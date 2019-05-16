Big sale от Марата Зарипова: ГЖФ распродает нежилые помещения в соципотечных домах

Арендовать площади на первых этажах теперь можно только под открытие социальных объектов

Госжилфонд отказался от сдачи внаем нежилых помещений на первых этажах соципотечных домов. Как пояснили в отделе недвижимости ГЖФ, коммерческие площади теперь можно только купить через электронный аукцион. На продажу уже выставлены помещения в казанском «Салават купере», в Набережных Челнах и в Альметьевске. Исключение будут делать только арендаторам, которые готовы открывать в соципотечных комплексах аптеки, детские сады, поликлиники. Эксперты считают, что ведение арендного бизнеса невыгодно для ГЖФ и что продажа позволит быстрее возвращать деньги в оборот. Подробности — в материале "Реального времени".

«Аукцион будет живой»: в «Салават купере» продают нежилые помещения

О продаже принадлежащих ему коммерческих помещений посредством электронного аукциона Госжилфонд при президенте РТ объявил в разделе «Новости» на своем сайте, а также на странице в сети «Инстаграм». Пройдя на сайты электронных торговых площадок, указанных в объявлении, мы действительно нашли несколько помещений в «Салават купере», выставленных на продажу. В частности, в доме №7/11 на Виктора Сажинова выставлено два помещения. Начальная цена объекта площадью 123,4 кв. м составляет почти 6,2 млн рублей. Второй объект в этом же доме больше: по площади равен 298, 4 кв. м и стоит 14,9 млн рублей.

Еще два помещения продаются на Зилантовской, 22/15. Их площади составляют 124,5 кв. м и 155,6 кв. м, начальная цена — 6,2 млн рублей и 7,8 млн рублей соответственно. Получается, что на аукцион помещения в «Салават купере» выставляются по начальной цене 50 тысяч рублей за кв. м. Отделка во всех случаях черновая, коммуникации подведены.

Заместитель директора компании A-development Владимир Шайхиев считает, что цена продажи не завышена.

— Абсолютно адекватная цена, причем наверняка это будут торги на повышение. Я думаю, она и до 70 тысяч может запросто подняться. Формат помещений небольшой, ставка там с учетом жилмассива может быть в районе 700—800 рублей за кв. м. Соответственно, получается нормальная доходность — в районе 12%. Если даже посмотреть на предложение на другой стороне, в «Залесный сити», цена продажи составляет 67 тысяч рублей за кв. м. А ведь по населенности его не сравнить с «Салават купере», — говорит Шайхиев.

Довольно выгодной для инвесторов считает покупку коммерческих помещений в «Салават купере» и генеральный директор девелоперской компании «АСК недвижимость» Юрий Чикиров.

— Для первого этажа это рыночная цена, потому что сюда без труда можно посадить арендаторов. В данной локации аренда будет стоить примерно 500—600 рублей за кв. м. Для потенциального инвестора срок окупаемости составит в среднем 8—9 лет. Так как речь идет об аукционе, цена скорее всего будет повышена. В принципе это правильный подход, потому что он не отфильтрует инвесторов, и аукцион будет живой, а не проходить ради галочки, — считает Юрий Чикиров.

ГЖФ переоценил челнинские объекты?

На аукцион выставлены помещения не только в Казани, но и в других городах республики. К примеру, в Альметьевске продается помещение площадью 40,8 кв. м в доме по улице Волгоградской. Оценивается оно в 1,3 млн рублей. То есть цена «квадрата» отличается от казанской — 32 тысячи рублей за кв. м.

Два помещения ГЖФ продает в Набережных Челнах на Раскольникова, 38. Одно из них имеет площадь 205 кв. м и оценивается в 7,2 млн рублей. Второе помещение площадью 199,9 кв. м стоит почти 7 млн рублей. То есть за один кв. м придется заплатить порядка 35 тысяч рублей. Как и в случае с казанскими объектами, отделка помещений черновая.

— В принципе это новостройка в неплохом районе. Для сравнения: при продаже объектов «Татэнерго» через торги оценщики давали заключение, согласно которому кв. м стоил 25—30 тысяч рублей в зависимости от района. Если будут торги на понижение, думаю, объекты [ГЖФ] можно будет продать. Дороже 35 тысяч рублей за кв. м их точно не купят, — считает генеральный директор агентства недвижимости «Кама» Рисхат Сабирзянов.

По его мнению, в помещениях в доме на Раскольникова можно открыть, к примеру, брендовые магазины, поскольку жилье в 35-м, 36-м, 37-м комплексах считается дорогим, и там живут довольно состоятельные люди.



Аренда только для больниц, аптек и детсадов

Похоже, что в ГЖФ вплотную занялись распродажей нежилых помещений в соципотечных домах. Корреспондент «Реального времени» позвонила в отдел недвижимости Госжилфонда, чтобы выяснить, сколько стоит аренда площадей, например, на первых этажах в «Салават купере». Но оказалось, что на данный момент арендовать коммерческие помещения нельзя — их можно только купить.

— Аренда производится на основании аукциона. Пока на аренду ничего не выставляем. Приоритет на продажу, — заявила сотрудница отдела недвижимости ГЖФ. Сказать, когда будут выставлены помещения для арендаторов, она затруднилась.

Госжилфонд в своем ответе на официальный запрос «Реального времени» не пояснил причин, по которым коммерческие объекты на первых этажах были выставлены на продажу. Из ответа стало понятно лишь то, что арендовать помещения в соципотечных домах можно будет под социальные проекты.



Госжилфонд не пояснил причин, по которым коммерческие объекты на первых этажах были выставлены на продажу. Фото Романа Хасаева

«Реализация нежилых помещений в домах, возведенных в рамках жилищных программ, велась Фондом и ранее. В первую очередь помещения предоставляются в аренду для открытия на первых этажах домов детских садов, поликлиник, опорных пунктов полиции, аптек и других объектов социальной сферы. Кроме того, помещения реализуются в свободной продаже на электронных торгах», — ответил исполняющий обязанности начальника пресс-службы ГЖФ Надил Гимадетдинов.

На вопросы «Реального времени» о том, какова общая стоимость реализуемых объектов и связана ли их продажа с нехваткой финансов у ГЖФ, пресс-служба не ответила.

«Для них важнее пускать деньги в оборот»

Эксперты считают, что отказ Госжилфонда от сдачи объектов в аренду может быть связан с тем, что организация хочет быстрее вернуть деньги, вложенные в строительство.

— Это вопрос администрирования арендной деятельности. Это все-таки скорее деятельность управляющих компаний по коммерческой недвижимости, брокерских компаний, отдельный вид бизнеса. А они (Госжилфонд, — прим. ред.) все-таки занимаются строительством, им важно сразу пускать деньги в оборот, то есть построить и продавать. А для арендного бизнеса характерны более длинные сроки окупаемости — например, 10 лет. Возможно, Фонду нужно, чтобы оборачиваемость средств составляла, например, 3 года, поэтому и идет продажа, — предполагает генеральный директор «АСК Недвижимость» Юрий Чикиров.

По мнению Рисхата Сабирзянова, для такой крупной организации как Госжилфонд сдача в аренду нежилых помещений на первых этажах невыгодна.

— Это не тот бизнес, когда объект можно повесить на какое-то предприятие. Должен быть собственник, который будет контролировать этот объект. Предприниматель будет смотреть за порядком, недостатками, судиться с арендаторами, заставлять их компенсировать какие-то убытки, потому что иначе ему придется платить из своего кармана, — говорит гендиректор агентства недвижимости «Кама».

В качестве одного из успешных примеров ведения арендного бизнеса крупной компанией он называет опыт «Еврогрупп», которая сдавала в аренду целый торговый ряд на проспекте Мира. Но искать арендаторов на первых этажах жилых домов для крупных компаний довольно сложно, считает Рисхат Сабирзянов.

