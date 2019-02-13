«Праздника три, а зарплата одна»: как не разориться на подарках в феврале и марте
Впереди нас ждет череда праздников: День святого Валентина, День защитника Отечества и Международный женский день. Все эти события произойдут меньше чем за один месяц, а зарплату за это время вы, вероятно, получите только одну. Как сделать так, чтобы купить подарки любимым, родным и близким, но при этом не подорвать свой бюджет?
- Составьте список подарков и тех, кому они предназначены, сразу на все праздники. Во-первых, вы в суете ни про кого не забудете. Во-вторых, вы не купите лишнего, ведь такой соблазн часто появляется уже в процессе похода по магазинам.
- Исходите из своих реальных финансовых возможностей и не пытайтесь никому пустить пыль в глаза дорогими подарками. Ценность презентов прежде всего в вашем внимании к человеку и том, насколько вы подумали именно о нем, когда выбирали подарок.
- С самыми близкими можно договориться дарить друг другу подарки на определенную сумму — что-то недорогое и милое. А более весомые по стоимости сюрпризы вполне можно оставить для дней рождения.
- Родственникам можно подарить памятные вещи: сделанные с детьми или собственный хенд-мейд. Например, хорошим знаком внимания может стать футболка, на которую перенесено изображение с детского рисунка.
- Пусть подарки будут полезными — это тоже зачастую важнее цены. Например, это может быть пижама, пара перчаток или варежек, шерстяные носки, плед, бокалы под вино или сок. Всегда актуальны съедобные презенты: шоколад ручной работы, чай или кофе, бутылка шампанского. По поводу косметических наборов есть разные мнения: одни считают, что такие подарки дарят для галочки, другие — что они вполне уместны, если в семье это принято. Решать вам.
- Не тратьте деньги на упаковку подарков в специальных отделах магазинов. Лучше сделайте это сами или с детьми. В сети можно найти большое количество простых мастер-классов, которые позволят вам красиво и эффектно преподнести ваш презент.
- Вдумчиво пользуйтесь скидками и акциями. Нас привлекают яркие стикеры на пачках «20% бесплатно» или предложения дня, когда товар можно купить по такой цене «только сегодня и только сейчас». В этих ситуациях особенно важно включать голову. Посмотрите, почему тот или иной продукт продается со скидкой: возможно, у него меньший объем или срок годности вот-вот закончится.
- Чтобы сделать финансовую нагрузку в этот период незаметной, можно перераспределить ее на несколько месяцев. В этом может помочь кредитная карта с длинным льготным периодом. Другой вариант — использовать для покупок дебетовую карту с кешбэком, чтобы в следующем месяце получить назад часть от суммы покупки. Особо продвинутые покупатели могут выгодно комбинировать оба этих способа. Например, Уральский банк реконструкции и развития запустил акцию: при оформлении в феврале кредитной карты с льготным периодом в 120 дней клиенты получают бонусом дебетовую карты «Максимум» с бесплатным годовым обслуживанием. В феврале, марте и апреле по карте «Максимум» выплачивается кешбэк 10% за покупки цветов, косметики, спорттоваров, а также в аптеках. За все остальные покупки — кешбэк 1%.
ПАО КБ «УБРиР»
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