Маркетинговые войны застройщиков: звезды шоу-бизнеса, «пингвины не летают» и парковка в подарок

Как «Реальное время» нашло в Поволжье три жилищных комплекса под названием «Весна», пять ЖК «Молодежный» и один «Чак-чак»

Фото: Максим Платонов

Как только на жилищном рынке появляется новый проект, маркетологи тут же заявляют о его «уникальности» и «неповторимости». Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что застройщики повторяются очень часто, и в одном и том же городе можно найти ЖК с одинаковыми названиями. Чтобы выделиться, приходится ухищряться и называть комплексы в честь сказочных героев, овощей, блюд и праздников, приглашать для участия в рекламных роликах отечественных звезд, ставить памятники. Покупатели же хотят больше скидок и низких ставок по ипотеке. Как найти и сохранить баланс, разбиралось «Реальное время»

Название для ЖК: руководство по применению

Все хорошо помнят сюжет советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»: герой фильма Лукашин не может отличить свою типовую московскую квартиру от такой же, только в Ленинграде. Но в наши дни у владельца квартиры в новостройке риск перепутать свой дом еще выше: кроме того, что многие дома похожи своими цветными фасадами и заставленными автомобилями дворами, по всей стране можно насчитать десятки жилых комплексов с одинаковыми названиями.

Впрочем, упростим задачу и представим, что современный Лукашин — житель Поволжья. Больше всего шансов потеряться у него будет, если он счастливый обладатель квартиры в ЖК «Молодежный». Комплексы с таким названием есть сразу в шести городах Поволжского федерального округа: Казани, Перми, Йошкар-Оле, Саратове («Молодость»), Ульяновске. Столько же ЖК удалось найти с названием «Акварель». Любят застройщики и «победные» названия. Только в Поволжье есть пять «Триумфов» и четыре «Победы». В числе популярных оказались «Солнечный», «Авиатор», «Радужный», «Современник».

Вероятно, между девелоперами и их маркетологами в разных городах существует космическая связь и в их светлые головы приходят одни и те же идеи. Или же у них есть специальный талмуд, в котором прописано, как подбирать названия для жилых комплексов. К примеру, если у дома будет зеленый фасад, его можно назвать «Изумрудным». Таких комплексов в городах ПФО пять. Но для любителей зеленых фасадов есть еще один, иноземный вариант — название с приставкой «Green». Только в Казани таких ЖК сразу два — один из них (Green City) в овраге на Галеева — Новаторов строит «РС Инвестмент», другой (Green) — финский девелопер ЮИТ. «Грин парки» есть в Ульяновске и в Ижевске, «Грин хаус» — в Оренбурге. Если же фасад будет сиреневым, комплекс можно назвать «Сиренью» как в Перми или «Сиреневым» как в Ульяновске, и даже «Белой сиренью».

Если нужно построить два дома друг напротив друга, то стоит выбрать название «Дуэт» — именно так поступили застройщики из Перми, Пензы и Ижевска. Девелопер хочет построить ЖК где-нибудь на окраине — тогда лучше попытаться завлечь клиента свежим воздухом и близостью леса, еще лучше назвать комплекс не микрорайоном, а эко-парком «Сосновый», как это сделали в Перми и в Ижевске.

Название комплекса Город ЖК «Молодежный» Пенза, Казань, Пермь, Йошкар-Ола, Саратов («Молодость»), Ульяновск «Акварель» Оренбург, Самара, Казань, Зеленодольск, Уфа, Чебоксары «Изумрудный» Пермь, Саратов, Самара, Уфа, Казань («Изумрудный город») «Триумф» Пенза, Казань, Пермь, Ульяновск («Триумф парк»), Оренбург «Радужный» Пермь, Казань, Чебоксары, Оренбург, Ижевск «Грин» «Грин парк» — Ульяновск, «Грин хаус» — Оренбург, «Грин парк» — Ижевск, «Грин», «Грин-сити» — Казань «Современник» Пермь, Казань, Ульяновск, Ижевск «Солнечный» Пермь, Саратов, Чебоксары, Ижевск «Авиатор» Уфа, Пермь, Саратов, Ульяновск «Победа» Саратов, Казань, Пенза («Победный»), Оренбург «Сосновый» Пермь, Ижевск, Уфа («Сосны»), «Сосновый бор» (Саратов) «Ласточка», «Ласточкино» Саратов, Самара, Казань («Ласточкино гнездо») «Видный» Ижевск, Казань, Уфа «Весна» Пермь, Казань, Ижевск (эко-лайф «Весна») «Дуэт» Пермь, Пенза, Ижевск «Олимп» Пенза, Ульяновск «Аристократ» Пенза, Уфа «Симфония» Пенза, Казань «Соловьи», «Соловьиная роща» Пермь, Казань «Журавли» Саратов, Казань «Норвегия», «Норвежский» Ульяновск, Казань «Три богатыря» Чебоксары, Казань «Мирный» Йошкар-Ола, Пермь «Клен» Пермь, Казань «Гармония» Казань, Ижевск «Пять звезд» Самара, Казань «Яркий» Уфа, Казань «Новый город» Пенза, Оренбург «Радуга» Самара, Саратов «Эгоист» Казань, Саратов «Ясная поляна» Саратов, Чебоксары «Евразия» Оренбург, Казань «Времена года» Оренбург, Ижевск «Центральный» Ульяновск, Самара «Комсомолец» Казань, Саратов

«Чак-чак» от «Русского дома» и Элли с компанией

Но иногда девелоперы и их маркетологи ударяются в другую крайность. Не желая повторяться, они выбирают для своих жилых комплексов названия, которые порой вызывают недоумение. Мы составили небольшой список, в который вошли поволжские ЖК с самыми странными названиями.

Особенно сильно «перестарались» нижегородские маркетологи. «Дом с видом на небо!» называется жилой комплекс на Крупской от компании ООО «Центрэнергострой-НН». Причем именно с восклицательным знаком на конце. Если из окна нет вида на море, реку или хотя бы лес, приходится завлекать покупателя хотя бы небом. Но, позвольте, что значит дом «с видом на небо»? Он, что, будет без крыши?

Еще один нижегородский перл — «Классика модерн» от ГК «Сокольники». Похоже, что те, кто давал название комплексу, не совсем разобрались, к какому стилю следует отнести дом, и решили — пусть будет и классика, и модерн. Мы же не обнаружили на эскизах элементов ни того, ни другого стиля или направления.

Не отстают от коллег и ижевские маркетологи. Нетрудно догадаться, что название «Элли и компания» — отсылка к сказочной повести Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города» (ЖК «Изумрудный» есть и в Казани). Интересно, что эта идея поддерживается, к примеру, и оформлением подъездов комплекса. Так, в холлах изображены герои повести — Дровосек, Страшила, Элли и другие. Правда, разноцветные веселые стены напоминают скорее детский сад или детскую поликлинику, нежели жилой дом. Ход рискованный, ведь не каждый захочет приходить домой и видеть сказочных героев, даже если у него есть дети. К слову, застройщик «Элли и компании» — компания «Комос строй». Она изъявляла желание достраивать один из проблемных объектов казанского «ФОНа» в обмен на кусок федеральной земли в Казани.

Разноцветные веселые стены в ЖК «Элли и компания» напоминают скорее детский сад или детскую поликлинику, нежели жилой дом. Фото новостройки18.рф

Особую любовь ижевские девелоперы проявляют к татарским названиям. Так, ООО «Ключ» строит ЖК «Сабантуй», а «Русский дом» (входит в ГК «Литум») возвел «Чак-чак».

Удивление вызывает и название «Велотрек», которое получил жилой комплекс от пензенского застройщика «Пензгорстройзаказчик». Конечно, во дворе, согласно эскизам, должен быть небольшой велотрек. Может быть, девелопер очень гордится своим нововведением. Но, опять же, строить целый комплекс для велосипедистов странно. Интересно, как будут говорить жители — живу в «Велотреке» или живу на «Велотреке»?

«Пингвины не умеют летать. То ли дело люди»

Еще интереснее посмотреть, какие средства пускают в ход поволжские девелоперы, чтобы выиграть маркетинговые войны. Если раньше звезды шоу-бизнеса рекламировали косметику, одежду, парфюм, продукты питания или чистящие средства, то теперь их стали активнее привлекать и к съемкам роликов про жилые комплексы. Среди поволжских девелоперов нам тоже удалось найти компанию, которая сумела заманить в свою рекламу столичную звезду.

«Здравствуйте, дорогие друзья! Я Николай Дроздов, и сегодня мы поговорим о пингвинах. Пингвины не умеют летать, и чтобы хоть что-то разглядеть, ищут местечко повыше. То ли дело в мире людей — дома с прекрасными видами на город. Все как на ладони», — улыбаясь рассказывает известный ведущий телепередач о животных Николай Дроздов в ролике, снятом для уфимской компании «Первый Трест». При этом таких рекламных сюжетов несколько: в одном из них фигурирует зебра, в другом — кролик.

В целом ролики с Дроздовым выглядят довольно динамично и современно. В отличие, например, от многочисленных рекламных видео, снятых для московской компании «Зиларт», в которых мелькали и Тимати с Ириной Шейк, и Валерий Сюткин, и Филипп Киркоров с Полиной Гагариной и Максимом Галкиным. В них звезды либо поют на фоне ужасных 3D-макетов, либо напряженно читают длинный заученный текст.

Еще один пример участия столичных звезд — клип про жилой комплекс «Жюль Верн» в Нижнем Новгороде, в котором снялась группа «Ума Турман». ЖК строит московская компания «НовМонолитСтрой», у которой креатива не занимать — кроме всего прочего, девелопер еще и установил памятник Жюлю Верну в Нижнем Новгороде, хотя понятно, что писатель к городу никакого отношения не имел.

Другой вариант — девелоперы могут приглашать артистов для выступления на каких-то мероприятиях, устраиваемых для своих нынешних или потенциальных клиентов. Так на 20-летии «Унистроя» выступала группа «Отпетые мошенники».

Девелопер установил памятник Жюлю Верну в Нижнем Новгороде, хотя понятно, что писатель к городу никакого отношения не имел. Фото nnwelcome.ru



Лайфхак, как избавиться от парковок

Впрочем, потенциального покупателя скорее интересуют маркетинговые акции, из которых выгоду мог бы извлечь он сам. Мы попытались сделать небольшой обзор предлагаемых на жилищном рынке акций и скидок. Нетрудно догадаться, что самыми востребованными оказались предложения по получению ипотеки по сниженным ставкам. Но кроме привычной схемы, когда застройщик дополнительно субсидирует ипотеку, появилась еще и так называемая «семейная ипотека». Надо понимать, что на самом деле речь идет вовсе не о скидке застройщика, а госпрограмме, по которой ипотека может выдаваться или рефинансироваться по ставке 6% для семей, в которых двое или более детей. Причем получить льготную ипотеку можно только на первичном рынке. Некоторые застройщики, прямо пишут о госпрограмме. Другие пишут о ней как-то завуалированно. К примеру, уфимцы называют ее «нестрашной ипотекой», а на рекламном баннере изображает страшного, но милого героя.

Хотя единовременные скидки многие считают устаревшей формой, в списке оказалось немало девелоперов, готовых уменьшить цену квартиры. Чаще их предоставляют, чтобы быстрее распродать остатки. Например, в Нижнем Новгороде в одном из ЖК готовы представить скидку до 167 тыс. рублей на последние квартиры с большей площадью. Иногда наоборот — застройщик дает скидки на старте продаж. В таких случаях становится выгодной покупка с целью последующей перепродажи. Но инвестор всегда должен помнить и о рисках.

Довольно много предложений, связанных с продажей парковок, — застройщики готовы отдавать их в подарок, в рассрочку или со скидкой. Что неудивительно — парковки остаются для девелоперов балластом, от которого они мечтают избавиться. Не заложить их в проект нельзя по нормативам. Но на их покупку дольщики не хотят тратить деньги либо просто не могут себе это позволить, в итоге парковки пустуют, а автомобили жителей стоят во дворах, иногда даже на зеленых зонах. В Казани парковки распродают «Унистрой», «Арт Строй», «Ак Барс Недвижимость», «ЖИК Казани», в Самаре — «Трансгруз», в Нижнем Новгороде — «Столица Нижний».

Не пользуются большой популярностью трейд-ин и рассрочка. Не каждая компания хочет тратить время, чтобы продавать квартиру клиента.

Эти же компании предоставляют рассрочку и специальные акции для инвесторов. Вероятно, они были созданы на фоне ослабления рубля, слухов о дедолларизации и невыгодности вкладов.