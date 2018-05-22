Москалькова может лично посетить заключенных в США россиян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что может лично посетить США, чтобы проконтролировать ситуацию с возможным нарушением прав осужденных россиян.



«С самых разных сторон приходят сведения о жестких условиях содержания россиян под стражей в американских тюрьмах. В этой ситуации важен конструктивный диалог с США, но, к сожалению, у них нет должности омбудсмена. <...>В условиях изменения формата нашего консульства нужно подумать о возможности поездки в США и личного посещения россиян»,— рассказала омбудсмен в интервью «Известиям».

Москалькова подчеркнула, что не раз обращалась в ООН и Совет Европы после того, как стала поступать информация об ущемлении прав российских граждан за рубежом, но «пока не ощутила существенных перемен в этом плане».