«Очень сильно подкосили бизнес кинотеатров пожар в «Зимней вишне» и чемпионат мира по футболу»

Интервью с координатором сети кинотеатров «Синема 5» Алексеем Воронковым

Фонд кино тратит миллионы для поддержки отечественного кинематографа, но часть фильмов не попадает на большие экраны вообще. При этом региональное кино может собирать полные залы — все зависит от уровня национальной культуры. Об этом и о том, как удается выживать кинотеатрам в эпоху проверок и согласования сеансов, — в интервью «Реальному времени» координатора сети кинотеатров «Синема 5» Алексея Воронкова.

«Чтобы кинотеатр существовал, одного российского кино недостаточно»

— Кто основные игроки на российском рынке кинотеатров?



— На сегодняшний день первое место занимает объединенная сеть «Формула кино/ Синема парк». Там на самом деле есть две статистики — по сетям, которые управляют чужими кинотеатрами, и в основную статистику входят сети, которые имеют свои кинотеатры. Из сильных игроков на рынке Татарстана представлены кинокомпания «Киномакс», компания «Каро». Если говорить о других крупных компаниях, то это питерская сеть «Мираж»; преимущественно на юге страны, в Краснодарском крае работает сеть «Монитор». До недавнего времени существовала большая сеть «Люксор», но многие ее кинотеатры находятся под банкротством. Это довольно старые и известные сети, которые существует на протяжении нескольких десятков лет.

— Какие основные тенденции на рынке кинопроката вы бы выделили?

— Очень жесткое государственное регулирование с недавнего времени. Ежеквартально Министерство культуры докладывает о росте посещаемости российского кино. Но по крайней мере, прокатчики в большой степени связывают это не только с увеличением качества российских картин, хотя это тоже нельзя отрицать. За последние два года, наверное, лучший фильм, который собрал кассу на территории России, — это «Движение вверх». Он вышел в декабре 2017 года. «Аватар» занимает первое место по российским сборам, второе место занимает «Движение вверх». Удивительным был проект «Последний богатырь». Еще можно выделить несколько фильмов, которые сработали на уровне «Тренера» в этом году. Но, наверное, у «Тренера» касса снизилась в том числе из-за событий в «Зимней вишне», массовой паники вокруг кинотеатров, хотя, понятно, суждения были сделаны только по одному случаю, только по одному торговому центру, в котором была на недостаточном уровне либо полностью отсутствовала система пожарной безопасности.

Что касается остальных российских проектов, на которые Фонд кино тратит колоссальные деньги, к сожалению, они не собирают кассу. Но для того, чтобы российское кино работало, Министерство культуры очень сильно «зачищает окна», когда иностранные премьеры либо фирменные премьеры отодвигаются от старта российского кино. С одной стороны, это действительно позволяет увеличить собираемость российских фильмов, но с другой стороны, очень сильно выбивает почву из-под кинотеатров, потому что содержание кинотеатров на сегодняшний день — довольно дорогостоящее занятие. А все расходные материалы, все оборудование — это в любом случае валюта. Арендные ставки за последние четыре года из долларового эквивалента перешли в рублевый эквивалент, тем не менее остались на довольно высоком уровне. Все, что касается каких-то инноваций, модернизаций, — все это в валюте. И для того, чтобы кинотеатр существовал, одного российского кино недостаточно.

— Расскажите о своей компании — как и когда она создавалась? Как удалось превратиться в федерального игрока?

— Наш первый кинотеатр открылся в городе Нижнекамске в конце 2010 года. За последние 8 лет мы вышли на девятое место в России среди кинотеатральных сетей. Центральный офис компании находится в городе Йошкар-Оле.

— Почему первый кинотеатр решили строить именно в Нижнекамске, а не в Казани, например?

— В Казани не было площадок, где бы мы могли открыться. В 2010 году мы решили заняться бизнесом кино. В свое время у нас были малые кинотеатры в других городах, которые мы благополучно в 2010 году закрыли и перешли на формат мультиплексов.

«В свое время у нас были малые кинотеатры в других городах, которые мы благополучно в 2010 году закрыли и перешли на формат мультиплексов». Фото nk-afisha.ru



«Основная прибыль — это заработок на попкорне»

— На чем тогда зарабатывают кинотеатры? Каков основной источник заработка?

— Попкорн.

— Серьезно?

— Конечно. Какой бы ни был кинотеатр, мы не берем сейчас Москву, потому что это отдельное «государство» и большая средняя цена билета, на сегодняшний день нельзя поднять цену билета выше 250 рублей. Подчеркну, речь идет именно о средней цене. 200—250 рублей — это ставка, которую любой наш гость более или менее спокойно воспринимает и готов платить за фильм. Если мы не берем опять же Москву и умножаем эту цифру на количество людей, которое проходит в городе (наверное, это порядка 20% населения), эти деньги кинотеатр тратит на покрытие своих расходов по аренде, основной части расходов по фильмам. Любая крупная сеть не платит гарантийные платежи за фильмы — она работает по ставке 50 на 50. Это открытая информация, по этой схеме работают все кинотеатры. 50% от цены билетов кинотеатр тратит на лицензионные платежи за фильм, от 1,5 до 3% — кинотеатр оплачивает российское авторское общество, и все остальное уже идет на аренду, обслуживание. Например, стоимость лампочки в проекторе на хорошем большом экране, на которых мы работаем в том числе, сейчас составляет порядка 90 тысяч рублей. Эти лампочки надо менять раз в полтора-два месяца.

— Это очень дорого.

— Да, это безумно дорого, поэтому вал, который зарабатывается чисто по цене, он в основном уходит на расходы. Основная прибыль, на которой работают кинотеатры и которая позволяет окупать вложения за период от 6 до 8 лет, это заработок на попкорне. К сожалению, на сегодняшний день российское законодательство не позволяет вести бизнес на уровне общепита, когда любой ресторан, любое кафе запрещает человеку приносить с собой еду. Мы, к сожалению, еще работаем по старому законодательству и относимся фактически к парковому хозяйству. Если нет каких-то серьезных внутренних правил ограничения, в кинотеатр вы можете зайти абсолютно с любой едой. Понятно, мы не пустим людей с супом или с кашей, но все, что вы можете купить в магазине — газированные напитки, бургеры, пирожки, чипсы, — никто не ограничит. Понятно, что закупочная стоимость для ретейла и для кинотеатров отличаются в полтора-два раза. Продажная цена, скажем, «Кока-колы» в магазине чуть выше или чуть ниже закупочной цены того же самого продукта для кинотеатра. И пока не будет введен закон, который будет причислять всю площадь кинотеатра к отдельно взятому бизнесу и связывать его с общепитом, высокой маржинальности с этого не будет.

На сегодняшний момент ни один из кинотеатров России не вправе выбирать количество сеансов фильма, который он хочет показать. Если вы покупаете какой-то контент, для того, чтобы вам его дали, вы должны поставить как минимум 20 сеансов, независимо от того, будет он собирать или нет. Есть фильмы, которые собирают небольшую кассу, но даже для того, чтобы взять их, надо поставить минимум 4—6 сеансов. Это касается и крупных сетей, и отдельных кинотеатров, которые не входят в сети. У сетей легче условия, им проще договариваться с кинопрокатными компаниями. Что касается однозальных и двухзальных отдельно стоящих кинотеатров, честно говоря, я даже удивляюсь, как они выживают. В таких условиях кинотеатр вынужден балансировать, пытаясь подстроиться под решения Министерства культуры и не испортить отношения с кинопрокатными компаниями, которые довольно жестко себя ведут по отношению к кинотеатрам.

«Основная прибыль, на которой работают кинотеатры и которая позволяет окупать вложения за период от 6 до 8 лет, это заработок на попкорне». Фото kino.ru

«Доля российского кино действительно увеличилась. Но…»

— Меры поддержки российского кинематографа как-то реально помогают?

— Три года назад Фонд кино запустил программу малых кинотеатров — кинотеатров в малых городах. Наверное, это хорошо, когда муниципальный кинотеатр в городе с населением 5—10 тысяч человек выигрывает грант, устанавливает себе оборудование и открывает один кинозал. Но по условиям этого гранта кинозал должен работать три года. На сегодняшний день уже много кинотеатров, которые, открывшись по этой федеральной программе, закрываются. Бизнес довольно сложный, и иногда он даже не окупает вложение на покупку лампы для кинопроектора, не говоря уже про все остальное. Соответственно, с этого года мы с вами будем наблюдать, как многие из этих кинотеатров, открытых по программе Фонда кино, будут закрываться, потому что они либо не выдерживают конкуренции, либо они не покрывают свои расходы. Это может быть связано с тем, что собственники новых кинотеатров не просчитывали объем, уровень цен или они ничего не знали о кинобизнесе.

Доля российского кино действительно увеличилась. Но если посчитать объем денег, который государство тратит на эту программу, наверное, можно было найти более эффективные способы дотации и финансирования российского кино. Если не вкладывать в кинотеатры, которые через три года закроются, а дотировать 50—100 рублей на каждый билет, это было бы намного эффективней, потому что если бы кинотеатр понимал, что он может получать 100 рублей за билет, то средняя цена с 220—250 опустилась бы до 120 рублей. Соответственно, поток на российские фильмы был бы больше, чем это происходит сейчас, когда кинотеатры вынуждены поддерживать уровень цен, согласованный с кинокомпаниями, и уровень цен, который приемлет рынок.

Что касается поддержки российского кинематографа, опять же мы говорим с точки зрения прокатчиков. Для нас основным показателем качества фильмов является его окупаемость. И если на фильме сидят четыре человека, какой бы высокохудожественный он ни был и какие бы призы ни получал на фестивалях, наверное, это немножко другой, фестивальный формат. В своей сетке, скажем, мы его можем катать только по четырем кинотеатрам. Мы понимаем, что в некоторых городах, в том числе в Казани, в Санкт-Петербурге, хотят видеть этот контент. В этих городах прослойка населения, которая ходит на фестивальное кино, немного растет. Но если мы берем города с населением 100—150 тысяч человек со средними зарплатами от 15 до 20 тысяч рублей, в большинстве своем эти картины не пользуются никаким спросом. Мало того, очень много фильмов, снятых при поддержке Фонда кино, они остаются незамеченными и даже не выходят в большой прокат. Бывает жаль, что деньги потрачены, а эффекта нет, потому что фильм все равно никто не видит.

«Для нас основным показателем качества фильмов является его окупаемость. И если на фильме сидят четыре человека, какой бы высокохудожественный он ни был и какие бы призы ни получал на фестивалях, наверное, это немножко другой, фестивальный формат». Фото vk.com/cinema5kazan



«Если в первый день показа снимается пиратская копия, то к следующему дню ее просматривают около 1 млн человек»

— Ходят ли сейчас люди в кино? Ведь сейчас очень многие фильмы можно посмотреть в интернете. Какая категория населения по-прежнему предпочитает ходить в кинотеатры?

— Одна из основных бед кинотеатров — это, конечно, пиратство. По российскому законодательству очень сложно привлечь пиратов к ответственности. Чтобы человек получил реальное наказание, административное или уголовное, помимо того, что именно кинотеатр должен доказать, что у него велась съемка, нужно доказать, что пират выложил фильм в Сеть. А самое страшное, что мы должны доказать, что он при этом получил деньги, некую коммерческую выгоду. Опять же кинотеатр даже не может инициировать это дело, потому что не является правообладателем. Правообладателем является студия. Поэтому все случаи пиратства на сегодняшний день заканчивались практически ничем. Ни одного колоссального штрафа, ни одного реального срока в России на сегодняшний день ни один пират не получил.

Сейчас ассоциация владельцев кинотеатров, ассоциация дистрибьюторов, интернет-кинотеатров пытаются продвигать изменения в законодательство, связанные с пиратством, чтобы мы были если уж не на уровне Америки, то хотя бы на уровне Европы, где сама съемка в кинотеатре уже является нарушением. На сегодняшний день если в первый день показа снимается пиратская копия, то к следующему дню ее просматривают около 1 млн человек. Это довольно много.

Но ни одна пиратская копия или копия, просмотренная дома в телевизоре, никогда не сравнится с просмотром фильма в кинотеатре. За последние 10 лет, по крайней мере, за период работы нашей сети мы даже собирали некую статистику по городам. Несмотря на колоссальный рост интернет-кинотеатров, несмотря на колоссальное количество пиратских копий, которые быстро появляются в интернете, количество людей, которые ходят в кинотеатры, не уменьшилось, оно находится на том же уровне. Все зависит от контента и фильмов. Но в среднем по году количество людей, пришедших к нам в 2011 году, и количество людей, пришедших в 2016-м, 2017 году, более или менее коррелируется.

Опять же, учитывая, что основная борьба с пиратами ложится именно на кинотеатры, студии штрафуют кинотеатры за то, что у них велась съемка. Технологии сейчас позволяют взять любую копию из интернета и определить, в каком кинотеатре, на каком сеансе она была снята. Поэтому дамоклов меч висит, к сожалению, не над пиратами, а над кинотеатрами. Кинокомпании, помимо рубля, могут наказывать кинотеатры, отодвигая им старты фильмов, что для кино тоже катастрофа. Если вы в кинотеатре стартуете со следующей недели, вы теряете около 70% сборов, которые вы можете сделать на этом фильме, потому что и пиратство появляется, и другие кинотеатры работают.

В то же время мы понимаем, что какой бы мощный телевизор ни стоял дома и какое бы хорошее качество ни было в интернет-кинотеатре, сам поход в кино пока еще является неким волшебством. Вы никогда не пригласите девушку домой, чтобы посмотреть с родителями кино. Находясь дома по 30 дней в месяц, вам захочется взять детей и совершить культурный поход. В этом плане можно смотреть статистику Америки, где кино развито на порядок больше. Можно смотреть статистику индийского, европейского рынков, такой заметной тенденции, которая бы выражалась в уменьшении количества зрителей на 5—10%, за последние 10 лет, по крайней мере, мы не можем фиксировать.

«Мы понимаем, что какой бы мощный телевизор ни стоял дома и какое бы хорошее качество ни было в интернет-кинотеатре, сам поход в кино пока еще является неким волшебством». Фото vk.com/cinema5kazan



«Нельзя просидеть полтора часа и смотреть фильм в очках»

— Следите ли за опытом иностранных прокатчиков? Есть ли там какие-то новые технологии, тенденции?

— Ничего сверхъестественного в кино, к сожалению или к счастью, не происходит. На сегодняшний день, допустим, придумали технологию 4К. Есть технология 2K, когда по горизонтали 2048 точек, и 4К, когда качество картинки в два раза улучшается. Но на больших экранах все это начинает быть заметным при размере экрана от 12—14 м. Придумали dolby digital, придумали 7—8-канальный, 11-канальный и 48-канальный звук. Свыше, чем 25—30 каналов, человеческое ухо не может воспринять. В свое время фильмы показывали с частотой 24 кадра в секунду. Сейчас есть технология, которая позволяет показывать 96 кадров в секунду. Так вот, выше, чем 96 кадров в секунду, человеческий глаз не может воспринимать. И двигаться в ту сторону некуда. Изначально были бело-матовые экраны, сейчас экраны с серебряным напылением, которое создает более четкую картинку. По креслам все уходят в VIP-формат, в эргономичные удобные кресла.

На сегодняшний день основная тенденция развития кино, наверное, это создание комфорта и персональная работа с каждым зрителем. В кино пытаются вводить ресторанное направление, пытаются усилить бар. В некоторых кинотеатрах есть фитнес-линии, там продают морковь и яблоки. Кроме того, есть кофейни, бургерные. Это не очень большой прирост к оборотам. И на сегодняшний день кино и снеки — чипсы, попкорн — основное, на чем кино может зарабатывать и что пользуется спросом.

Есть очень много негативных мнений, когда люди жалуются, что в кинотеатре сидят и чавкают. Мы пытаемся делать некоторые сеансы, в которых запрещено проходить с едой. Но подобные эксперименты не собирают большого количества людей. В 100-местные залы приходят семь-восемь человек. Они говорят: «Мы хотим, чтобы в кино никто не ел». Но практика показывает, что даже за время таких сеансов люди выходят в фойе, чтобы попить воды или еще что-то. Есть эксперименты, когда отдельные кинотеатры пытаются делать сеансы для мам, когда можно прийти с ребенком на фильм, где будет тихий звук. У нас проводятся эксперименты, когда мы делаем детские сеансы, на которых немного приглушен звук, чтобы это было удобно. Кроме того, горит дежурное освещение, чтобы дети не пугались и чтобы родителям было комфортно. Да, такие технологии вводятся, но сказать, что это очень большое ноу-хау, которое будет работать, сложно.

Чем Россия отличается от иностранного кинобизнеса? Давайте возьмем флагманов — Америку, Индию, Европу. Там для всех гостей доступны абонементы. Когда вы платите за годовой абонемент и вы год ходите в этот кинотеатр. К сожалению, российские менеджеры, российские прокатчики не допускают такой системы ценообразования, хотя кинотеатры к этому готовы. Но пока в России это нельзя реализовать, хотя, наверное, это было бы интересно. Например, сеть «Синема парк» сейчас запускает эксперимент, когда, покупая билет в кино, вы покупаете автоматически билет в интернет-кинотеатр. Как это будет работать, непонятно. Возможно, да. Наверное, будет интересно посмотреть фильм, а потом пересмотреть его через год в интернет-кинотеатре. Это обязательно будет работать в плане конкуренции между кинотеатрами. Но насколько это дополнительно привлечет людей в кино? В «Синема парке» работают серьезные специалисты, скорее всего, они это просчитывают.

Форматы больших кинозалов, наверное, понемногу будут отходить, и большие экраны будут ставиться на кинозал максимум сто мест, чтобы также не создавать толпу. Понятно, что все выходят в цифровые продажи билетов. Даже 50% билетов в наших кинотеатрах покупаются через интернет — через сайт или через мобильное приложение, через мессенджеры или соцсети, потому что это удобно. Следующим шагом в России, наверное, будет повальная продажа барных услуг через интернет и переход на мобильное общение с клиентом через телефон — начиная от покупки, сдачи билетов, напоминаний о каких-то фильмах, заканчивая покупками в баре, предварительными заказами, общением в рамках того же мобильного приложения в группе отдельно взятого кинотеатра. Все остальное пока еще далеко. Очень активно разрабатывается направление VR. Но контента сейчас нет. О полноценных фильмах, которые бы в следующем году вышли с использованием VR -технологий, я не слышал. Ну и все-таки VR — это аттракцион. Нельзя просидеть полтора часа и смотреть фильм в очках. Это тяжело. Возможно, когда-то технологии уйдут вперед, но в ближайшей перспективе надеяться на это вряд ли стоит.

«Ну и все-таки VR – это аттракцион. Нельзя просидеть полтора часа и смотреть фильм в очках. Это тяжело. Возможно, когда-то технологии уйдут вперед, но в ближайшей перспективе надеяться на это вряд ли стоит». Фото ichip.ru



«До сих пор люди приходят в кинотеатр и проверяют, открыты эвакуационные выходы или нет»

— Хотелось бы поговорить о региональных игроках и вообще о региональном кино. Есть ли успешные региональные сети кинотеатров? На чем они могут зарабатывать?

— Мы являемся региональной сетью кинотеатров, потому что у нас нет ни одного кинотеатра в Москве. У нас есть кинотеатры в Санкт-Петербурге, и мы с их помощью попадаем в число федеральных сетей. Я бы не сказал, что есть колоссальное отличие в подходе работы кинотеатра в Казани, в Нижнекамске или в Санкт-Петербурге. То есть подход один и тот же: мы вычисляем кино, которое действительно было бы удобно зрителю, стараемся ставить его в удобное время и пытаемся работать с какими-то акциями, фишками, бонусами для зрителей. Большой разницы нет. В нашей киносети нет убыточных кинотеатров, которые работали бы в минус. Да, есть кинотеатры, которые окупились и работают в небольшой плюс, и мы стараемся сделать их более прибыльными. Очень сильно подкосили «Зимняя вишня» и чемпионат мира по футболу. 2018 год, наверное, станет самым плохим для российских кинопрокатчиков. Недельные падения достигали 50% в разрезе год к году. Падение по месяцам достигало 35—40%. Мы понимаем, что для этого есть обоснования, что по кино очень сильно ударила всеобщая истерия по неоткрывающимся эвакуационным выходам. До сих пор люди приходят в кинотеатр и проверяют, открыты эвакуационные выходы или нет, и слава Богу. До сих пор перед каждым сеансом мы показываем ролик, куда бежать и куда выбегать. Родители повсеместно стали бояться оставлять детей в кинотеатрах, хотя напрасно, потому что все работает и все зависит от конкретного кинотеатра и конкретного торгового центра.

Было падение, но мы понимаем, почему это происходит, и знаем, что это пройдет, что опять появится контент, что лето закончится, что чемпионат мира закончится. Такого количества проверок, которое кинотеатры пережили за последний год, наверное, не было за последние десять лет. Если мы понимаем, что к нам раз в год приходит служба МЧС и проверяет, насколько у нас все хорошо, то по некоторым нашим кинотеатрам в этом году мы фиксировали четыре проверки в месяц. Люди немного устали от постоянных эвакуаций. Представляете, вы сидите в полном зале и у вас срабатывает эвакуация. Ладно, это было летом. Но, к сожалению, тенденция продлится и зимой. Эвакуации будут проходить и по торговым центрам, и по кинотеатрам. И зимой мы вынуждены заставлять вас выбегать без верхней одежды на улицу. Если мы начинаем выдавать одежду и пытаться одеть в один момент все 500 человек, которые находятся в кинотеатре, все это растягивается на очень длительное время, и кинотеатры рискуют не пройти проверку по времени эвакуации. Надеюсь, что все эти проверки, которые в России повсеместно проходят, сыграли положительную роль в торговых центрах и в кинотеатрах, которые были на недостаточно хорошем уровне безопасности. Будем надеяться, что все недочеты устранены, потому что сейчас это очень жестко контролируется.

«До сих пор люди приходят в кинотеатр и проверяют, открыты эвакуационные выходы или нет, и слава Богу. До сих пор перед каждым сеансом мы показываем ролик, куда бежать и куда выбегать». Фото Дмитрия Резнова

«В регионах, где национальная культура на высоком уровне, мы понимаем, что мы можем собрать кассу на местных фильмах»

— Фильмы, которые снимают в национальных республиках на национальных языках, очень редко попадают в прокат. В сети «Синема 5», к примеру, была премьера фильма «Байгал», которая состоялась весной этого года. Почему решили взять в прокат этот фильм? Почему такое кино редко попадает в прокат?

— Вся система проката фильмов построена следующим образом. Вы снимаете фильм, и для того, чтобы он попал в прокат, вы должны прийти в кинопрокатную компанию. Например, в «Централ Партнершип», «Каро Премьер», «XX век Фокс». Кинопрокатная компания должна выкупить у вас фильм, и дальше он попадает во все кинотеатры. Если этого нет, сам производитель фильма — режиссер, продюсер — должен обзвонить абсолютно все кинотеатры, самостоятельно получить на картину прокатное удостоверение, а это в России сложно очень делается, договориться с кинотеатром, перекодировать свой фильм в формат DCP, в котором крутятся все фильмы, доставить его в кинотеатр, и после этого мы его возьмем в прокат.

Я не могу сказать, что картины, которые снимают региональные режиссеры, попадают к нам в прокат очень часто, но, наверное, чаще, чем это происходит в «Киномаксе» или в «Синема парке». У нас был опыт, когда мы крутили индийское кино на родном языке. Мы понимаем, что у нас есть пласт населения, который готов прийти и посмотреть. Мы пытаемся крутить татарские фильмы. Как-то в Йошкар-Оле мы крутили марийский фильм. В регионах, где национальная культура, пассионарная энергия еще находятся на довольно высоком уровне, там мы понимаем, что это сработает и что мы можем собрать кассу и как минимум окупить себестоимость показа, себестоимость этого сеанса.

В Татарстане это можно сделать. Мы отсматриваем картины, смотрим, кто снимал, как снимал, насколько она интересна, есть ли возможность ее прорекламировать. И мы понимаем, что, если региональные режиссеры снимают фильмы, у них обычно всегда очень скудное финансирование. Когда заканчивается съемка фильма, на постпродакшен, рекламу у них не остается денег. В большинстве случаев для нас это некий эксперимент, сможем ли мы сами, своими силами привести людей в наш кинотеатр на данный фильм. В Татарстане какая-то поддержка еще есть финансовая, те же массмедиа-структуры довольно лояльно относятся к национальным проектам, запускают рекламу очень дешево либо абсолютно бесплатно. Очень хорошо работают в Якутии. Якутские продюсеры, режиссеры снимают очень большое количество фильмов, и что самое интересное — по Якутии они довольно успешно прокатываются и делают хорошую кассу. Все остальное, по крайней мере, та зона покрытия, которая есть у нас, работает довольно слабо. Я бы, наверное, отметил Татарстан, Башкортостан и Марий Эл. В Марий Эл лет пять назад был показ фильма «Небесные жены луговых мари». Так вот этот фильм собирал полные залы на протяжении 10—14 дней, потому что это был действительно хороший проект. Марийские пассионарии тоже находятся на довольно высоком уровне. То же самое срабатывает в Татарстане, может быть, в меньшей степени. В других регионах такого интереса нет.

Нет культуры посещать какие-то национальные проекты, местные проекты. Я не думаю, что даже в Краснодарском крае что-то такое сработает, потому что это в любом случае будет направлено на всю страну. А для этого надо действительно создать шедевральный фильм. Либо ввалить очень много федеральных денег, снять фильм при поддержке Фонда кино и потратить кучу денег на рекламу.

«В Марий Эл лет пять назад был показ фильма «Небесные жены луговых мари». Так вот этот фильм собирал полные залы на протяжении 10—14 дней, потому что это был действительно хороший проект». Фото kino-teatr.ru

«Средний возраст людей, которые ходят в кино, растет»

— Среди татарских или башкирских фильмов вспомнили бы с ходу какие-то успешные?

— Вы знаете, врать не буду — не вспомню. Я знаю, были проекты. Пытаемся два раза в год проводить их на территории Татарстана. Один раз мы это пробовали в Башкирии, там это не совсем пошло. В Татарстане сработало больше. Опять же важна административная поддержка. Если в Татарстане из таких фильмов стали делать культ и говорить: да, это круто, этот фильм снял наш человек, и как минимум местные каналы, радиостанции начинают его пиарить, эффект будет. Это хорошо работает, особенно если брать не Казань, которая относится к городам-мегаполисам. Берем Альметьевск, где удивительно прошли бы проекты, тот же Нижнекамск, где удивительно прошли бы национальные проекты, в Нефтекамске, где уже есть четырехзальный кинотеатр и еще один должен открыться. В таких районных центрах это все принимается на ура. Понятно, это не «Аватар». Понятно, это не «Движение вверх». Но заполняемость хорошая.

Очень удивляет, что Нижнекамск находится среди нашей сети на первом месте по проекту «Театральная Россия», когда мы в прямом эфире транслируем театральные спектакли, балет, которые в данный момент идут в Москве или в Санкт-Петербурге. Если в свое время, четыре года назад, многие крутили пальцем у виска, мол, чем мы занимаемся, то на сегодняшний день залы заполняются на 70—80%. Приходит довольно взрослая публика, которая в кино стала собираться так же, как в театр. Люди красиво одеваются, обязательно снимают верхнюю одежду. На «Театральной России» вы никогда не увидите людей с попкорном. Это круто, это здорово, это хорошо.

Средний возраст людей, которые ходят в кино, растет. Если пять лет назад нашу целевую аудиторию составляли зрители в возрасте 15—24 лет, то сейчас средний возраст вырос до 22—30 лет. Либо уже люди, которые привыкли ходить в кино, выросли и тянут за собой молодежь, либо контент пошел более интересный, более серьезный. Нам это на руку, потому что возраст целевой аудитории растет и приближается к возрасту целевой аудитории торговых центров, то есть здесь мы попадаем с ними в одну цель, и это работает довольно хорошо. Радует, что взрослые ходят в кино.

На фильме «Движение вверх» мы зафиксировали возраст 72 года. Очень много людей именно старшего поколения ходили в кино, и мы понимаем, что сначала сходила молодежь, потом они уже привели своих мам и пап. Было приятно, что, давая какие-то интервью, люди отвечали, что побывали на фильме сами и привели на фильм своих родителей. Мы даже запускали акцию «Приведи маму в кино». Есть проекты, которые работают.

Недавно был проект «Несокрушимый», не особо заметный проект, продюсеры, наверное, не смогли потратить очень много рекламных денег на фильм про войну, опять же про танк. У нас в последнее время очень любят снимать фильмы про танки. Это фильм, который собирает уже вторую неделю, он окупается. Удивительно, потому что создали качественный контент без какой бы то ни было серьезной рекламы. Начинает работать сарафанное радио. Есть проекты интересные, но, к сожалению, многие из них далеко не мирового уровня.

Гуландам Фатхуллина