«Праздника три, а зарплата одна»: как не разориться на подарках в феврале и марте

Впереди нас ждет череда праздников: День святого Валентина, День защитника Отечества и Международный женский день. Все эти события произойдут меньше чем за один месяц, а зарплату за это время вы, вероятно, получите только одну. Как сделать так, чтобы купить подарки любимым, родным и близким, но при этом не подорвать свой бюджет?