Завод имени Фатиха Сибагатуллина банкротит резидент «Алабуги»

Депутат Госдумы говорит, что племенному коневодству ничего не угрожает, а банкротство пройдет только на бумаге

Арбитражный суд Татарстана начал банкротить Нурлатский конный завод имени депутата Госдумы Фатиха Саубановича Сибагатуллина. Предприятие — единственное в республике занимается разведением племенных лошадей, и информация о введении процедуры несостоятельности вызвала беспокойство. Тем более что недавно дела у предприятия вроде бы пошли в гору — конезавод выкупила «Татнефть». Как выяснило «Реальное время», коневодству в Татарстане ничего не угрожает, а банкротство — не более чем способ подчистить «хвосты».

Хорошее отношение к лошадям

Иск к ООО «Нурлатский конный завод имени Ф.С. Сибагатуллина» поступил в Арбитражный суд Татарстана 27 декабря. Процедуру банкротства запустило ООО «Тулпар Агро», зарегистрированное по тому же адресу, что и конный завод. Поводом для банкротства послужил долг.

В сентябре 2016 года между «Тулпар Агро» и ООО «Нурлатский конный завод имени Ф.С. Сибагатуллина» заключили договор купли-продажи. Предметом сделки стала четырехлетняя чистокровная кобыла верховой породы по кличке Грозная Цунами. Стоимость лошади — 1 млн рублей. Как следует из материалов дела, лошадку завод принял, но деньги не заплатил. Истец в конце 2017 года обратился в суд, который в мае 2018-го встал на его сторону. Однако решение ответчик не исполнил, и в итоге «Тулпар Агро» решает банкротить должника.

Конечным бенефициаром ООО «Нурлатский конный завод имени Ф.С. Сибагатуллина» является, как можно догадаться из названия фирмы, депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин, известный не только любовью к лошадям, но скандальными высказываниями. Официальный же директор — Алмаз Ганиев, он же 100%-ный собственник «Тулпар Агро».

Новость о банкротстве конного завода всколыхнула информационное пространство. «В Татарстане банкротят единственный конный завод», — писали СМИ. На самом деле, конному заводу имени Фатиха Сибагатуллина ничего не грозит. Потому что он давно существует только на бумаге.

Конечным бенефициаром ООО «Нурлатский конный завод имени Ф.С. Сибагатуллина» является, как можно догадаться из названия фирмы, депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин. Фото gossov.tatarstan.ru



А был ли конь?

— Не знаю, что там творится. Мы давно продали «Татнефти» этот конезавод. Этим занимался мой человек — Ганиев. И завод работает, существует, здравствует в составе «Татнефти», — дал комментарий «Реальному времени» Фатих Сибагатуллин.

Нурлатский конезавод им. Ф.С. Сибагатуллина банкротят уже не в первый раз. Ранее это было МУП, которое в 2012 году пытался обанкротить «Татагролизинг» за долг в размере 2 млн рублей. Сразу же после подачи в арбитраж заявления «Татагролизинга» было зарегистрировано ООО «Нурлатский конный завод им. Сибагатуллина», чьим владельцем стал Алмаз Ганиев. МУП «Нурлатский конный завод им. Сибагатуллина» ликвидировано в 2017 году.

В ноябре 2016 года в Нурлате создается еще одно ООО со схожим названием — «Нурлатский конный завод», владельцем которого как раз является «Татнефть». Формально никаких связей между тремя организациями нет, но очевидно, что они плавно перетекали одна в другую, и последний нурлатский конезавод является правопреемником всех ранее существовавших, а банкротство — это способ подчистить «хвосты».

— Ну и пусть банкротит. Видимо, документы недооформлены были, а закрывать надо, и всплыло это. Более трех лет там другие хозяева, это не мой завод, это завод «Татнефти». Он нормально работает, хорошо очень даже работает. Я не смог, не было финансов организовать при нем ДЮСШ, но они это сделали, и манеж построили, и капремонт делают сейчас. Маганов [Наиль, генеральный директор ПАО «Татнефть»] сам лично занимается, приучает детей к лошадям, в конную школу в Альметьевске, в Елабуге много детей ходят, и лично Маганов приезжает на соревнования, значит, конезавод в надежных руках, — комментирует Фатих Сибагатуллин.

На сайте компании сообщается, что «Август-Алабуга» «станет самой большой по объемам выпускаемой продукции производственной площадкой «Августа». Фото Максима Платонова

Конезавод банкротит будущий резидент Алабуги

Интересно, что ООО «Тулпар Агро», которое сейчас банкротит ООО «Нурлатский конный завод им. Ф.С. Сибагатуллина», в августе 2018 года признано банкротом и находится в стадии ликвидации. Истцом в этом деле выступало ЗАО Фирма «Август», сумма требований — 2,8 млн рублей по договору уступки права требования с нурлатского ООО «Техсервис+», директором которого являлся тот же Алмаз Ганиев. Во время процедуры банкротства «Тулпар Агро» в лице конкурсного управляющего взыскало и долг лично с Алмаза Ганиева. Из материалов дела следует, что в 2015 году он, будучи владельцем ООО «Тулпар Агро», дал взаймы сам себе 750 тыс. рублей.

Фирма «Август» — крупнейшая в России фирма по производству химикатов для защиты растений, сейчас строит филиал в Татарстане, инвестируя 3,5 млрд рублей. На сайте компании сообщается, что «Август-Алабуга» «станет самой большой по объемам выпускаемой продукции производственной площадкой «Августа». Ее мощность превысит проектные мощности двух существующих заводов (в Чувашии и Белоруссии, — прим. ред.), вместе взятых».

Что касается Фатиха Сибагатуллина, то экс-глава Нурлатского района, а с 2007 года депутат Госдумы от Татарстана никогда публично не признавал конезавод своим. Якобы имя заводу присвоили, так как Сибагатуллин — любитель лошадей и многое сделал для развития племенного коневодства в республике. Кстати, в справочниках можно найти еще одно предприятие имени Ф.С. Сибагатуллина — ООО «Новоорский щебеночный завод».