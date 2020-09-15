Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»
29 сентября в 10.00 на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит директор государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» Минниханов Рифкат Нургалиевич.
Тезисы к обсуждению:
- внедрение пунктов автоматического весогабаритного контроля: количество и сроки установки;
- самые сложные вопросы касательно проектирования и строительства БКК и М-12;
- каршеринговые сервисы в Татарстане, парковки и службы эвакуации;
- цифровизация госуправления, модернизация цифровой системы «Электронный Татарстан» и интеграция республиканских услуг с федеральными;
- цели Ассоциации содействия цифровому развитию Республики Татарстан и способы их реализации;
- реализация проекта «Центр мониторинга и управления транспортом».
Вы можете задавать свои вопросы прямо сейчас в комментариях или в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн.
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