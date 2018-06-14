Последние не собираются уезжать первыми: на базе «Рубина» подготовку к матчам ЧМ начала сборная Японии

Фото: Максим Платонов

Вечером 13 июня в Международном аэропорту «Казань» приземлился борт с последним из участников чемпионата мира — сборной Японии. Потомки самураев, как известно, народ отважный и далекий от предрассудков. Мало того что они прибыли последними, да еще 13-го числа, так еще и выбрали для подготовки к встречам со своими соперниками по группе «Н» (Польшей, Колумбией и Сенегалом) базу «Рубина», которую год назад облюбовали для тренировок во время Кубка конфедераций португальцы. Чемпионы Европы тогда проиграли, но, может быть, подопечных Акиро Нисино это не смущает, потому что на «Казань Арену» они… выходить не собираются? Подробнее — в репортаже с открытой тренировки «дайхё» корреспондента «Реального времени» Александра Нордена.

Сильнейшая сборная Азии — в «воротах в Азию»



Казань в старину часто называли «воротами в Азию». Поэтому есть некоторая символика в том, что сильнейшая сборная «желтого континента» выбрала местом своей дислокации столицу Татарстана, даже несмотря на то, что все свои игры на групповом этапе «синие» проведут в других городах — 19-го с Колумбией в Саранске, 24-го — с Сенегалом в Екатеринбурге и 28-го — с Польшей в Волгограде. Приятно, что наш город четырехкратный обладатель Кубка Азии предпочел соседям по поволжско-уральскому региону — значит, условия спортивной столицы России показались гостям самыми привлекательными, а может, совет дал полузащитник команды Кейсуке Хонда, забивший на казанском Центральном стадионе мяч в ворота «Рубина» 13 мая 2012 года.

После того как в Азиатскую конфедерацию футбола перевели сборную Австралии (кстати, тоже базирующуюся в нашем городе), доминирование футболистов Страны восходящего солнца на континенте уже не выглядит однозначным — «соккеруз» являются действующими обладателями последнего Кубка Азии, прошедшего в 2015-м. Но все равно японцы пока владели этим трофеем больше всех, а еще могут гордиться тем, что начиная с 1998-го не пропустили ни одного финального турнира Кубка мира.

И добавим, каждый раз азиаты, качественно поднявшие свой футбол после создания в своей стране в 1992 году профессиональной J-лиги, на мундиалях выступают достойно. В год дебюта минимально проиграли топовым аргентинцам и хорватам, у себя дома в 2002-м обыграли россиян, в 2010-м выиграли у Дании и Камеруна, на последнем ЧМ в Бразилии едва не дожали Грецию. В 2002 и 2010 годах Япония выходила из группы и в 1/8 играла на равных с соперниками: в первом случае уступив 0:1 Турции — будущему бронзовому призеру, а во втором вообще пропустив вперед Парагвай только после серии пенальти.

Есть некоторая символика в том, что сильнейшая сборная желтого континента выбрала местом своей дислокации столицу Татарстана, даже несмотря на то, что все свои игры на групповом этапе «синие» проведут в других городах



А еще этот год для японского футбола юбилейный — ровно 50 лет назад сборная завоевала «бронзу» Олимпиады в Мехико. В 2001-м «синие» играли в финале домашнего Кубка конфедераций, где почетно (0:1) уступили французам. И в завершение краткого портфолио отметим, что Япония является единственной из неамериканских стран, которую приглашали (причем дважды) для участия в Copa America.

Сегодня сборная Японии 55-я в рейтинге ФИФА и по этому показателю заметно уступает своим соперникам по группе (Польша — 8-я, Колумбия — 13-я, Сенегал — 33-й). Но на чемпионате мира рейтинги часто оказываются посрамлены, так что записывать раньше времени настырных, скоростных и техничных японцев в аутсайдеры было бы ошибкой. Тем более что группу Н совсем не отнесешь к «группе смерти». А уж наших героев, судя по именам, и тем более неудобно относить к аутсайдерам…

Нам бы такое представительство в Европе

31-летний Хонда, проведший 94 матча за ЦСКА, забивший в них 20 голов и ставший чемпионом России в 2013 году — без сомнения, один из самых известных японских футболистов современности, а в нашей Премьер-лиге — так вообще один из самых сильных легионеров за всю историю. После ЦСКА он защищал цвета «Милана» (81 матч, 9 голов), а с прошлого года играет за «Пачуку» в сильном мексиканском чемпионате. Но на одном привыкшем менять цвет волос мастере стандартов в сборной Японии свет клином не сошелся. Рядом с ним в сильнейшей линии команды — полузащите — выступает лучший азиатский легионер-2012, двукратный чемпион бундеслиги и двукратный обладатель Кубка Германии 29-летний Синдзи Кагава из дортмундской «Боруссии» (90 матчей и 29 голов за сборную). Еще более «матерый волк» бундеслиги — 34-летний опорник Макото Хасебе, в прошлом месяце выигравший Кубок Германии с «Айнтрахтом» из Франкфурта (109 игр за национальную команду).

В основной обойме «Лестера» находится взрывной, несмотря на свои 32 года, Синдзи Окадзаки — один из главных творцов сенсационного успеха «лис», выигравших АПЛ в 2015-м. На счету форварда 112 матчей за сборную и 50 (!) голов. Рядом с ним двое находящихся в возрасте футбольного расцвета нападающих — Юйя Осако из «Вердера» и Йосинори Муто из «Майнца». Основной голкипер «дайхё» (так называют сборную) Эйдзи Кавасима из «Меца» к своим 35 годам провел 83 игры, а основной центральный защитник из «Галатасарая» Юто Нагатомо — и того больше 29-летний 104. Партнер Нагатомо по обороне Мая Йосида совсем недавно с «Саутгемптоном» боролся за выживание в АПЛ, а другой защитник Хироки Сакаи вместе с марсельским «Олимпиком» противостоял «Атлетико» в финале Лиги Европы. Да и в квалификации футболистов, представляющих Джей-лигу, трудно усомниться.

Ну а Хонда, с его 94 матчами и 36 голами за сборную, является вторым после Окадзаки бомбардиром национальной команды.

Хонда, с его 94 матчами и 36 голами за сборную, является вторым после Окадзаки бомбардиром национальной команды

Этот невезучий Халилходжич

Выходцем из национального чемпионата является и 63-летний Акиро Нисино, который привез команду в Россию. В 2015-м он с «Нагоя Грампус» занял 10-е место в J-лиге, а потом 2 года работал техническим директором сборной. Однако заслуга в очередном выходе «синих» на мундиаль принадлежит не ему, а самому известному футболисту и тренеру боснийского происхождения Вахиду Халилходжичу. Этот специалист, тренирующий с 1990-го клубы и сборные разных стран — от несуществующей ныне Югославии до Франции и Марокко, уже третий цикл подряд выводит национальные команды на крупнейший форум тысячелетия, но «порулить» на финальных турнирах ему дали лишь однажды, да и то уволили сразу после Кубка мира. Произошло это после того, как в Бразилии-2014 Алжир Халилходжича стал откровением турнира: с позиции силы сыграл с Россией, а действиями в 1/8 финала против Бразилии вызвал восторженные отзывы специалистов и болельщиков.

В 2009-м босниец вывел на мундиаль сборную Кот-д'Ивуара, но перед ЧМ был заменен на Свена-Йорана Эрикссона, и вот теперь история повторилась. Свою отборочную группу японцы под руководством Халилходжича выиграли, но концовку турнира провалили (ничья с Ираком и проигрыш Саудовской Аравии). Затем последовала серия неудач в товарищеских матчах, в частности, ничья с малийцами и поражение от украинцев, которая завершила японскую эпопею наставника. И тогда помощник Халилходжича по сборной (вернее, ее технической части) Нисино принял бразды правления в свои руки. Комментируя «смену коней на переправе», президент японской футбольной федерации Тасима сказал: «[Этим шагом] мы просто хотели увеличить шансы на победу на чемпионате мира. Пусть на 1-2 процента».

Хонда бежал в противоход

Приветствовать сборную Страны восходящего солнца на запасном поле базы ФК «Рубин» собралась целая армия детворы. 55 мальчишек из клубной академии и порядка тридцати малышей с раскосыми глазами (где только их собирали?) в центре поля развернули «простыню» с приветственными надписями, сфотографировались вместе с командой, получили вожделенные автографами, а затем организованно заняли места на трибуне, где собрались зрители. Аудитория была «фифти-фифти» — человек 100—150 японских пишущих и снимающих журналистов и наших граждан, пришедших поглазеть на Хонду и Ко.

Игроки собрались в середине поля вокруг своего тренера, выслушали установку, а потом сделали несколько кругов по периметру арены под выглянувшим солнышком. Нисино почти всю тренировку провел у дальней кромки поля, его помощники трудились в поте лица. Отбегав, игроки пожонглировали мячами, затем разделились на пары. Вратари занимались отдельно, причем применяли как стандартные мячи, так и теннисные мячики.

Приветствовать сборную Страны восходящего солнца на запасном поле базы ФК «Рубин» собралась целая армия детворы

Далее футболисты разбились на группы и сочетали гладкий бег с рывками, периодически работая с мячом. Главные «звезды» — Окадзаки и Хонда — бежали, можно сказать, по индивидуальной программе, причем второй «ехал против движения». Занятие продолжалось около часа, потом в кругу игроки стали играть в «собачки» (или «а ну-ка отними»), а завершилась тренировка двусторонней игрой на полполя с маленькими воротами. Играли «синие» весело, с азартом, не скрывая эмоций и возгласов. А потом игроки по очереди заходили в специально созданный пресс-центр и отвечали на бесконечные вопросы бесчисленных японских журналистов. Записывающих ответы, что интересно, не на диктофоны, а в блокнотики. А вы говорите — самая технологичная нация!

Тада Хироши, пресс-атташе сборной Японии:

— Мы очень тщательно отнеслись к выбору места дислокации. Я сам четыре раза приезжал в Казань, мы изучали все условия, учитывали даже погодный фактор в июне. База «Рубина» замечательная, все удобно, газон превосходный.

— Вы рассматривали варианты пребывания в одном из городов, где должны проводить матчи в группе?

— Рассматривали, но у Казани очень хорошее географическое расположение. Добираться до Саранска, Екатеринбурга или Волгограда на самолете очень удобно и близко. А что касается профессионализма принимающей стороны, то здесь вообще нет вопросов. Даже погода как по заказу, хотя знаем, что вы, местные, на холод и дожди жалуетесь.

— Японцы привыкли к специфической пище. Вы привезли с собой повара, специалиста по национальным блюдам?

— Да, и он уже кое-что вкусное здесь ребятам приготовил. Ну и потом, вы знаете, у нас более 10 человек играют в Европе, так что к европейской пище тоже привычны. А готовят здесь великолепно. Надеюсь, познакомимся и с татарской кухней, она, говорят, очень вкусная. Но вообще-то большинство игроков предпочитают японскую пищу.

Играли «синие» весело, с азартом, не скрывая эмоций и возгласов

Готоку Сакаи, защитник «Гамбурга»:

— Казань — старинный, с богатой историей город, известный своими достижениями, в том числе в области спорта. Пока впечатления от России и Казани самые благоприятные. К сожалению, я почти не говорю по-английски, но все ок.

— Ваш «Гамбург» впервые в истории выбыл из Бундеслиги. Переживаете?

— Конечно. Люблю город, клуб, его болельщиков. Надеюсь, это просто несчастный случай.

— Кто фаворит вашей группы?

— Конечно, мы!

Томоаки Магино, защитник клуба «Урава Ред Дайамондз»:

— Россия — хорошая страна, Казань — большой, комфортный, красивый город.

— Вы были в России раньше?

— Один раз, но здесь все быстро меняется.

— Как вам погода?

— Холодновато, но для игр самое то. Да и посмотрим, мы же начинаем только на следующей неделе и в других городах. Расстояния у вас большие, так что, может, будет теплее.

— Что скажете о соперниках?

— Прежде всего скажу о Колумбии. Это очень хорошая команда, и игра с южноамериканцами будет интересной. Вы знаете, у нас перед чемпионатом сменился тренер, но никаких отрицательных последствий это не повлекло.

— В тактическом плане игра при Нисино поменялась?

— Нет, никаких проблем. Та же тактика.

1 / 35 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов