Дом-вдохновение «Маркиз»

Десять минут до Казанского кремля, вид на Волгу и услонский берег, квартиры с индивидуальным отоплением и высокими потолками, пентхаусы с зимним садом и просторные помещения для бизнеса — жилой дом комфорт-класса «Маркиз», строительной компании «7Я», на стадии ввода в эксплуатацию.

Локация

Дом «Маркиз» находится в исторической части Кировского района — на улице Столярова в Адмиралтейской слободе, что 2 года назад вошла в охранный комплекс Казанского кремля. У микрорайона богатое архитектурное прошлое, современная инфраструктура и масштабные планы развития — территория стремительно преображается и находится под чутким вниманием городских властей.

Согласно плану реновации Адмиралтейской слободы (а вместе с этим и экореабилитации старого русла Казанки), здесь создается рекреационно-туристическая зона с музейным комплексом, парками и скверами, набережной, пляжем, гаванью и точной копией галеры «Тверь», на которой Екатерина II путешествовала по Волге.

Перезагрузка этой уникальной в своем роде территории — одна из приоритетных задач урбанистов и правительства Татарстана, поэтому сегодня делается все необходимое, чтобы микрорайон стал привлекательным как для туризма, так и для бизнеса и проживания.

Интересные предложения

Одно из ярких предложений от застройщика жилого дома «Маркиз» — покупка пентхауса с зимним садом на восьмом, одноквартирном, этаже. Площадь пентхауса — 250 квадратных метров, возможна перепланировка и трансформация пространства под индивидуальные предпочтения. Зона зимнего сада укрыта витражным остеклением, из окон открывается изумительной красоты вид на Волгу. Лифт на этаж можно зачиповать от посторонних, соседей нет — сплошные плюсы.

Есть у застройщика интересное предложение и по коммерческим помещениям. Их семь — все на первом этаже дома, с отдельными входом, изолированным от общедворовой территории, и вентиляционной шахтой. Площадь каждого варьируется от 45 до 175 квадратных метров, несколько помещений можно объединить в разных пропорциях до 300—400 «квадратов». При выкупе всего бизнес-пространства в доме (а это около 730 квадратных метров) цена квадратного метра — 50 тысяч рублей, при аренде — от 450 до 500 рублей.

Дом

Жилой дом «Маркиз» — это восемь этажей, четыре подъезда, 75 квартир (включая пентхаусы) и помещения под бизнес. Он достроен и на стадии ввода в эксплуатацию. Дворовая территория огорожена и охраняется, есть подземный паркинг с лифтом и игровая площадка для детей. Предусмотрена гостевая парковка.

Площадь жилых помещений — от 47 до 250 квадратных метров. В квартирах большие окна, просторные комнаты, высокие потолки (3,3 метра) и индивидуальное отопление, позволяющее экономить на расходах по коммунальным платежам.

Рядом с домом три детских сада, две школы, спортивные объекты (бассейн и Академия тенниса Шамиля Тарпищева), аптеки, поликлиника, магазины и банкоматы. В 10 минутах ходьбы — набережная, пляж, парки и скверы, оснащенные велосипедными дорожками. Такое сочетание городского комфорта и близости к природе нужно увидеть своими глазами.

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Фото и видео: yapokupayu.ru