на тот момент.

Второе место в группе уже можно было считать хорошим результатом, а любой исход 1/8 финала против Испании не выглядел бы катастрофой ни при каких раскладах. Если бы не одно «но». Сборная Станислава Черчесова за групповой этап по-настоящему влюбила в себя большую часть болельщиков. Раскрылся Денис Черышев, стал настоящим лидером Артем Дзюба, натурализованный Марио Фернандес не выглядел «инородным телом», а Игорь Акинфеев играл надежно. Даже в крупно проигранном матче Уругваю россиянам сопереживалось, и шутки про беспросветный российский футбол отошли куда-то на второй план.

Матч с Испанией игрался 1 июля в переполненных московских «Лужниках» (которые после реконструкции официально вмещали около 80 тысяч зрителей). Согласно данным исследовательской компании Mediascope по Москве, на «России-1» трансляцию матча посмотрели 60,1% телезрителей (доля передачи) старше 4 лет, или 2,8 млн человек. И это без учета просмотров с мобильных устройств, планшетов, а также посетителей баров и фан-фестов. Всего же серию пенальти посмотрели более 23 млн человек, что составило 18,6% от всей телеаудитории на момент трансляции и стало самым высоким показателем для спортивной трансляции в России с 2002 года.

Матч с Испанией игрался 1 июля в переполненных московских «Лужниках», которые после реконструкции официально вмещали около 80 тысяч зрителей

Любопытно, что испанцы сменили главного тренера буквально за сутки до старта чемпионата мира. Ровно в тот момент, когда в России все призывали уйти Станислава Черчесова. Однако уже после второй игры чемпионата с египтянами комментатор Владимир Стогниенко в прямом эфире включит ставшую мемом «Ты просто космос, Стас!» от группы «Ленинград». А матч с Испанией заставит самого Черчесова признаться, что теперь ему уже ничего не страшно — в «космосе» он побывал во время самой игры.

Забивали только российские игроки

Начиналась встреча — хуже не придумаешь: уже на 10-й минуте защитник Сергей Игнашевич ловко переправил мяч в свои ворота. Обычно в решающих матчах так или иначе подводил вратарь сборной России Игорь Акинфеев, но здесь «отличился» его одноклубник, который еще несколько минут виновато смотрел под ноги. Глаза партнеров по сборной он видеть не хотел — все все понимали.

Правда, играть оставалось еще 80 минут и случиться могло всякое. Станислава Черчесова еще перед встречей спрашивали о двух памятных матчах против испанцев на чемпионате Европы 2008 года. Однако главный тренер сразу сказал, что игра на встречных курсах, которую тогда вела сборная России, могла бы привести к очередному разгромному поражению, поэтому от нее было решено отказаться. Россияне играли по тактической схеме 5-3-2 с тремя центральными защитниками. По ходу матча эта схема легко могла трансформироваться в 5-4-1 в зависимости от счета. Так как Испания быстро повела, нужно было срочно что-то менять. Но это не представлялось возможным, поскольку соперник продолжал владеть инициативой и мяч долгое время даже не попадал в распоряжение игроков сборной России. В какой-то момент испанцы начали натурально перекатывать мяч, даже не пытаясь атаковать. При такой игре надежда была на стандарты.

И вот на 40-й минуте, после подачи углового от Александра Самедова, на первый план вышел Артем Дзюба. После его удара головой мяч попал в вытянутую Жераром Пике руку. Опытный испанский игрок, к слову, не должен был играть в этом матче из-за повреждения, однако в последний момент был все-таки внесен в заявку и вышел в стартовом составе.

Подумав несколько секунд, голландский судья Бьорн Кейперс все же остановил встречу, указал на 11-метровую отметку и показал Пике желтую карточку за игру рукой. Дзюба отправился бить пенальти, поскольку его об этом попросили партнеры, и уверенно переиграл Давида де Хеа, сравняв счет — 1:1.

На 40-й минуте, после подачи углового от Александра Самедова, на первый план вышел Артем Дзюба

Во втором тайме на поле вышел Андрес Иньеста, «мозговой штурм» сборной Испании. Заметно подуставшие игроки сборной России в некоторые моменты буквально отбивались, вынося мяч подальше. К концу игры статистика поражала. Но даже не по владению мячом (74% — 26%), а по количеству передач: у Испании набралось 855 пасов против 227 у россиян. Удары в створ ворот: 9 — 1 в пользу испанцев. Александр Головин по итогу встречи пробежал 16 километров — больше, чем какой-либо другой игрок на этом чемпионате мира.

В конце основного времени испанцы трижды подавали угловой, однако дважды отбивались защитники, а однажды Аспас пробил выше ворот. В дополнительное время Черчесов стал первым тренером в истории чемпионатов мира, проведшим четвертую замену (это правило ввели как раз перед чемпионатом мира в России): Александр Ерохин вышел вместо Далера Кузяева в центр полузащиты. Во втором овертайме испанцы создали опаснейший голевой момент, в котором судья мог воспользоваться видеоповтором, так как шел вопрос об игре рукой Владимира Граната в своей штрафной. Однако голландский рефери ограничился лишь совещанием с помощниками и уверенно указал на удар от ворот. Таким образом, все решала серия послематчевых пенальти.

Нога Акинфеева

На тренировках перед встречей с Испанией россияне даже не отрабатывали отдельно пробитие одиннадцатиметровых. Артем Дзюба говорил, что в случае серии пенальти сможет не только пробить, но и встать в ворота, так как он в шутку надевал перчатки и отражал удары партнеров по сборной. Всерьез в то, что матч с Испанией может дойти до пенальти, не верил практически никто.

Однако это случилось, и сразу бросилось в глаза, насколько уверенно вел себя в стрессовой ситуации Станислав Черчесов. Он подозвал к себе Дзюбу, который сказал какую-то духоподъемную речь, и в этот момент глаза загорелись у всех его партнеров по сборной.



Акинфеев стал национальным героем, а сборная России из посмешища за две недели превратилась в народных любимцев

Первыми били испанцы — Иньеста легко развел Акинфеева и мяч по углам, реализовав свою попытку. Федор Смолов свою роковую осечку допустит в следующем матче против хорватов, однако мог промахнуться нападающий и в игре против Испании — Де Хеа дотянулся до мяча, и лишь от его рук тот все-таки влетел в ворота. После результативных подходов к точке Пике и Игнашевича случился первый промах — Акинфеев легко отразил удар от Коке, который пробил почти по центру. Головин вывел Россию вперед, Черышев и Рамос затем обменялись точными ударами, и при счете 4:3 в пользу россиян оставалось всего по удару у каждой команды.

Пятым у сборной России должен был бить Роман Зобнин, однако Акинфеев избавил его от этой непростой участи, отразив удар Яго Аспаса. Сейв получился по-настоящему зрелищным — наш вратарь отбил мяч левой ногой. Практически тут же российские болельщики, вне зависимости от клубных пристрастий, заполонили соцсети сообщениями: «Игорь, прости нас за все».

Действительно, в последние годы посмеиваться над вратарем московского ЦСКА стало футбольным «трендом». Чего стоит только его многолетняя рекордная серия с обязательным пропущенным мячом в каждой игре Лиги чемпионов. Или ошибки на крупных турнирах (на том же чемпионате мира 2014 года в Бразилии Игорь допустил досадную оплошность в игре с Южной Кореей). Теперь Акинфеев стал национальным героем, а сборная России из посмешища за две недели превратилась в народных любимцев. С учетом достижений сборной СССР команда не выходила в четвертьфиналы чемпионатов мира с 1970 года, а в плей-офф и вовсе не побеждала с 1966-го. Плюс ко всему сборная России впервые в своей истории обыграла сборную Испании после шести громких поражений.



Четвертьфинал ЧМ-18 с Хорватией уже не выглядел игрой в одни ворота — выход в полуфинал был вполне реален. Но это уже совсем другая история…

Болельщики-мемы в кокошниках

В дополнительное время игры Россия — Испания камера выхватила и долго удерживала в эфире троих болельщиков в кокошниках с разрисованными лицами, с аппетитом поедающих хот-доги. Двое мужчин и женщина тут же стали героями соцсетей и различных мемов.



Двое мужчин и женщина тут же стали героями соцсетей и различных мемов. Фото youtube.com

Позже выяснилось, что один из них работает в пиар-холдинге, который получает миллионные контракты от московской мэрии. По данным телеканала «Дождь», меметичными фанатами оказались дизайнер Инна Каленская, ее муж Дмитрий Гнатюк, являющийся вице-президентом компании «ИМА-Пресс» (холдинг «ИМА» его брата Андрея Гнатюка — крупный получатель госконтрактов), и их племянник — владелец бара Юрий Гнатюк.

— Сейчас у нас разрывается телефон, нас везде видели — и в Европе, и в Америке. И это очень странно: пришли поболеть за команду, перекусили хот-догами, и так все получилось, — рассказывал после игры Дмитрий Гнатюк.

Оригинал фото с жующей троицей действительно быстро разлетелся фотожабами по всей планете.

Бонус. Полина Гагарина прервала «Кукушку» из-за гола сборной

После матча Россия — Испания о футболе на неделю заговорила та оставшаяся часть страны, которая о нем еще не говорила. Проигранный четвертьфинал хорватам в той же серии пенальти уже не выглядел трагедией (хотя для многих, поверивших в чудо, — наоборот) — сборную все только благодарили.

А один из эпизодов с концерта Полины Гагариной, который проходил как раз во время игры Россия — Хорватия, надолго войдет в историю. Певица была вынуждена прервать пронзительное исполнение песни Виктора Цоя «Кукушка» из-за забитого российской сборной гола и отмечать его вместе со всеми.