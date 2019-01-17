Рустам Минниханов — о МСЗ: «Пишут — давайте раздельный сбор сделаем. Нет такой технологии!»

Просьбы застройщиков продлить «долевку», подорожание жилья и тарифы на мусор — 10 фактов с коллегии татарстанского Минстроя

Сегодня в КГАСУ Минстрой Татарстана провел итоговую коллегию, где рассказал о результатах работы в 2018 году и обозначил планы на 2019-й. В ходе заседания Ирек Файзуллин озвучил новые тарифы на мусор, а Рустам Минниханов раскритиковал тех, кто выступает против строительства в Казани мусоросжигательного завода. Тем временем застройщики беспокоятся, что до 35% компаний не смогут перейти на проектное финансирование за полгода, и предлагают строить объекты с заключением ДДУ хотя бы до конца этого года. Подробности — в репортаже «Реального времени».

1. Новые тарифы на мусор

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирек Файзуллин напомнил, что с 1 января 2019 года Татарстан перешел на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, которая обеспечивается региональными операторами ООО «Гринта» и ООО «УК «ПЖКХ». Как подчеркнул Файзуллин, услуга перешла из жилищной в коммунальную, и теперь плата будет начисляться с человека. Стоимость услуги по обращению с ТКО, с учетом утвержденных нормативов, в многоквартирных домах составит 71,95 рубля с человека в месяц, в индивидуальных домах — 78,05 рубля.

— Будет внедряться раздельный сбор отходов. Начнем с дуальной схемы накопления (двухконтейнерной), где будут накапливаться утильные и неутильные отходы. Претерпит изменения и инфраструктура обращения с ТКО. В обеих зонах планируется создание 41 мусороперегрузочной станции, одного железнодорожного мусороперегрузочного терминала, 11 мусоросортировочных станций, пяти межмуниципальных полигонов ТКО (МПП), — рассказал министр.

По оценкам Файзуллина, в Татарстане ежегодно образуется 1 тыс. 613 тонн твердых коммунальных отходов (12 тыс. 443 тыс. куб. м). В государственном реестре размещения отходов — 49 полигонов, остаточный ресурс которых составляет 5 тыс. 300 тонн. Из них 13 полигонов полностью заполнены.



Стоимость услуги по обращению с ТКО, с учетом утвержденных нормативов, в многоквартирных домах составит 71,95 рубля с человека в месяц, в индивидуальных домах — 78,05 рубля. Фото Олега Тихонова

2. Минниханов поддержал строительство мусоросжигательного завода

Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что внедрение новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами не ограничивается ростом тарифов, а подразумевает обновление всей инфраструктуры. Подчеркнув, что мусор — это нагрузка на среду обитания, Минниханов перешел к теме строительства мусоросжигательного завода, которая у многих казанцев вызывает недовольство.

— Изначально те, кто этот проект делал, они специально как будто бы сделали, чтобы негативное отношение людей было. И деструктивные силы это очень удачно используют в своей работе. Пишут: «Давайте раздельный сбор сделаем». Нет такой технологии! В мире одна технология — и раздельный сбор, и термическая обработка отходов. Я сам лично посещал одно из таких предприятий в Токио, — рассказал президент.

По его словам, в Токио расположен 21 подобный объект и все они находятся в городе. Тот, в котором побывал Минниханов, располагается почти в центре Токио. Президент напомнил, что некоторые активисты, которые выступали против завода в Казани, тоже имели возможность посетить одно из таких предприятий.

— Но те, которые имеют запас отрицательных эмоций, конечно, туда не доехали, иначе у них батарейка села бы после того, что они увидели. Другого пути нет — куда мы эти отходы [денем]. Давай будем захоранивать? И вся республика будет в свалке? — резюмировал Минниханов и пообещал, что будет проведена международная экологическая экспертиза и будут использованы все самые последние разработки в части термической обработки отходов.

Министр отметил, что есть ряд сложностей, с которыми столкнулись при выполнении нацпроекта «Жилье и городская среда». Фото prav.tatarstan.ru

3. Строительству жилья могут помешать отсутствие спроса и инфраструктуры

Как отметил Ирек Файзуллин, в течение последних восьми лет в Татарстане ежегодно вводится более 2,4 млн кв. м жилья. В частности, в 2018 году было введено 2 409,9 тысячи кв. м жилья. При этом в текущем году план должен быть немного перевыполнен — ожидается, что в Татарстане введут 2 425 тысяч кв. м жилья.

Файзуллин напомнил, что создана рабочая группа Госсовета России, которую возглавил Рустам Минниханов. Министр отметил, что есть ряд сложностей, с которыми столкнулись при выполнении нацпроекта «Жилье и городская среда». Это недостаточное обеспечение участков под застройку объектами инженерной и социальной инфраструктуры, стимулирование спроса на жилье, переход к проектному финансированию.

4. До 35% российских застройщиков могут не получить одобрение от банков

Об этом на коллегии рассказал генеральный директор компании «УК Унистрой» Радик Салимгараев. Напомним, его компания одной из первых опробовала продажу через эскроу-счета в ЖК «Арт Сити». Пилотный проект велся в сотрудничестве со Сбербанком. Салимгараев рассказал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться.

— Для получения финансирования надо предоставить более 50 видов документов. Надо отметить, что у банков нет критериев единой оценки девелоперской компании. Но самое главное, это срок оборачиваемости средств. До эскроу-счетов это было 19 месяцев. С использованием эскроу-счетов становится 37 месяцев. Это почти двукратное увеличение, и оно напрямую влияет на рост себестоимости, — рассказал Салимгараев.

Радик Салимгараев предложил достраивать дома, которые должны быть сданы до декабря 2020 года, привлекая деньги дольщиков по старой схеме, без эскроу-счетов. Фото Максима Платонова

Если быть точнее, речь идет об увеличении себестоимости более чем на 13%. По прогнозам гендиректора «Унистроя», из-за отсутствия денежных средств некоторые застройщики могут попросту обанкротиться. До 35% застройщиков могут не получить одобрение банков. По оценкам Салимгараева, это может привести к тому, что в России появится до 140 тысяч обманутых дольщиков.

В качестве решения Радик Салимгараев предложил достраивать дома, которые должны быть сданы до декабря 2020 года, привлекая деньги дольщиков по старой схеме, без эскроу-счетов.

5. Многоквартирных домов станет больше

Если обратить внимание на структуру ввода жилья, можно заметить, что в 2019 году планируется ввести 140 многоквартирных домов (или 1 015,6 тысячи кв. м инвестиционного жилья). В прошлом году этот показатель был меньше: в эксплуатацию ввели 125 многоквартирных домов (или 870,6 тысячи кв. м инвестиционного жилья).

План по программе Госжилфонда останется на прежнем уровне. В 2018 году было построено 438 тысяч кв. м соципотечного жилья. В этом году должно быть сдано столько же.

6. Жилье подорожало на 5%

Однако в данном случае речь идет только о динамике по итогам III квартала. По данным татарстанского Минстроя, в 2018 году жилье в Татарстане стоило в среднем 59 226 рублей, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (56 373 рубля).

Число ипотечных кредитов, по данным татарстанского Минстроя, за 11 месяцев выросло на 31,4%. Фото Ирины Анисимовой

7. Ставки по ипотеке снижались, но только до осени

Ирек Файзуллин подчеркнул, что росту обеспеченности жильем (в Татарстане — 26,2 кв. м) способствовало снижение ставок по ипотеке, хотя он был вынужден признать, что с осени проценты вновь начали расти. Тем не менее по итогам 11 месяцев средневзвешенная ставка в Татарстане снизилась на 1,2 п.п. и составила 9,51%.

Число ипотечных кредитов, по данным татарстанского Минстроя, за 11 месяцев выросло на 31,4%. В денежном выражении общий объем выданных ипотек увеличился на 49% (с 56,3 до 83,9 млрд рублей).

8. В Татарстане осталось более 4 тысяч дольщиков в проблемных домах

Как рассказал Ирек Файзуллин, в 2018 году в Татарстане строители ввели в эксплуатацию пять проблемных домов для обманутых дольщиков. Квартиры в них получили 424 семьи. Три из них были построены в Казани и принадлежат «ФОНу» — это дом №5 и блок «Г» в доме №1 ЖК «МЧС» на Губкина, а также дом №3 ЖК «Симфония» на Павлюхина. Еще один «фоновский» дом 65/03 (первая очередь) удалось сдать в Набережных Челнах. Также был достроен дом №6 по улице Зиновьева в Бавлах.

В 2019 году планируется достроить 12 проблемных объектов для 840 дольщиков.

Рустам Минниханов предложил применять новую систему налогообложения для самозанятых и применительно к некоторым работникам ЖКХ. Фото Дмитрия Резнова

9. Коммунальщиков — в самозанятые

По данным татарстанского Минстроя, объем оказанных услуг организациями жилищно-коммунального комплекса республики по итогам 2018 года вырос на 5,3%. В 2018 году среднемесячная зарплата в отрасли ЖКХ составила 27 тысяч 649 рублей.

В Татарстане 1 454 организации, которые оказывают жилищно-коммунальные услуги. 173 их них убыточные. Собираемость платежей с населения в прошлом году составила 98,6%.

Рустам Минниханов предложил применять новую систему налогообложения для самозанятых и применительно к некоторым работникам ЖКХ.

— Мы экспериментируем с самозанятыми. Мы понимаем, что в системе ЖКХ достаточно тех, кто в бизнесе. Надо работу с самозанятыми организовать в сфере коммунальных услуг.

10. На общественные пространства добавили денег из федерального бюджета

По данным татарстанского Минстроя, на обустройство 58 объектов, в том числе парков и скверов, обустройство водоохранных зон в Татарстане из республиканского бюджета выделено 2 млрд рублей, из федерального — 655,1 млн рублей.

В 2019 году из бюджета Татарстана также планируется выделить 2 млрд рублей, из федерального — 1,27 млн рублей.