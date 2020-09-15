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Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

16:50, 15.09.2020 Мероприятие:  Online-конференция с директором ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкатом Миннихановым
Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

29 сентября в 10.00 на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит директор государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» Минниханов Рифкат Нургалиевич.

Тезисы к обсуждению:

    • внедрение пунктов автоматического весогабаритного контроля: количество и сроки установки;
    • самые сложные вопросы касательно проектирования и строительства БКК и М-12;
    • каршеринговые сервисы в Татарстане, парковки и службы эвакуации;
    • цифровизация госуправления, модернизация цифровой системы «Электронный Татарстан» и интеграция республиканских услуг с федеральными;
    • цели Ассоциации содействия цифровому развитию Республики Татарстан и способы их реализации;
    • реализация проекта «Центр мониторинга и управления транспортом».

    Вы можете задавать свои вопросы прямо сейчас в комментариях или в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн.

    МероприятияOnline-конференции
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