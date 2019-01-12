Рустема Абдуллазянова бросили на садоводов: «Электрические сети» очистят от энергопотерь

Сын ректора КГЭУ принял госкомпанию по передаче электроэнергии, которая начала снижать обороты

Сын ректора КГЭУ Эдварда Абдуллазянова, выходец из татарстанской энергетической госкомпании 31-летний Рустем Абдуллазянов начал самостоятельную карьеру. Накануне нового года он был назначен генеральным директором ГУП «Электрические сети» — последнего государственного игрока на татарстанском рынке транзита и перепродажи электроэнергии. В окружении Абдуллазянова-младшего отмечают, что ему (синхронно с «Сетевой компанией») предстоит решать давнюю проблему энергопотерь в распределительных сетях, конкретно — в садоводческих товариществах, где людям по несколько лет приходится оплачивать завышенные счета за электричество.

Абдуллазянов-младший: «Обещаю интервью в марте»

На этой неделе стало известно о новом кадровом назначении в государственном энергетическом блоке. 23 декабря приказом Минземимущества РТ на должность гендиректора ГУП «Электрические сети» был назначен Рустем Абдуллазянов, который несколько лет вплотную занимался клиентским обслуживанием в структуре дирекции по реализации услуг ОАО «Сетевая компания». Абдуллазянову 31 год, он имеет профильное энергетическое образование КГЭУ (балаквариат и магистратура). Кандидат технических наук, защитил диссертацию по теме обнаружения мест повреждений в распределительных сетях «по их частотным характеристикам». Проще говоря, почти сапер на энергетических полях…

Никто не скрывает, что он является сыном влиятельного энергетика Эдварда Абдуллазянова, считавшегося правой рукой гендиректора тогда еще объединенного «Татэнерго» Ильшата Фардиева. При нем Абдуллазянов-старший был одним из руководителей «Сетевой компании» и создавал «Татэлектросеть», куда передавались разбросанные по всей республике бесхозные электрические сети. Пожалуй, никто лучше не знал «уязвимые» точки сетевого хозяйства республики. Так что в назначении Абдуллазянова-младшего можно усмотреть определенную преемственность — ГУП «Электрические сети» оказалось правопреемником «Татэлетросети», собранной в начале 2000-х годов.

Новоиспеченный гендиректор попросил тайм-аут для комментариев, объяснив свое нежелание общаться с прессой тем, что пока не успел полностью войти в курс дела. «Сейчас принимаю дела, хочу вникнуть в поставленные задачи. Давайте переговорим месяца через два. Предлагаю встретиться в марте, отвечу на все ваши вопросы», — пообещал нам он.

Между тем, в окружении Рустема Абдуллазянова «Реальному времени» рассказали, что он возглавлял один из филиалов дирекции по реализации услуг «Сетевой компании» и способствовал развертыванию в Татарстане ее фронт-офисов для прямого контакта с потребителями по вопросам надежности и бесперебойности электроснабжения. По словам собеседников издания, с их открытием сетевой «провайдер» немного припозднился — поскольку аварийные отключения происходят редко, то «руки как-то не доходили и не все понимали необходимость». Однако сети раскинули достаточно быстро. Два года назад, будучи на открытии одного из таких пунктов в Чистополе, Абдуллазянов-младший заявлял: «Сейчас в республике функционирует 23 офиса обслуживания потребителей, а до конца года будет открыто еще 26 таких офисов». Таким образом, сегодня вся территория Татарстана охвачена местными офисами «Сетевой компании», которые призваны мгновенно реагировать на перебои с электричеством.

С окончанием этой программы Рустем Абдуллазянов и получил новое назначение в госпредприятие «Электрические сети», отмечают источники. К этому моменту его предшественник Шамиль Хакимов вышел на пенсию.

ГУП «Электрические сети» — последний государственный игрок на рынке транзита электроэнергии, который находится в зоне интересов «Сетевой компании». Фото elseti-rt.ru



Государственный игрок на рынке транзита энергии

Стоит сказать, что ГУП «Электрические сети» — последний государственный игрок на рынке транзита электроэнергии, который находится в зоне интересов «Сетевой компании». Как и «большой брат», «Электросети» зарабатывают на передаче электроэнергии, но только по распределительным сетям в пригородах. Фактически, их основной сегмент — загородные жилые дома и садоводческие хозяйства. У обеих компаний единый собственник — государство (МЗИО РТ владеет свыше 75% «Сетевой компании»). Уставный капитал «Электросетей» составляет 215 млн рублей. По данным компании, выручка от передачи электроэнергии в прошлом году резко упала, до 112 млн рублей, хотя годом ранее достигала 200 млн. С чем связано понижение, не поясняется. Тем не менее по этому показателю госкомпания занимает 19-е место среди татарстанских сетевых компаний, занимающихся транзитом электроэнергии. Сам бизнес компании оценивается в 2,3 млрд рублей и занимает 7-е место после независимого генератора и поставщика энергии «КАМАЗ-Энерго».

В окружении Рустема Абдуллазянова утверждают, что компания не собирается акционироваться в ближайшие годы, поскольку не решена ее главнейшая проблема — как быть с изношенными сетями садоводческих хозяйств, транзит электроэнергии по которым идет с огромными потерями (до 20%). Как ни парадоксально, но конфликт садоводов и энергетиков до сих пор остается нерешенным: граждане хотят платить только «по счетчику», игнорируя сетевые энергопотери, а сетевики не хотели брать проблемные сети на свой баланс, чтобы не вешать эти расходы на себя.

Как сообщил «Реальному времени» глава Союза садоводов Татарстана Владимир Дейнекин, в этом году ГУП «Электрические сети» все-таки начнет процесс перевода садовых электрических сетей на себя.

«Сейчас садоводы переплачивают за электроэнергию из-за больших потерь в электрических сетях: в среднем за летний сезон приходится платить от 5 до 18 тысяч рублей. Эта проблема — одна из самых болезненных для садоводческих товариществ. Мы долго бьемся над ее решением, и здесь есть определенные успехи», — сообщил Дейнекин.

Он пожаловался, что садоводам приходится оплачивать коммерческие и технические потери в сетях, что провоцирует многочисленные конфликты в садоводческих товариществах между председателем и садоводами. «По закону, расходы до точки раздела должны оплачивать садоводы. То есть фактически расходы плюс потери внутри – это наше, — объясняет глава Союза садоводов РТ. — Но когда председатель сводит показания индивидуальных счетчиков и общего, то всегда обнаруживается разница. Откуда ему брать деньги?».

«Всегда найдется один смышленый садовод»

— Что делает председатель? Берет эту разницу и размазывает между другими расходами, к примеру, на электроэнергию общего пользования (сюда входят расходы на работу насосов для перекачки воды). Получается, что конфликт как бы исчерпан — садоводы платят по 3 рубля по счетчику, плюс оплачивают расходы общего пользования, — рассуждает Дейнекин. — Но всегда найдется один смышленый садовод, который заставит всех задуматься — а сколько это мы потребляем воды, что приходится так много платить за работу насосов? И тут поднимается шум. «Уважаемый председатель, ты берешь за воду столько, как будто наше садоводческое общество покрыто 5-метровым слоем воды! Такого не может быть! Значит, ты, дорогой, воруешь!», — возмущаются садоводы. При мне в Пестречинском районе председателя оштрафовали на 50 тысяч за то, что он ввел при расчетах коэффициент потерь, который был утвержден собранием садоводческого общества.

Владимир Дейнекин сообщил также, что на протяжении последних двух лет бюджет выделял ГУП «Электрические сети» по 100 млн рублей на приведение сетевого энергохозяйства в порядок. Он выразил надежду, что теперь сети перейдут на баланс ГУП, а садоводов избавят от оплаты энергопотерь. «Сколько в деньгах, сказать не могу, но 20—25 процентов передаваемой по сетям энергии теряется. Есть садоводческие объединения, где показатель потерь еще больше. И это все ложится на плечи садоводов», — заключил он. По словам главы Союза садоводов РТ, ситуация обостряется тем, что с этого года энергетики получили право отключать дома садоводов за долги, невзирая на то, что выставляемые счета часто вызывают справедливое возмущение у граждан.

Член совета директоров ОАО «Сетевая компания», первый заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев полагает, что проблема энергопотерь будет решаться синхронно между обеими госкомпаниями.

По его словам, «Сетевая компания» намерена создать цифровую сеть до 2024 года, чтобы снизить потери электроэнергии и быстрее ликвидировать технологические нарушения. Инвестиционная программа была утверждена советом директоров в конце декабря прошлого года. Точные параметры он раскрывать нам не стал, но заверил, что «за счет цифровизации электросети потери электроэнергии значительно уменьшатся и среднее время ликвидации технологических нарушений снизится».