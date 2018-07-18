Единый реестр застройщиков сравнил объемы текущего строительства по России

Федеральный ресурс опубликовал рейтинг застройщиков по текущему строительству по России — в топ-30 вошли две компании из ПФО, в том числе одна из Татарстана

Фото: Максим Платонов

Застройщики в Татарстане в этом году должны сдать 2,4 млн кв. метров жилья. Аналогичную цифру республика выдерживает на протяжении последних 7 лет, так что в этом плане — без сюрпризов. Неожиданность в том, что в федеральный топ-30 по текущему строительству вошли только две компании из ПФО: татарстанская компания «Унистрой» и башкирская «ГК ФСК Архстройинвестиции». Остальные не попали в сотню. Первое полугодие 2018-го эксперты характеризуют не иначе как лихорадкой, причем как со стороны застройщиков, которые бросились запасаться разрешениями на строительство на годы вперед, так и со стороны покупателей. Подробности — в материале «Реального времени».

В Татарстане готовятся к вводу 2,4 млн квадратных метров жилья

Первое полугодие застройщики Татарстана завершили согласно плану и даже чуть его перевыполнили. По данным, которые Минстрой РТ предоставил «Реальному времени», по состоянию на 6 июля в республике введено 1 млн 242,9 тыс. кв. м жилья, что составляет 51,7% от плана, или 109% к соответствующему периоду прошлого года. В этом году планируемый объем ввода жилья составит 2,4 млн кв. м. Примерно столько же застройщики ежегодно вводят на протяжении последних 7 лет.

По данным Единого реестра застройщиков на 1 июля 2018 года в Татарстане больше всего жилья возводит компания «Унистрой». Объем текущего строительства составляет 432,4 тыс. кв. м. Компания за месяц прибавила шесть пунктов и вошла в тридцатку федерального рейтинга. В работе у нее сейчас пять жилых комплексов на 37 многоквартирных домов в Казани, Тольятти и Уфе. На днях компания заявила о четвертом городе присутствия. Это Санкт-Петербург, где на 105 га планируется строительство малоэтажных домов общей площадью более 280 000 кв. м.

По состоянию на 6 июля в республике введено 1 млн 242,9 тыс. кв. м жилья, что составляет 51,7% от плана. Фото Романа Хасаева.



— Мы планируем начать осваивать землю в 2019 году, — приводит слова коммерческого директора «Унистроя» Искандера Юсупова официальный сайт компании.

Согласно рейтингу «Унистрой» занимает 1-е место в Татарстане по объему возводимого жилья — 14,87%. По итогам 2017 года компания ввела в эксплуатацию 184 571 кв. м, за что получила диплом Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА). Дипломы НОЗА вручает крупнейшим застройщикам — лидерам по объему построенного жилья как в общероссийских масштабах, так и по отдельным регионам. Единый реестр застройщиков дает «Унистрою» максимальную оценку надежности. Она выносится исходя из данных по соблюдению декларируемого срока ввода жилья.

«Для попадания в топ-100 застройщику необходимо иметь объем текущего жилищного строительства не менее 185—190 тысяч квадратных метров»

Топ по текущему строительству возглавляет питерская группа ЛСР (4,5 млн кв. м). В работе у застройщика — 28 жилых комплексов, в которых возводится 280 многоквартирных домов. Две трети всего объема застройки приходится на Санкт-Петербург, остальное — Москва, Московская и Свердловская области.

На 2-м месте московский застройщик ГК ПИК (4,3 млн кв. м) — 52 комплекса на 211 домов. Основной объем жилья компания возводит в Москве и Московской области, но присутствует еще в шести регионах России.

На 3-м месте снова компания из Санкт-Петербург — холдинг Setl Group, в работе которого по данным на 1 июля 2,3 млн кв. м (20 ЖК на 71 дом). Застройка ведется в основном на территории Санкт-Петербурга, несколько объектов имеется в Ленинградской и Калининградской областях.

Двадцатка крупнейших застройщиков страны практически не меняется, и в нее входят лишь московские и петербургские компании. Фото: skyscrapercity.com



Двадцатка крупнейших застройщиков страны практически не меняется, и в нее входят лишь московские и санкт-петербургские компании — на эти мегаполисы приходится самый большой в стране объем строительства жилья. Начиная с 22-й позиции топ застройщиков начинают разбавлять региональные компании. Из ПФО в тридцатку крупнейших в стране сумела войти только татарстанская компания «Унистрой» и башкирская ГК ФСК «Архстройинвестиции». Надо отметить, что остальных татарстанских застройщиков нет даже в топ-100 Единого реестра застройщиков.

— Для попадания в топ-100 застройщику необходимо иметь объем текущего жилищного строительства не менее 185—190 тысяч квадртных метров. Только один застройщик из Татарстана — «Унистрой» имеет объем, превышающий данный показатель. «Унистрой» является мультирегиональным застройщиком — строит в трех регионах, это позволяет ему иметь преимущество перед конкурентами, так как в топ РФ аккумулируются объемы застройщиков суммарно по всем регионам присутствия, — говорит Денис Гулый, руководитель Управления мониторинга жилищного строительства Единого реестра застройщиков.

Плотный Татарстан: топ-10 строит всего 60 процентов жилья

В то же время, обращает внимание Денис Гулый, объем строительства не является показателем благонадежности застройщика: «Например Urban Group стабильно входила в топ-10 застройщиков России по аналогичному показателю, а сейчас является банкротом, ранее (в 2015 году, — прим. ред.) аналогичная ситуация была по ГК «СУ-155».

В целом, по мнению составителей рейтинга, рынок строительства жилья в Татарстане отличается от ситуации в других регионах высокой плотностью: «Топ-10 застройщиков региона строят примерно 60 процентов жилья, в то время как в других регионах, в среднем, топ-10 застройщиков строит от 75 процентов жилья», — говорит Гулый.

Остальные застройщики Татарстана оказались за пределами топ-100. Ближайший преследователь — ГК «Сувар холдинг» (124-е место). По данным рейтинга на 1 июля в работе компании числится 165 тыс. кв. м. Следом (142-е место) «Суварстроит» — объем текущего строительства обозначен в 150 тыс. кв. м. На 161-й позиции рейтинга ГК «АК БАРС Девелопмент» — объем текущего строительства 134,8 тыс. кв. м. На 169-м месте — ГК ЖИК Казани с 131,2 тыс. кв. м в работе по данным на 1 июля.

На 202-й позиции рейтинга по объему текущего строительства компания ДОМКОР, у застройщика 113,9 тыс. кв. м жилья. Остальные застройщики из топ-10 Татарстана по объему текущего строительства не поднялись выше 300-й позиции федерального рейтинга.

Строительная лихорадка: застройщики обновили рекорды продаж

Первую половину года застройщики в республике называют не иначе как «лихорадкой» — практически все обновили рекорды продаж.

— Закон о долевом строительстве подстегнул спрос и желание сейчас совершить покупку. Кроме этого, много субсидирующих программ, когда ипотечная ставка уменьшается до 6% для тех, кто приобретает жилье у застройщика. Благодаря этому активность на первичном рынке была высока, и будет расти, — считает Анастасия Гизатова, директор АН «Счастливый дом».

ФЗ-214 и предвкушение «голодных» времен без денег дольщиков

заставил застройщиков запастись разрешениями на строительство. Практически все создали себе «подушку безопасности», чтобы как можно больше строить исходя из старых правил.

Закон о долевом строительстве подстегнул спрос и желание сейчас совершить покупку. Кроме этого много субсидирующих программ, когда ипотечная ставка уменьшается до 6% для тех, кто приобретает жилье у застройщика

— В течение порядка 2-3 лет застройщики будут также работать по прежней схеме, заканчивая возведение ранее начатых жилых домов и комплексов. По закону, денежные средства граждан — участников долевого строительства по ДДУ застройщик вправе привлекать, если до 1 июля 2019 года заключит первый ДДУ. Если первый ДДУ застройщик заключает после 1 июля 2019 года, то оплата идет только по счету эскроу, — прокомментировали в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

Сейчас Минстрой РТ формирует программу жилищного строительства на 2019-й и перспективные 2020—2021 годы. «На сегодняшний день проводится анализ представленных муниципальными образованиями данных по осваиваемым и планируемым к освоению земельным участкам, планируемых объемах строительства жилья, потребности в строительстве инженерной и социальной инфраструктуры, потребности граждан в жилье».

Эксперты прогнозируют, что количество застройщиков с введением закона о ДДУ будет сокращаться, со временем на рынке останутся только крупные мультирегиональные игроки.



