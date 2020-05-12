Открыт прием заявок на конкурс для молодых IT-специалистов со всей России

В Татарстане стартовал прием заявок на IT-конкурс для программистов со всей России. В конце мая пройдет онлайн-хакатон «Интеллектуальные транспортные системы и элементы ситуационных центров» (18+), в котором смогут принять участие IT-специалисты со всей страны.

Конкурс пройдет с 23 по 30 мая при поддержке правительства Республики Татарстан. Подать заявку можно до 20 мая на сайте проекта.

В рамках хакатона участникам будут предложены задачи, для решения которых они будут разрабатывать прототипы ИТ-решний. Постановщики задач — ГБУ «Безопасность дорожного движения», группа компаний InnoSTage и компания «Казань-Телематика» (концерн НТС) .



К участию приглашаются аналитики, дата-сайентисты и python-разработчики. ИТ-конкурс включает задачи по двум направлениям:

— интеллектуальные транспортные системы

— элементы ситуационных центров.

Для решения задач в рамках «Ситуационного центра» участники будут работать на аналитической платформе «Распределенный cитуационный центр Республики Татарстан». Платформа является новым инструментом, поэтому участникам хакатона будет дано больше, чем классические 48 часов, чтобы изучить платформу и предложить модели ее применения. Для зарегистрировавшихся участников также будет проведен онлайн-вебинар, который поможет им сориентироваться в платформе.

«В рамках первого хакатона мы хотели бы, чтобы молодые специалисты через работу с платформой дали обратную связь и варианты ее применения помимо того спектра моделей, которые сейчас в ней заложены, — говорит Рифкат Нургалиевич Минниханов, директор ГБУ БДД Республики Татарстан. — Платформа — это открытый инструмент, который уже сейчас доступен вузам, предприятиям и ведомствам для решения своих задач в области формирования нужных им прогнозов».

«Хакатон «ИТС и элементы ситуационных центров» дает старт марафону онлайн-хакатонов. С помощью этого проекта мы запускаем виртуальную рабочую среду для талантливых, амбициозных IT-специалистов, чтобы они могли создавать решения для реальных задач», — комментирует Айдар Гузаиров, руководитель группы компаний InnoSTage. — На базе платформы «Ситуационный центр» молодые специалисты смогут предложить свое видение по развитию нового IT-проекта Татарстана: как можно его доработать, какие дополнительные есть у него возможности и т. д. Это позволит сформировать вокруг проекта профессиональное сообщество», — добавляет он.

По результатам хакатона лучшие команды получат денежный приз, помощь в доработке проекта и его пилотировании, а также возможность получить приглашение на работу.

«Интеллектуальные транспортные системы и элементы ситуационных центров» — первое мероприятие проекта DIGITAL SUPERHERO. Координатором проекта выступает Минцифры РТ. Группа компаний InnoSTage является генеральным партнером серии хакатонов.

Ключевой партнер online-хакатона «Интеллектуальные транспортные системы и элементы ситуационных центров» — компания «Казань-Телематика».

Партнёрский материал