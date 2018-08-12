«Некоторые руководители НКО думают, что могут спасти весь мир»

«Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Как работать с некоммерческими организациями, чем полезна «Скучная история» Антона Чехова и каким видит мир автор краткой истории человечества — предприниматели о книгах, прочитанных за последнее время.

Шамиль Зигантдинов, директор HUB cafe:

— О бизнесе мало что читал. Изучал книгу «Не благотворительность» Дэна Паллотты. Последний год тесно общаюсь с некоммерческими организациями. Кроме работы в HoReCa, у меня есть проект в НКО, и это настольная книга о работе с некоммерческими организациями. «Не благотворительность» — популярная книга, которую два года тому назад перевели на русский язык. Пока советы из книги не использовал, но смог понять главное в работе НКО. Их суть в том, чтобы улучшать направление, в котором НКО работают, и не отходить от основной миссии. Некоторые руководители НКО думают, что могут спасти весь мир, и разрушаются, распыляясь на множество дел.

Константин Иванов, совладелец бара-пивоварни Brewbarrel:

— После того как посетил тренинг Игоря Манна, решил прочесть одну из его книг о маркетинге. Я несколько раз побывал на мастер-классах Игоря Манна. Считаю, что он самый эффективный практический тренер. Его предложения можно сразу применять в бизнесе, другие учителя много говорят, а деловых советов не дают. Из книги Игоря Манна запомнились методы работы с точками контакта (многочисленные и разнообразные ситуации, места и интерфейсы соприкосновения клиента с компанией, — прим. ред.).

Наталья Ильичева, директор по развитию PR-агентства «Идеи&Решения»:

— Параллельно открыты сразу несколько книг. Из художественной литературы читаю Рэя Брэдбери и Антона Чехова. Каждый раз они открываются с разных сторон. Из свежего и только что завершенного прочла Нила Геймана «Американские боги». Из профессиональной литературы перечитываю «Креативность в PR» Энди Грина и «Социальную психологию» Майерса. Переносить навыки, полученные в профессиональной литературе, на работу легко. Она для того и создана, чтобы ее применять на практике.

Не так давно случайно открыла для себя его повесть «Скучная история». Была удивлена, что раньше ее не читала. В ней старый профессор, неизлечимо больной, повествует об обычной жизни. Он просто рассказывает, а ты проникаешься и вживаешься в образ, понимаешь и чувствуешь то, что чувствует он. Сложно говорить о проекциях художественного произведения на профессию, но однозначно, что Антон Чехов учит чувствовать людей, понимать их мотивы, что очень важно в работе руководителя.

В книге «Скучная история» занимательно то, как профессор держит внимание аудитории, состоящей из студентов. Когда они начинают скучать, он шутит, чувствует, когда студенты готовы переключить внимание на главное. Он предчувствует все реакции аудитории, это высший пилотаж для спикера, настоящий урок мастерства для новичков.

Самира Мустафаева, основательница и идейный вдохновитель сети студий растяжки SM Stretching:

— Не так давно я закончила читать книгу Юваля Харари «Sapiens. Краткая история человечества». В ней автор ставит под сомнение многие устоявшиеся в обществе идеи, находит связи между событиями прошлого и нашими сегодняшними опасениями. Также он рассуждает о судьбе современной природы и экологии, анализирует прогресс на протяжении всей истории человечества, его исторический опыт и новые технологии, ставя вопрос: «А куда все это приведет?» И теперь я все больше убеждаюсь, что каждое наше действие, влияющее на природу и прогресс, может стать решающим в судьбе следующих поколений. Меня заинтересовала эта книга, потому что мне не безразлично, какой мир останется нашим детям. Пожалуй, каждому, даже тем, кто предпочитает художественную литературу, стоит прочитать ее, чтобы оглянуться вокруг и сделать выводы: понять, как стоит себя вести и чего нужно избегать.

Ксения Шипилова, владелица сети салонов Keep Looking:

— Честно признаюсь, что книга Адама Гранта «Брать или отдавать» привлекла меня своим названием. Философия «брать или отдавать» очень близка мне, и относительно нее у меня есть свое мнение. Я всегда считала: если ты хочешь добиться какой-то цели, стать успешным предпринимателем, обрести определенный статус и материальное благополучие, надо уметь отдавать, делиться чем-либо. Поэтому мне было интересно узнать, что думает автор книги об этом и какие аргументы он приводит в пользу своей точки зрения, одним словом, посмотреть на данную тему с более научной точки зрения.

Автор провел многочисленные исследования, в которых изучал такие понятия, как «брать» и «отдавать», их психологическую и социальную основу и типы поведения, строящиеся на них. Таким образом Адам Грант увидел взаимосвязь между типом поведения и успехом. Также автор рассмотрел вопрос о том, в чем заключается причина огромного богатства и возвышения на пьедестал успеха и, наоборот, падения с вершины карьерной лестницы и возникновения трудностей на работе. Кстати, автор все-таки дает ответ на вопрос: брать или отдавать? По мере чтения книги я анализировала ее содержание и находила в ней взаимосвязь между своим поведением и событиями, которые происходят у меня в жизни.

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