От невероятно «изнуряющих» сборов баскетболистов до сорвавшегося плана Падакина в «Ак Барсе»

Обзор Instagram татарстанских спортсменов за неделю

Спортивная карьера, разумеется, далеко не единственная сторона жизни ведущих атлетов татарстанских команд. Но и приближающиеся старты сезонов у баскетболистов и волейболистов дают о себе знать в постах, которые они размещают в соцсетях. Отрадно, что сами они не теряют при этом самоиронии. «Тяжелейшие» сборы Антона Понкрашова, Рокки — Падакин — Бальбоа, лихорадка чадолюбия в «Рубине» и ироничные волейболисты «Зенита». Вниманию читателей «Реального времени» — традиционный обзор Instagram спортсменов.

Как Понкрашов безудержно работает на сборах

Капитан баскетбольного УНИКСа Антон Понкрашов, который последние полторы недели «не покладая рук» готовился вместе с командой к новому сезону в райском уголке под названием остров Крит, не без юмора продемонстрировал, как тяжко приходится баскетболисту во время «изнуряющей ссылки» на Средиземное море.

«Люблю жизнь, люблю сборы» — подписал в «сторис» Понкрашов свое фото, на котором он наслаждается греческой прекрасной погодой и морем.

Кажется, Азмун уже заскучал по сборной. Или по родителям

Тем временем нападающий казанского «Рубина» Сердар Азмун ударился в размышления о теплых чувствах к родителям. Судя по всему, футболист обнаружил знакомое фото «на просторах интернета» и его охватила осенняя ностальгия по летнему мундиалю и той поддержке, которую ему тогда оказала мать.

«Я не один в этом мире. Мы видим великодушие родителей, ничто не сравнится с матерью и отцом.

С ними у вас случаются лучшие моменты, и для тех, у кого есть родители, они сделают все, чтобы ваше настроение было лучше. Эта фотография очень хорошая. Действительно, спасибо», — подписал на фарси свое летнее фото Азмун.

Напомним, что по окончании чемпионата мира в России Азмун объявил о прекращении карьеры в составе сборной Ирана. Причиной он назвал плохое самочувствие матери из-за критики в его адрес.

Байрамян подхватил командую лихорадку чадолюбия

Пожалуй, один из немногих заметных не только на поле, но и в жизни футболистов «Рубина» Хорен Байрамян подхватил лихорадку чадолюбия от своих партнеров по команде, опубликовав фото с дочерью Синан. Подписью послужило одинокое, но красноречивое сердечко.

План Падакина провалился?

А обмененный накануне из «Ак Барса» в «Нефтехимик» Павел Падакин выложил на странице в Instagram свою работу с клюшкой и последующий бросок. Под этим видео не хватает разве что музыкального сопровождения из кинокартины «Рокки Бальбоа», где этот самый Рокки готовится к боям. Возможно, это был последний «козырь» Падакина, с помощью которого он хотел доказать тренерам «барсов», что еще пригодится им. Увы, не сработало.

Спиридонов продолжает эпатировать



А вот волейболисты, сезон у которых еще не стартовал, развлекаются как могут. К примеру, эпатажный доигровщик казанского «Зенита» Алексей Спиридонов нашел на странице у одной из волейбольных болельщиц фото, сделанное вместе с ним, и выложил его на своей странице.

Надо отметить и находчивость поклонницы Спиридонова, которая подготовилась очень основательно: соорудила специальный мини-плакат с надписью: «Спирик мой фанат». Ну а сам Алексей тоже не растерялся и подыграл креативной девушке.

Никита Алексеев узнал себя



Диагональный «Зенита» Никита Алексеев, судя по всему, тоже не лишен чувства самоиронии. Ему явно пришелся по вкусу персонаж какого-то забавного мема, в котором волейболист нашел отражение себя. Никита опубликовал фото, где сравнивает свою прическу с забавным персонажем.