У ТНВ — три «Хрустальных пера»!

Фото: PR-отдел АО "Телерадиокомпании "Новый Век"

Сразу три представителя главного телеканала республики стали в этом году лауреатами профессиональной премии «Бэллур калэм» («Хрустальное перо») и обладателями заветной статуэтки. Престижная премия была присуждена сотрудникам ТНВ в самых почетных номинациях. У каждого из лауреатов путь к профессиональной победе был свой.

«Надеюсь, мама бы мной гордилась»

Одна из самых почетных номинаций профессиональной премии «Бэллур калэм» в этом году досталась режиссеру и телеведущей ТНВ Альфинур Хисамовой. Той самой дэу эни, которая вот уже 15 лет ежедневно общается с малышней с экранов телевизоров и которую обожают маленькие татарстанцы.

Путь Альфинур Хисамовой к получению статуэтки «Хрустального пера» был долгим.

Начало ему было положено в послевоенном голодном детстве, когда мама будущего лауреата приучала своих детей к труду — постоянному труду, благодаря которому и можно стать настоящим человеком. А настоящий человек, в понимании многочисленного семейства Хисамовых, это тот, кто полезен людям.

Так и живет всю жизнь Альфинур Габдулловна — главное, быть полезной.

С этой же мыслью когда-то юная мечтательница Альфинур поступила в театральное училище на курс великого Марселя Салимжанова, а потом успешно выступала на сцене Мензелинского театра.

Для того чтобы быть полезной, освоила профессию режиссера радио и ночами, оставаясь одна в огромном здании, самостоятельно, без оператора, монтировала программы, стараясь сделать их интересными для радиослушателей. В первую очередь тех, кто живет в селах, где проводное радио долгое время было единственным окном в большой мир.

А 15 лет назад руководство ТНВ, запуская в эфир новую тогда программу для детей «Кучтэнэч» («Гостинчик»), на роль ведущих пригласило Альфинур и ее супруга Зайтуна. Она — та самая дэу эни, чьи глаза светятся безграничной любовью и добротой, а он — мудрый и понимающий дэу эти. И здесь ее польза несомненна: ее по праву называют главной дэу эни республики.

Сегодня, будучи признанной и любимый телезрителями, Альфинур Габдулловна по-прежнему ориентируется на свою маму: не подводит ли она ее, довольна ли мама ею.

Альфинур-апа — настоящий трудоголик. Она до сих пор чуть ли не сутками работает над программами «Болгар радиосы» и успевает вести свою любимую «Кучтэнэч». Она говорит: «Я буду работать, пока жива, пока ходят мои ноги и видят мои глаза. Я очень люблю свою профессию. Это моя надежда, мое призвание и моя жизнь».

А получив одну из самых важных профессиональных наград, Альфинур Габдулловна в первую очередь сказала: «Надеюсь, мама бы мной гордилась».

«Народ давно ждал такую программу»

Венера Аитова — победитель в профессиональном конкурсе «Бэллур калэм — 2018» в номинации «Имя в журналистике».

На престижный конкурс Венера шла как автор и ведущая первого и пока единственного в республике ток-шоу на татарском языке «Таяну ноктасы» («Точка опоры»). Программа, несмотря на свой «юный» по телевизионным меркам возраст, уже успела стать не просто популярной, а, что называется, топовой. Ее ведение было доверено именно Венере Аитовой (тогда еще Ивановой) неслучайно: она — признанное «лицо канала», популярная телеведущая, до этого много лет проработавшая в редакции детских и молодежных программ телеканала «Новый Век».

«Программа «Таяну ноктасы» («Точка опоры») была назревшим продуктом. Народ ждал такую программу, так как татарское телевизионное ток-шоу давно уже должно было быть. Возможность ежедневно обсуждать актуальные проблемы на татарском языке я считаю очень большой победой нашего канала. Любой народ имеет право на программу, где каждый человек, включив телевизор, может услышать обсуждение проблем или даже принять в нем участие на своем родном языке. А если программа может направить человека для решения вопроса по нужным адресам, свести его с кем-то, кто поможет, то приходит понимание, что работаешь не зря», — подчеркивает автор и ведущая популярного ток-шоу «Таяну ноктасы».

Жюри премии «Хрустальное перо», определяясь в своем нелегком выборе, безусловно, оценивали не только многолетний труд теледивы, но и значимость ее новой программы. «Нам важна социальная значимость этой программы. Перспектива у нашего ток-шоу, думаю, есть. Ведь если в обществе есть какая-то болезнь, то ее надо признать, а потом находятся и способы лечения. Однако гнаться за рейтингом, делая ради этого все, что угодно, мы не будем. «Таяну ноктасы» должна быть, в первую очередь, важна и интересна жителям Татарстана», — рассказывала Венера Аитова в одном из интервью.

Значимость и пользу программы, и мастерство ее ведущей жюри оценило, присудив Венере Аитовой победу в номинации «Имя в журналистике».

«Это моя первая победа. Скоро будет 15 лет, как я работаю на ТНВ. Номинация «Имя в журналистике» — очень ответственная номинация. Спасибо моим коллегам, моей команде и организаторам конкурса за мою победу. Особенная благодарность моей семье — за то, что она относятся к моей профессии и к моей работе с уважением. Это — огромное счастье», — подчеркивает обладательница «Хрустального пера — 2018».

«На ТНВ меня привела сама жизнь»

Так уверяет лауреат премии «Бэллур калэм-2018», победитель в номинации «Взгляд через объектив», оператор с огромным опытом Владимир Гурьянов.

Когда-то в прошлой жизни, в период «до ТНВ», Владимир Александрович и не подозревал, что станет заядлым телевизионщиком.

Он закончил механический факультет КХТИ, 10 лет работал конструктором на разных предприятиях. В смутные и отнюдь не святые 90-е Гурьянову пришлось испытать на себе все их прелести. И даже, как каждый приличный интеллигент из Советского Союза, он успел поработать охранником.

Но его страсть к видеосъемкам взяла свое.

Много лет назад, когда Гурьянов о телевидение даже не помышлял, он занимался видеосъемками — для себя и друзей.

А на ТНВ Гурьянов ровно 10 лет. Это 10 лет непрерывных встреч с людьми в дальних и ближних странах, командировки, общение — и работа, работа, работа. Любимая.

Круг профессиональных обязанностей стал особенно объемным после того, как Гурьянов пришел в популярную программу, выходящую на «ТНВ — Планета» — «Татарлар».

И вот в этом году Владимир Александрович стал обладателем премии «Хрустальное перо» в номинации «Взгляд через объектив».

Принимая поздравления с высокой и заслуженной наградой, Владимир Александрович отмечает: «Я не придаю большого значения таким вещам. Большой важности в этом не вижу: получают или не получают премии. Главное для меня — творчество и возможность реализовывать себя».