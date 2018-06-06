«Дядя Вова, помоги!» О чем просят Путина татарстанцы

Впервые президент будет общаться с россиянами в новом формате, используя возможности конференц-связи с главами регионов

7 июня, в 12 часов дня, стартует традиционная ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным. Россияне адресовали президенту уже более миллиона вопросов. Не остались в стороне и татарстанцы, которые надеются с его помощью решить свои проблемы. О чем просят жители Казани и республики главу государства, а также в каком новом формате пройдет общение с гражданами — подробнее в материале «Реального времени».

Как задать вопрос Путину?



7 июня, в 12 часов, по федеральным телеканалам: Первому каналу, «Россия 1» и «Россия 24», а также радиостанциям «Радио России», «Маяк» и «Вести FM» начнется прямая линия с Владимиром Путиным, которая в среднем длится 3—4 часа. Единый центр обработки сообщений, которым люди активно пользуются, начал работу уже 27 мая. По данным организаторов, на 9 утра 5 июня поступило более одного миллиона обращений, при этом большинство, почти 623,5 тысячи человек, для отправки сообщений воспользовались телефоном.

Способов, как можно обратиться к президенту России, несколько: можно задать вопрос на сайте прямой линии moskva-putinu.ru, заполнив специальную форму, или с помощью специального приложения «Москва — Путину». Можно воспользоваться телефоном 8 800 200 40 40, звонок по России бесплатный. Из-за границы можно позвонить по номерам: +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40. Либо отправить СМС или ММС на номер 0-40-40 для абонентов российских сотовых операторов. Отправлять сообщение можно только на русском языке, при этом длина вопроса не должна превышать 70 знаков. В официальных группах в соцсетях «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» можно также оставить свое обращение, в том числе и видео.

«России по силам войти в пятерку ведущих экономик мира?»

Топ наиболее популярных вопросов уже вывешен на сайте: россиян интересует все — от вопросов экономики («Вы действительно верите, что России по силам войти в пятерку ведущих экономик мира?») до пенсионных реформ и возможностей «нового» старого правительства на что-то прорывное.

Татарстан — наиболее благополучный регион России, общепризнанный лидер по многим направлениям. Но так уж повелось, что к президенту чаще обращаются не с положительными отзывами, а с чем-то наболевшим. И как и на любой территории, есть свои проблемы и у нас. Например, к традиционно адресующим свои вопросы гаранту экозащитникам или обманутым дольщикам в этом году добавились противники строительства МСЗ и нового проекта генплана Казани:

— Мы записали видеообращение и уже отправили. Говорим о проблемах нашего поселка Большие Клыки, о дороге, которая может пройти через нас, из-за которой могут снести наши дома. Надеюсь, что президент нас заметит, — рассказала «Реальному времени» жительница Больших Клыков Наиля Ганеева.

— Мы отправили видеообращение. Заметит нас президент или нет — не знаю, но очень бы хотелось. Мы с 2015 года отправляем видео, но наши вопросы не озвучивают. Ждем, что будет в этот раз, используем, как и всегда, все возможности — телефон, СМС, видео. Мы просим, чтобы достроили наши дома — 11-й квартал ЖК «Салават купере». Говорили о том, что откроется детская педиатрия, больничный комплекс, но ничего нет. Был автобус до ближайшей детской поликлиники, но месяц назад его отобрали. В жилом комплексе не продуманы места для машин, говорим об этом и просим в первую очередь, чтобы достроили дома, — добавил активист 11-го квартала «Салават купере» Дмитрий Савинчев.

В видеоролике упоминают и МСЗ, который может разместиться в непосредственной близости от жилого комплекса, чего, по словам Савинчева, «никак не должно быть». Активисты из группы против строительства завода также воспользовались возможностью выйти на связь с президентом и отправили собственное обращение. «Люди звонят, пишут, отправляют СМС, мы сняли два видеообращения, и многие их отправляют во «ВКонтакте», — рассказала противница строительства МСЗ Вера Кернель.

«Надеемся, что вопрос разрешится и дадут жилье»

Татарстанские защитники экологии также пишут обращения в защиту Волги. «Этот вопрос с засыпкой не удается решить. Дети в видео так и говорят: «Дядя Вова, помоги сохранить Волгу!» Отдельно готовлю видео по стандартам береговых полос, под охрану подпадают 20 метров. Теперь жителям, у которых всю жизнь законные дома были у воды, пишут, чтобы они убрали забор, хотя собственность никак не оспаривается», — поясняет защитница Волги Гульнара Гилязова, которая готовит еще два ролика по теме коррупции.

Отдельными многочисленными группами идут «погорельцы» банков и обманутые дольщики. Комитет пострадавших вкладчиков «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» подготовил обращение к Владимиру Путину, призывая его привлечь к ответственности всех виновных в банковском крахе и помочь вернуть деньги.

Представители проблемных строек просят помощи с завершением долгостроев. Активист из ЖК «МЧС» Леонид Фоминых рассказал, что люди из комплекса также отправляли видео и пишут обращения. «Чудеса случаются, может, в этом году на нас обратят внимание. А так, мы звоним и пишем каждый год, я уже, наверное, третий раз, а кто-то, может, и больше», — говорит мужчина. Дольщица из третьего дома «Свея» в 71-м квартале на Четаева Ирина Соловьева рассказала, как вместе с будущими соседями звонит на прямую линию: «Дом так и не построили, ничего не делается. Надеемся, что все-таки обратят внимание, ведь много обманутых дольщиков, и не только у нас», — рассуждает женщина. Согласны с ней и покупатели квартир в ЖК «Золотая середина»: «Мы готовили видеообращение и письменные заявления. В них так и пишем, что кроме Путина этот вопрос никто не решит», — говорит активистка комплекса Диляра Голикова.

Прямая линия с Путиным собирает все проблемные вопросы. «Аварийщики» из Зеленодольска не стали исключением. «Мы подготовили два видео, надеемся, что разрешится наш вопрос и нам дадут новое жилье на приемлемых условиях», — выражает надежду «аварийщица» из Зеленодольска Марина Родина. Многодетные семьи из Набережных Челнов просят, чтобы обратили внимание на отсутствие дорог в их поселке «Подсолнухи»:

— Поселок, наверное, самый большой в Татарстане, его площадь — 301 гектар, это более 2 тысяч дворов, его протяженность в длину — 3 километра. Активно ведется строительство, многие продают квартиры, чтобы построить дом. Сейчас у нас остро стоит проблема дорог, особенно в осенне-весенний период. Мы не можем добраться до своих домов, мест работы, школ и садиков. Помогите, пожалуйста, решить проблему, — обращаются к Владимиру Путину авторы послания.

«Вопросы призваны не разжигать страсти, а, наоборот, помогать расти»

Политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что вопросы от дольщиков и других татарстанцев очень удобные, ведь само по себе долевое строительство уходит в прошлое, а на проблемы дольщиков наверняка есть ответы.

— Будут звучать те вопросы, на которые есть убедительные ответы, которые решаются. Очевидно, то, на что нет ответов, вряд ли прозвучит. Прямая линия — это инструмент управления страной, так президент показывает, что без него вопросы не решаются, что он на стороне народа. Вопросы, которые будут озвучены, призваны не разжигать страсти, а, наоборот, помогать расти. Если и будет звонок Минниханову, ведь всем главам было дано поручение быть на телефоне, то только чтобы похвалить. Рустам Минниханов — безоговорочный лидер и популярный человек в республике, — уверен Калачев.

Ожидается, что в этом году прямая линия пройдет в новом формате — будут применять возможности конференц-связи. Владимир Путин сможет позвонить руководителям регионов напрямую. За несколько недель до начала трансляции уже проходила информация, что при необходимости, если потребуется вникнуть в проблему, он будет звонить руководителям регионов и членам правительства.

С 2001 года уже прошли 15 программ прямой линии, меньше всего обратившихся было на самой первой — 400 тысяч, больше всего в 2015 году — 3,25 млн. Вопросы на прямую линию принимают все время, пока не прекратится общение. Обычно президент успевает ответить на 70—80 вопросов.