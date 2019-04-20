«Если мы рассчитываем на результат, нужно увеличивать количество работников в селах»

Форум сельской молодежи: где найти управленческие и образовательские кадры и как развивать туризм

Вне городов — небольшие зарплаты, проблемы с инфраструктурой и образованием, отсутствуют возможности для развития, но определенно есть перспективы. Но для их реализации нужна финансовая поддержка и разработка государственных программ субсидирования. Свой взгляд на то, что нужно делать в сельских поселениях, чтобы стимулировать молодых людей оставаться и работать на земле, рассказали главе Минсельхоза Марату Ахметову молодые фермеры и главы сельских поселений. Подробности — в материале «Реального времени».

Образование

Ахметов обратился к участникам с просьбой рассказать, какая форма поддержки им требуется: «Ваши проекты, которые не очень успешные, с нашей поддержкой могли бы быть жизнеспособными».

В селах очевидна проблема с кадрами в школах сел и малых городов, сказала директор Манаузского дома культуры Азнакаевского района Гульназ Исламова. Она попросила запустить программу «Земский учитель» по примеру ее предшественника («Земский доктор» заработал в 2001 году). Анонсировал эту программу во время своего послания Федеральному собранию Владимир Путин, старт ее намечен на будущий год.

Участницу поддержал фермер из Менделеевского района Артем Месеев. Со стороны молодых людей есть запрос на организацию дополнительного образования, заявил он: «Это краткосрочные курсы, вебинары, образовательные марафоны».

Ахметов обратился к участникам с просьбой рассказать, какая форма поддержки им требуется

— Для формирования сообществ молодых предпринимателей возникает необходимость в управленческих кадрах, которые будут работать на селе. Для решения этих задач аграрному молодежному объединению необходимо получить лицензию на организацию образовательной деятельности. На данном этапе вопрос не решается, так как нет помещения с достаточной технической оснащенностью, — добавил Масеев.

Управленческие навыки молодежь должна получать в том числе от людей старшего поколения, для этого необходимо разработать систему наставничества, заявил Масеев и уверил, что готов взяться за эту работу: «Эту методику нужно внедрять на предприятиях, которые работают в селах».

По словам Исламовой, в селах не хватает работников в сфере спорта и туризма, в некоторых районах всю деятельность ведет только один человек, получая за свой труд 17—20 тыс. рублей. «Если мы рассчитываем на результат, нужно увеличивать количество работников, — заключила Исламова, — и конечно, поддерживать их финансово».

«Мы должны сделать село привлекательным для жизни и для работы. Село требует защиты. И надо менять подходы: не так, чтобы в плане было в этом году на 105% больше выполнено, чем в прошлом году — надо исходить из того, сколько нужно, сколько нужно дорог и так далее», — поддержал участницу руководитель Комитета Госсовета РТ по экологии и природопользованию Тахир Хадеев.

Управленческие навыки молодежь должна получать в том числе от людей старшего поколения, для этого необходимо разработать систему наставничества, заявил Масеев

Туризм как в Белоруссии

Глава Большешурнякского сельского поселения в Арском районе Николай Мельников, по словам модератора встречи Диляры Шуваловой, одним из первых начал развивать в республике сельский туризм —в 2009 году. «Сельский туризм — не просто отрасль туристической индустрии, он создает привлекательность рабочих мест, в том числе для сельской молодежи, дает перспективы по комплексному использованию природных и культурных потенциальных сельских территорий», — начал он.

Суть этого вида туризма, пояснил Мельников, — отдых в сельской местности, где организовано питание, проживание. Но чтобы развивать этот вид отдыха, часто нет инфраструктуры: «Иногда отсутствует полностью, и это не способствует привлечению жителей к бизнесу в сельской местности», — поделился он. При этом в Татарстане есть успешные проекты, которые показывают возможности для развития:

— Сейчас в Пестрецах реализован проект «Скорлупино» — всероссийский молодежный фестиваль, фестиваль креативных санок Sunnyfest в Мамадыше, медовый фестиваль «Пчелино» в Агрызе, арт-фестиваль «Сено-Фест» в Заинске. С каждым годом участников все больше — следовательно, есть и перспективы, — заявил спикер.

На вопрос Ахметова, как министерство может помочь этому направлению, Мельников посетовал, что на республиканском уровне нет отдельной программы по туризму, нет единой концепции развития сельского туризма, нет субсидий, льгот, кадров. Он предложил брать пример с Белоруссии, активно развивающей сельский туризм.

Иногда возможности для грантовой поддержки ограничиваются совсем неожиданными преградами — например, согласно постановлению Кабмина, претендовать на субсидии для проведения проектов и мероприятий могут лишь поселения с численностью свыше 2 000 человек: «Поселения поменьше не могут развиваться в этом направлении, хотя их доля от общего числа населенных пунктов составляет 95%», — заявил Мельников, и попросил снизить барьер до 500 человек в поселении. По его словам, финансовая поддержка для них помогла бы решить ряд инфраструктурных проблем.

Сейчас в Пестрецах реализован проект «Скорлупино» — всероссийский молодежный фестиваль

«Займитесь «Челны-Бройлером»

У сельских предпринимателей есть постоянная проблема со сбытом продукции, добавил Масеев.

— Мы бы хотели площадку предоставить для реализации продукции, где мы видели бы, как наши начинающие фермеры реализуют продукт уже здесь, в Казани. Тогда мы уже увидим конечный результат, — на эти слова зал ответил аплодисментами.

«Для развития именно твоего хозяйства какая поддержка нужна? Про реализацию еще обсудим», — обратился Ахметов к фермеру. Выяснилось, что Масеев, занимающийся разведением птицы, вынужден закупать инкубационные яйца заграницей, так как качество яиц, предоставляемых «Челны-Бройлер», его не устраивает.

«Качественный продукт дает качественное потомство. На сегодня проблема в получении качественного инкубационного яйца, иногда приходится заказывать даже из Чехии. Если будет лично для меня проработан вопрос, и «Челны-Бройлер» будет отпускать качественное инкубационное яйцо, тогда я смогу производить…», — пояснял Масеев, но возмущенный Ахметов его перебил: «Второго качество что ли отпускают? Для своих целей у них проблем не возникает». Масеев пояснил, что компания изначально предупреждает: вывод будет 50%.

«Назип Накипович, услышал? Вникни, пожалуйста», — обратился Ахметов к своему заму Назипу Хазипову.

«Мы должны сделать село привлекательным для жизни и для работы. Село требует защиты», — заявил Тахир Хадеев

Молодые семьи

С оттоком из сел помогает справиться программа помощи молодым семьям. Исламова заявила, что благодаря этой форме поддержки ее семья смогла отстроить дом: «Эта программа помогает молодым людям решиться на переезд в сельские поселения, а деревни отстраиваются, дается толчок демографической ситуации». Исламова посетовала, что программа приостановлена, и попросила ее возобновить.

Модератор Диляра Шувалова попросила министра по делам молодежи Дамира Фаттахова обратить внимание на программу «Сельская молодежь»: «Она принята в 38 районах, но, к сожалению, есть финансирование в местной муниципальной власти только в трех районах. Можно на примере Азнакаевского района в управлении по делам молодежи [нанять специалиста], который будет заниматься отдельно сельской молодежью».