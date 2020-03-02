На совете по предпринимательству при президенте РТ раскритиковали автоматический весогабаритный контроль

Фото: Сергей Афанасьев

На совете по предпринимательству при президенте РТ директор транспортной компании Сергей Сотников указал, что система автоматического весогабаритного контроля требует доработки, а штрафы в более чем 100 тысяч рублей могут привести к уходу перевозчиков с рынка.



«За один рейс штрафов набрать можно больше стоимости грузовика», — заявил Сотников.



Сейчас в Татарстане построены уже 4 таких пункта, еще 4 готовятся к запуску.



Он предложил увеличить погрешности и установить на пунктах контроля информационные табло, чтобы водитель мог заметить и устранить нарушение. Также автоматический контроль он предложил дополнить контрольным взвешиванием.



Глава ГИБДД РТ Ленар Габдурахманов рассказал, что за недолгое время работы таких пунктов вынесли только один штраф, и в том случае действительно имел место перегруз.



ГБУ «БДД» Рифкат Минниханов добавил, что Татарстан стал одним из последних регионов, где система автоматического контроля внедряется. Работу пунктов, по его словам, корректировали в течение нескольких лет перед полноценным запуском — в том числе сравнивая показания стационарных весов и автоматических. Сейчас же пункты стационарного взвешивания постепенно закрываются.



«Для того, чтобы избежать неточностей, у нас еженедельно эталонный КАМАЗ объезжает весы, и если какой-то из пунктов показывает неточные данные, то постановление за этот период не выносится», — добавил Минниханов.



Он также попросил перевозчиков по прохождении весов не изменять скорость, чтобы гарантированно получить точные данные.



Рустам Минниханов предложил до конца года оставить пункты стационарного взвешивания в тех местах, где есть пункты автоматического контроля.

Ранее бизнес-сообщество республики собрало пакет инициатив по внесению изменений в систему взимания платы с дальнобойщиков.

