Устойчивая бизнес-модель: ТАИФ подвел итоги 2017 года

Сальдированная выручка Группы компаний увеличилась на 10,2% по сравнению с показателем 2016 года

Фото: предоставлено пресс-службой ОАО «ТАИФ»

Очевидно, что одному из крупнейших многоотраслевых холдингов России — Группе компаний ТАИФ — удалось сформировать эффективную бизнес-модель. Такие выводы можно сделать, изучив годовой отчет Группы компаний за прошлый год. Так, по итогам 2017 года сальдированная выручка составила 593,4 млрд рублей. Группа компаний выплатила 52,6 млрд рублей налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, в том числе в бюджет Татарстана около 17,6 млрд рублей. Об этих и многих других финансово-экономических и производственных результатах Группы ТАИФ читайте в подробном обзоре «Реального времени».



Сальдированная выручка Группы компаний ТАИФ на 10,2% превысила показатель 2016 года

Согласно годовому отчету, в прошлом году Группой компаний ТАИФ получен сальдированный доход, включая косвенные налоги, в сумме 687,1 млрд рублей. Сальдированная выручка достигла 593,4 млрд рублей, что на 10,2% выше показателей 2016 года. Доля сальдированной выручки составила 10% от общереспубликанского значения. А ее рост произошел за счет увеличения объема производства, оптимизации структуры товарной продукции, а также в связи с ростом котировок на нефть и нефтепродукты. В 2017 году основная часть сальдированного дохода в сумме 503,4 млрд рублей (73,3%), получена нефтеперерабатывающим, нефтехимическим и энергетическим комплексами Группы компаний ТАИФ. Показатель EBITDA составил 109 млрд рублей.

«В минувшем году компании Группы ТАИФ приложили максимум сил для снижения негативного воздействия мирового кризиса на деятельность наших предприятий. Главные усилия были направлены на мобилизацию всех имеющихся ресурсов, оптимизацию расходов и повышение эффективности по всем направлениям деятельности. В 2017 году компании Группы ТАИФ не снизили темпов развития, продемонстрировав успешные финансовые и производственные показатели», — прокомментировал итоги прошлого года на страницах отчетного документа генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Общая сумма вклада Группы компаний ТАИФ в развитие страны, включая оплату налогов, социальные выплаты, благотворительность, затраты на охрану окружающей среды и промышленную безопасность, а также инвестиции за 2017 год, составила 166,9 млрд рублей. Из заработанных Группой компаний средств в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды было уплачено 52,6 млрд рублей, в том числе в бюджет Татарстана около 17,6 млрд рублей.

Инвестиции в производство — 73,9 млрд рублей

В 2017 году Группа компаний ТАИФ продолжила реализацию инвестиционных проектов, имеющих стратегически важное значение для экономики Татарстана и России в целом. Общий объем осуществленных в прошлом году инвестиций в строительство новых и обновление действующих производственных мощностей составил 73,9 млрд рублей, основная часть — инвестиции в сферу нефтегазопереработки, нефтехимии, химии и энергетики. Всего же в основные фонды за период с 1995 по 2017 годы было инвестировано 567 млрд рублей, или 15,7 млрд долларов США.

Один из приоритетных стратегических инвестиционных проектов нефтеперерабатывающей отрасли — строительство Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков, ориентированного на выполнение основной задачи — увеличение производства светлых нефтепродуктов из тяжелой высокосернистой нефти, — на Нижнекамской промышленной площадке реализует ОАО «ТАИФ-НК».

Ведущее положение на рынке нефтехимии

На российском и региональном рынках производства продукции нефтехимии компании Группы ТАИФ занимают лидирующие позиции. По итогам 2017 года доля компаний Группы ТАИФ в общем объеме производства в Российской Федерации составила: по пластикам — 41,4%, каучукам — 68,8%, этилену — 42%. В объеме производства нефтепродуктов, нефтехимии и энергетики в целом по республике доля Группы компаний ТАИФ в прошлом году достигла 54%.

Активы Группы компаний ТАИФ с 2015 года увеличились в 1,5 раза

Благодаря осуществляемым инвестициям и высокому качеству управления активами ГК ТАИФ из года в год демонстрирует высокие результаты финансово-хозяйственной деятельности. Активы Группы компаний ТАИФ на конец 2017 года составили 767,1 млрд рублей, увеличившись в сравнении с 2015 годом в 1,5 раза. Чистые активы достигли рекордной величины — 462,7 млрд рублей, увеличившись в 1,3 раза в сравнении с 2015 годом.

Активы головной компании — ОАО «ТАИФ» — выросли в сравнении с 2016 годом на 18,1 млрд рублей, или 15,7%, и составили 133,3 млрд рублей. Стоимость чистых активов на конец 2017 года достигла 71 млрд рублей. В прошлом году пассивы компании достигали 133,3 млрд рублей, в том числе капитал и резервы — 71 млрд рублей, обязательства компании составили 62,3 млрд рублей, в том числе портфель кредитов и заемных средств — 36,9 млрд рублей. Таким образом, источниками формирования активов ОАО «ТАИФ» за 2017 год являются на 53% собственные средства и на 47% — обязательства компании.

Более 1,8 трлн рублей сальдированной выручки к 2030 году

Перспективы роста Группы компаний ТАИФ определены «Стратегией развития Группы компаний ТАИФ до 2030 года». Согласно документу, для реализации капиталоемких промышленных инвестиционных проектов необходимы инвестиции на сумму 2,1 трлн рублей, из которых за период с 2012-го по 2017 год осуществлены 0,3 трлн рублей. Ежегодный рост производственных и финансово-экономических результатов деятельности Группы компаний ТАИФ обеспечит к 2030 году рост сальдированной выручки до уровня 1,8 трлн рублей и кратное увеличение объема производимой продукции; налоговые платежи возрастут до 180 млрд рублей в год.

В действующую «Стратегию развития Группы компаний ТАИФ до 2030 года» включены такие проекты, как Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков на ОАО «ТАИФ-НК, строительство двух очередей по 600 тыс. тонн этилена в год (1-й и 3-й этапы) и производных (2-й и 4-й этапы) в ПАО «Нижнекамскнефтехим», что позволит увеличить годовое производство этилена до 1,8 млн тонн, полимеров — в 3 раза, каучуков — не менее 1 млн тонн. На текущий момент ведется работа по второму этапу — выбор конфигурации продуктов передела первого этапа.

Для обеспечения сырьем новых производств этилена ПАО «Казаньоргсинтез» разрабатывается программа строительства газоперерабатывающего завода мощностью до 27 млрд куб. м природного газа, а также строительства нефтехимического комплекса, что улучшит обеспеченность «Казаньоргсинтеза» этиленовым сырьем на 1,8 млн т/г. Также в планах проект по наращению производства этана в ООО «Газпром добыча Оренбург» и строительство нефтехимического комплекса совместно с ПАО «Газпром» до 1 млн т/г.

Для стабильного обеспечения производств электрической энергией в 2017 году на территории Казанской ТЭЦ-3 (филиал ОАО «ТГК-16») осуществлен ввод в эксплуатацию газотурбинной установки (ГТУ) электрической мощностью 405,6 МВт, являющейся на сегодняшний день самой современной и эффективной в России и одной из лучших в мире. Также в перспективе Группа компаний ТАИФ планирует создание новых энергетических мощностей с совокупной установленной мощностью 895 МВт.

Доходы от продаж ТАИФ-НК увеличились до 195,3 млрд рублей

Особое место в структуре Группы компаний ТАИФ занимает нижнекамский нефтегазоперерабатывающий комплекс — ОАО «ТАИФ-НК». ОАО «ТАИФ-НК» включает в себя Нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 7,3 млн тонн перерабатываемой нефти в год, Завод бензинов с проектной мощностью 1 млн тонн в год и Комплекс по глубокой переработке тяжелых остатков (КГПТО) проектной мощностью по переработке «тяжелого» сырья (гудрон, вакуумный газойль, мазут) до 3,7 млн тонн.

Инвестиции в Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков и модернизацию смежных производств ОАО «ТАИФ-НК» на конец 2017 года составили 119 млрд рублей, или 2,1 млрд долларов США. Капитальные вложения в строительство КГПТО увеличили активы компании до 197,5 млрд рублей, доходы от продажи продукции ОАО «ТАИФ-НК» — до 195,3 млрд рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составили 22,6 млрд рублей.

ОАО «ТАИФ-НК» осуществляет свою деятельность в непростых рыночных условиях, отличных от тех, в которых функционирует большинство российских нефтеперерабатывающих предприятий, входящих в вертикально интегрированные компании. При отсутствии собственной нефтегазодобычи нефть и газовый конденсат приобретаются на рынке углеводородного сырья в условиях постоянного повышения цен и снижения качества. В 2017 году рост цен на сырье превысил рост цен на нефтепродукты на 14% относительно 2014 года.

Загрузка мощностей по первичной переработке нефтегазового сырья за 2017 год составила 98%, что намного выше, чем средний уровень загрузки мощностей по российским НПЗ за истекший год, составивший 86,8%. Несмотря на ежегодное ухудшение качества перерабатываемой нефти, ОАО «ТАИФ-НК» стабилизировало глубину переработки входящего сырья: в отчетном году показатель составил 74,9%.

Компания занимает лидирующие позиции в Татарстане по производству моторных топлив. При использовании в 2017 году 50,3% нефтегазового сырья, перерабатываемого в республике, доля ОАО «ТАИФ-НК» в выпуске автомобильного бензина и дизельного топлива в прошлом году составила 85,3% и 59,6% соответственно.







По итогам 2017 года ОАО «ТАИФ-НК» произведено 8 млн тонн продукции, в том числе 4,8 млн тонн светлых нефтепродуктов. На предприятии получено 0,5 млн тонн автомобильного бензина, 2,2 млн тонн дизельного топлива, 1,5 млн тонн прямогонного бензина и бензина газового стабильного, 0,6 млн тонн керосина и прочих светлых нефтепродуктов. Из 3,2 млн тонн темных нефтепродуктов получено 2 млн тонн мазута топочного, 1,2 млн тонн вакуумного газойля и прочих темных нефтепродуктов.

Запуск КГПТО и новый трубопровод

Безусловно, перспективы развития ОАО «ТАИФ-НК» связывает с Комплексом глубокой переработки тяжелых остатков. В 2017 году предприятие завершило строительно-монтажные работы на КГПТО, последовательно выведены в режим комплексного опробования основное и вспомогательные производства с вовлечением их в процесс переработки вакуумного газойля, отлажены технологические режимы, получены новые высококачественные продукты (пропановая фракция, бутановая фракция, нафта), гидроочищенный вакуумный газойль и моторное топливо (дизельное топливо), полностью соответствующие современным экологическим стандартам ЕВРО-5. Полное завершение пусконаладочных работ намечено на этот год.

В этом году планируется ввести в эксплуатацию и подпорный трубопровод дизельного топлива от нефтеперерабатывающего завода до ГПС «Нижнекамск-2» ПАО «Транснефть». Данный трубопровод представляет собой сложнейшее инженерное сооружение с насосной станцией, камерами запуска-приема и многочисленными узлами запорной арматуры и подключения. Протяженность трубопровода — 8,3 км. Его строительство ведется с 2015 года. С учетом пуска КГПТО и роста объемов производства дизельного топлива будет увеличен объем его приема в систему магистрального трубопроводного транспорта с 1,7 до 3,2 млн тонн в год, что приведет к оптимизации логистических затрат до конечных потребителей.

Стратегически важным проектом для предприятия является строительство установки риформинга бензина газового стабильного. Его реализация позволит ОАО «ТАИФ-НК» производить высокооктановую фракцию, с использованием которой компания продолжит выпускать экологически чистые автобензины класса К5, соответствующие по качеству лучшим мировым стандартам, без вовлечения дорогостоящих высокооктановых компонентов, приобретаемых со стороны. Немаловажно, что на установке будет дополнительно выделяться важный компонент, используемый для получения бензола на производственных мощностях ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Выручка ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез» с момента вхождения в ТАИФ увеличилась в 8,6 раза

Сферы химии и нефтехимии Группы компаний ТАИФ представлены ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез». Инвестиции нефтехимической Группы компаний ТАИФ в мероприятия по наращению производственных мощностей, повышению стабильности их загрузки и качества выпускаемой продукции, а также расширение продуктового портфеля позволяют укреплять позиции на мировом и внутреннем рынках, ежегодно добиваться роста результатов производственной деятельности, обеспечивать положительную динамику финансовых результатов ГК ТАИФ.

На сегодняшний день вышеуказанные компании производят более 200 наименований продукции, в том числе синтетические каучуки, различные марки полиэтилена, полипропилена, поликарбоната и стирольных пластиков. Производимая продукция пользуется большим спросом за рубежом, подтверждением чему является широкая география экспортных поставок, включающая 67 стран мира, располагающихся на всех континентах земного шара.

Реализация программ модернизации производств с 2000-го по 2017 год позволила ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» многократно увеличить мощности по основным выпускаемым продуктам, в том числе по этилену в 1,5 раза, полимерам в 3,4 раза. С 2000-го по 2017 год достигнуто увеличение загрузки мощностей по производству этилена с 90% до 97%, по полимерам — с 82% до 98%.



В 2017 году ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез» произвели 1198 тыс. тонн этилена. Доля Группы ТАИФ в российском производстве этилена составила 42%, что в 1,6 раза больше, чем в 2000 году. За этот же период другие предприятия Российской Федерации нарастили производство этилена в 1,4 раза.







Следствием строительства новых, модернизации и реконструкции действующих мощностей пиролиза углеводородного сырья для получения этилена и пропилена, а также загрузки сырьем каучуковых мощностей стало четырехкратное увеличение объемов производства полимеров компаниями Группы ТАИФ в период с 2000-го по 2017 год, в то время как их производство другими нефтехимическими предприятиями в России выросло только в 2,2 раза. Таким образом, доля полимеров Группы компаний ТАИФ в общероссийском объеме производства выросла с 33% в 2000 году до 47% в отчетном году. В период с 2000 года по 2017 год производство каучуков в России выросло в 2 раза, 97% прироста производства каучуков обеспечили предприятия Группы компаний ТАИФ.



Стратегия развития Группы компаний ТАИФ позволила предприятиям химии и нефтехимии увеличить выручку с момента включения ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим» в состав Группы компаний ТАИФ в 8,6 раза и довести ее до 249 млрд рублей. Сальдированная выручка ПАО «Нижнекамскнефтехим» и его дочерних обществ по итогам 2017 года достигла 177 млрд рублей, EBITDA — 35,7 млрд рублей, ПАО «Казаньоргсинтез» — 72 млрд рублей и 22,8 млрд рублей соответственно.

Группа компаний ТАИФ успешно продолжает работу над реализацией проекта ПАО «Нижнекамскнефтехим» по строительству нового олефинового комплекса, который заложен в основу стратегии развития компании до 2025 года. В июне 2017 года в рамках Петербургского международного экономического форума Группой компаний ТАИФ и компанией LINDE AG подписан Меморандум о стратегическом сотрудничестве. Первым шагом для реализации Меморандума стало подписание между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и компанией LINDE AG Базового соглашения по реализации контрактов (лицензирование, проектирование, закупка и поставка оборудования, предоставление технических услуг) на строительство нового завода этилена ЭП-600 на общую сумму 868 млн евро.





Продолжая традицию подписания соглашений на Петербургском форуме, в 2018 году генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин и главный исполнительный директор Deutsche Bank в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки Ашок Арам в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора ОАО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова подписали долгосрочное кредитное соглашение на финансирование проекта по строительству олефинового комплекса. Соглашение при поддержке экспортно-кредитного агентства Euler Hermes рассчитано на 807 млн евро и будет действовать до 2032 года. Кредитором выступят пять немецких банков: кроме Deutsche Bank средства предоставят UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg, DZ BANK AG.

Запуск ГТУ увеличил выработку электроэнергии на 33%

Группа компаний ТАИФ уделяет много внимания такой отрасли российской промышленности, как энергетика. Главной целью деятельности энергетического комплекса Группы компаний ТАИФ является надежное энергоснабжение предприятий и населения республики. Деятельность Группы компаний ТАИФ в области энергетики представлена энергетической компанией ОАО «ТГК-16», в состав которой входят Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) и Казанская ТЭЦ-3.

В 2017 году ОАО «ТГК-16» была введена в коммерческую эксплуатацию одна из самых мощных в мире газотурбинных установок (ГТУ) производства компании General Electric — 9НА.01 — электрической мощностью 405,6 МВт с выработкой электрической и тепловой энергии в комбинированном цикле. По результатам внедрения данной ГТУ на Казанской ТЭЦ-3 увеличена установленная электрическая мощность станции до 789,6 МВт, установленная тепловая мощность станции доведена до уровня 2390 Гкал/ч.

Выработка электроэнергии ОАО «ТГК-16» в 2017 году составила 7,9 млрд кВтч и выросла относительно 2015 года на 33%. Рост выработки электроэнергии в комбинированном режиме обусловлен прежде всего вводом ГТУ на КТЭЦ-3.

Отпуск тепловой энергии ОАО «ТГК-16» составил 20,93 млн Гкал и вырос относительно 2015 года на 5%, что обусловлено ростом промышленного потребления пара свыше 13 кгс/кв. см в связи с вводом новых производств Группой компаний ТАИФ.

По итогам 2017 года наибольший объем электроэнергии выработан на филиале Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) с долей в общем объеме выработки электроэнергии по ОАО «ТГК-16» 59%. Наибольший объем тепловой энергии в 2017 году отпущен также на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Ее доля в общем объеме отпуска тепловой энергии по ОАО «ТГК-16» составила 85%. А общая выручка компаний Группы ТАИФ в области энергетики в 2017 году составила 27,8 млрд рублей (без НДС), увеличившись от уровня 2016 года на 17%.





Согласно годовому отчету деятельности Группы компаний ТАИФ, расходы ОАО «ТГК-16» в 2017 году на модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт основных производственных фондов (инвестиции в основные фонды) составили 9 млрд рублей. Объем продажи тепловой энергии в 2017 году составил по ОАО «ТГК-16» 20,93 млн Гкал.



Реализация тепловой энергии и теплоносителя потребителям за отчетный период осуществлялась по регулируемым тарифам, установленным Государственным комитетом РТ по тарифам. Для Казани среднегодовой тариф на тепловую энергию в горячей воде на коллекторах источников АО «Татэнерго» на 2017 год (в рамках утвержденных тарифов Госкомитетом РТ по тарифам) составлял 756,6 руб./Гкал без НДС. При этом среднегодовой тариф на тепловую энергию в горячей воде на коллекторах источника ОАО «ТГК-16» утвержден в размере 532,1 руб./Гкал без НДС, что на 29,7% ниже, чем у АО «Татэнерго». В случае отпуска тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение Казани только от Казанской ТЭЦ-3 среднегодовой тариф для конечного потребителя Казани, в том числе населения, может быть снижен на 19,9%.

Что касается Нижнекамска, то среднегодовой тариф на тепловую энергию в горячей воде на коллекторах источника ООО «Нижнекамская ТЭЦ» на 2017 год (в рамках утвержденных тарифов Госкомитетом РТ по тарифам) составлял 513,6 руб./Гкал без НДС. При этом среднегодовой тариф на тепловую энергию в горячей воде на коллекторах источника ОАО «ТГК-16» (НКТЭЦ (ПТК-1)) утвержден в размере 492,7 руб./Гкал без НДС, что на 4,1% ниже, чем у ООО «Нижнекамская ТЭЦ». В случае отпуска тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение Нижнекамска только от Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) среднегодовой тариф для конечного потребителя Нижнекамска, в том числе населения, может быть снижен на 3,5%.

Инвестиции в социальные проекты — 46,2 млрд рублей

Группа компаний ТАИФ разделяет принципы социальной ответственности, которые приняты в большинстве развитых стран, и стремится применять их на практике во всех сферах деятельности. Так, общая сумма социальных инвестиций за 2017 год составила 46,2 млрд рублей.

В прошлом году Группа компаний ТАИФ продолжила финансирование реставрационных и строительных работ в древнем городе Болгаре, включая строительство гостиницы с банным комплексом, Исламской академии, а также собора Казанской иконы Божией Матери в Казани. Общая сумма, направленная компаниями Группы на данные цели, составила в 2017 году 1,4 млрд рублей, а всего с 2012 года — более 2,8 млрд рублей. Также ГК ТАИФ продолжает участвовать в финансировании работ по реновации и благоустройству лесопарка «Лебяжье».

Всего на благотворительность и спонсорскую деятельность в 2017 году Группа компаний ТАИФ направила 10,5 млрд рублей. Группа компаний ТАИФ несет обязательства по обеспечению работы объектов социальной сферы: санаториев-профилакториев, баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, бассейнов, ледовых арен. За отчетный период на содержание объектов социально-культурной сферы было направлено 2 млрд рублей.





Социальная политика Группы компаний ТАИФ направлена на улучшение жизни работников и их семей. Вместе с ростом экономических показателей Группы компаний ТАИФ увеличилась средняя заработная плата на предприятиях. В 2017 году она достигла 48 тыс. рублей, прирост по сравнению с прошлым годом составил 7% и превысил аналогичный показатель по Татарстану на 48% и по России на 23%. С учетом всех социальных выплат и льгот средний уровень дохода работников в отчетном году составил 50,7 тыс. рублей в месяц.

Понимая высокую важность и значимость деятельности в области охраны окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда, Группа компаний ТАИФ в 2017 году на эти мероприятия направила более 11,4 млрд рублей, из них: на охрану окружающей среды — 5,3 млрд рублей, на промышленную безопасность — 4,3 млрд рублей, на охрану труда — 1,8 млрд рублей.





Еще одним направлением социальной ответственности Группы компаний ТАИФ является поддержка профессионального спорта в Татарстане. Футбольные клубы «Рубин» и «Нефтехимик», хоккейные клубы «Нефтехимик» и «Динамо» (хоккей на траве), ватерпольный клуб «Синтез», гоночные команды «ТАИФмоторспорт» и «МХ-Автоспорт» благодаря поддержке компаний Группы ТАИФ успешно защищают честь Республики Татарстан на всероссийских и международных соревнованиях. В 2017 году на поддержку массового и профессионального спорта, а также популяризацию здорового образа жизни Группой компаний ТАИФ направлено более 7,6 млрд рублей.

Успешной реализации социальных проектов способствует стабильное и устойчивое развитие Группы ТАИФ, которое удается поддерживать благодаря выверенной стратегии развития и устойчивой бизнес-модели компании. Ее жизнеспособность проверена негативным воздействием мирового финансового кризиса и усилением санкций против России. Работа Группы компаний ТАИФ по реализации важнейших проектов продолжает способствовать развитию экономики как Татарстана, так и России в целом, обеспечению экологической безопасности, повышению качества жизни и уровня благосостояния всех жителей страны.