«Если буду здесь, то обязательно сама буду играть в футбол или на воротах стоять»

«Татарстан выигрывает, пока все играют в футбол»: на поле бизнес-ЧМ в Казани выйдет Талия Минуллина

Фото: Олег Тихонов

Татарстан оказался единственным регионом, который откликнулся на предложение Клуба болельщиков сборной России провести во время ЧМ по футболу собственный «мундиаль» среди бизнес-сообщества. В Агентстве инвестиционного развития не стали упускать возможность привлечения потенциальных партнеров и даже организовали для европейских предпринимателей бесплатные билеты на четвертьфинал ЧМ — все ради того, чтобы инвесторы приехали в Казань для неформальных деловых встреч. Подробности — в материале «Реального времени».

«Единственный, кто мгновенно отреагировал, — это Татарстан»

В Татарстане не упустили возможности использовать мундиаль для привлечения в республику новых инвесторов и, как следствие, — организовали свой чемпионат мира по футболу… среди бизнесменов. TIDA Business Cup 2018 пройдет 4—6 июля с участием, предположительно, около 50 предпринимателей, разделенных на шесть команд.

За организацию соревнований взялось Агентство инвестиционного развития РТ. Идею провести чемпионат ему предложил Клуб болельщиков сборной России. Озаботившись не только продвижением России на туристическом рынке, но и ее инвестиционной привлекательностью, клуб за два года до ЧМ начал объезжать принимающие мундиаль субъекты РФ и предлагать им провести соревнования среди бизнеса. Из всех регионов на инициативу откликнулся только Татарстан.

— По всей видимости, у других субъектов были какие-то более насущные проблемы. С Татарстаном процесс пошел очень быстро, большое спасибо Талие Ильгизовне, Агентству инвестиционного развития, где очень правильно поняли, что это именно их проект, — рассказал Эдуард Латыпов, президент Клуба болельщиков Russia Unites.

В Татарстане не упустили возможности использовать мундиаль для привлечения в республику новых инвесторов и, как следствие, – организовали свой чемпионат мира по футболу… среди бизнесменов. Фото Максима Платонова



Перед тем как начать работу, в организации проанализировали поток болельщиков на предыдущих чемпионатах и пришли к выводу, что более 25% из них — это собственники бизнеса и топ-менеджеры компаний.

В Казань на TIDA Business Cup 2018 приедут финны, французы, мексиканцы, немцы, австрийцы, швейцарцы, представители стран СНГ и российские девелоперы. Преимущественно речь идет о бизнесе в сфере телекоммуникаций, строительства, управления объектов недвижимости, событийного маркетинга и пищевого сектора. Для участия в деловом чемпионате необходимо было внести членский взнос — 500 евро. Каждому участнику выдадут специально подготовленную к соревнованиям брендированную форму, а в качестве бонуса предоставят билет на четвертьфинал «настоящего» чемпионата мира.

Тут стоит отметить, что бизнесмены целенаправленно приедут в Россию, в Казань именно на TIDA Business Cup 2018, и здесь возможность посетить одну из ключевых игр мундиаля сыграла свою положительную роль — узнав об этом, предприниматели охотнее откликались на предложение.

— Поэтому мы такую «морковку» с Агентством инвестиционного развития, конечно, сознательно закладывали. И можно сказать, что она «стрельнула». Чем ближе день игры, тем активнее проявляется интерес, — признался Латыпов.

По его словам, Татарстан они продвигали и на других спортивных мероприятиях, еще за год до ЧМ.

— Мы в течение года ездили на Олимпиаду, на чемпионат мира по хоккею, где презентовали Татарстан и инвестиционный потенциал республики. Работа шла еще и за рубежом, и те, кто, возможно, не добрался до России, узнали о том, что есть такая чудесная республика, где бизнесу комфортно, — это мы можем гарантировать, — говорит президент Клуба болельщиков.

«Только Татарстан ведь на такой проект пошел. Значит, имеет право использовать свои символы», — считает Эдуард Латыпов. Фото russiaunites.com

Без бюджетных средств и с партнерами

Жесткие требования по спортивной подготовке к участникам турнира предъявляться, разумеется, не будут — главное, чтобы никто ничего себе не потянул и не ушиб. Не исключают организаторы и того, что составы в командах будут смешанными.

К слову, выйти на поле может и сама руководитель АИР Талия Минуллина. Она рассказала «Реальному времени», что именно в этот период у нее запланирована поездка в Казахстан, но если произойдут изменения, то она сама поиграет в мяч.

— Если физически я буду здесь, то обязательно приму участие и сама буду играть в футбол или на воротах стоять, — отметила собеседница издания.

В качестве площадки для проведения делового чемпионата выбрали Иннополис. Там же будут жить его участники. Для победителя турнира организаторы приобрели металлокерамический кубок в форме рога с драконами.

— Только Татарстан ведь на такой проект пошел. Значит, имеет право использовать свои символы, — считает Эдуард Латыпов.

Кстати, мероприятие проводится без привлечения бюджетных средств. Спонсорами турнира выступили различные компании — «Татнефть», «Татспиртпром», консультационная группа ТИМ и Pulse Nutrition.

Предполагается, что бизнес-чемпионат станет инструментом для неформального общения с потенциальными инвесторами. По словам Минуллиной, в рамках деловой программы турнира его участники сядут за круглый стол Invest Tatarstan в АИР, посетят ОЭЗ «Алабуга», КИП «Мастер».

В качестве площадки для проведения делового чемпионата выбрали Иннополис. Фото Максима Платонова

Пока все играют, Татарстан выигрывает

Еще один партнер TIDA Business Cup 2018 — это Российско-германская внешнеторговая палата. Ее представитель Кристин Франк рассказала журналистам, что самый первый чемпионат для бизнеса (и один из самых успешных) прошел в 2006 году в Германии. Спикер отмечает, что ЧМ принес дополнительные 3 млрд евро в товарооборот, а в 2007 и 2008 годах — еще по полтора млрд евро. При этом, согласно исследованию Федерального резервного банка Сан-Франциско и Калифорнийского университета Беркли, поток прямых иностранных инвестиций в 2006 году в Германии вырос в два раза. В Японии, где ЧМ проводился в 2002 году, инвестирование выросло в три раза.

Талия Минуллина поздравила Татарстан с тем, «как он выигрывает, пока все люди играют в футбол». Во время мундиаля у инвестиционного агентства, по ее словам, прибавилось работы: в Казань одна за другой прибывают бизнес-миссии. Пока сборные стран играют, бизнесмены встречаются с руководством Татарстана. Например, на игру Ирана в республику прибыла делегация из этой исламской республики. В ней были и представители государственного иранского банка Melli Iran, которые рассматривают возможность открытия в Татарстане филиала дочернего банка «Мир бизнес банк», пока представленного в Москве и Астрахани.

Российско-германская внешнеторговая палата также позвала в Казань немецкую делегацию. Она прибыла в республику позавчера, и накануне предприниматели из Германии ознакомились с инвестиционным потенциалом Татарстана и презентовали свои проекты в офисе инвестиционного агентства. Присутствовали на встрече и татарстанские компании, которые приглядываются к потенциальным зарубежным партнерам.

В Казани обсудят эксплуатацию российских спортобъектов после ЧМ

Руководитель АИР рассказала немного и о проектах, запланированных к реализации после ЧМ по футболу. Так, в России собираются развивать государственно-частное партнерство на спортивных объектах. В этом плане федеральное Минспорта заинтересовалось татарстанским проектом: в Набережных Челнах инвестор на льготных условиях получил земельный участок и вложился в строительство спортивного объекта, чтобы в дальнейшем льготные категории граждан смогли его бесплатно посещать.

В России собираются развивать государственно-частное партнерство на спортивных объектах. Фото Максима Платонова

— Сейчас мы будем масштабировать проект внутри муниципалитетов. Им очень заинтересовалось Министерство спорта РФ, они сейчас просят нас поделиться этим опытом с коллегами из других регионов, чтобы начать привлекать частные средства в объекты спортивной инфраструктуры в регионах России. Чтобы это все делалось не за бюджетные деньги, а с привлечением частных инвесторов, — рассказала Талия Минуллина.

Кроме того, в ноябре 2017 года в Казани прошел I форум Приволжского федерального округа по ГЧП «Инвестиции в инфраструктуре». В этом году столица Татарстана примет уже всероссийский форум по ГЧП, на котором акцент будет сделан на спортивные объекты. По предварительным данным, он состоится 30 ноября.

— Мы хотим пригласить к участию на форум ГЧП Министерство спорта РФ, национальный центр ГЧП, с которым мы вместе будем его проводить. Там мы хотели бы обсудить как раз с этими 11 городами план использования инфраструктуры, которая была возведена под чемпионат мира, — рассказала руководитель АИР.