В Нижнем Новгороде на полгода закрыли консульство Венгрии

Работа офиса почетного консула Венгрии в Нижнем Новгороде Элады Нагорной приостановлена на 6 месяцев. Соответствующее решение принято Министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии.

По истечении полугода будет принято решение о восстановлении деятельности почетного консула или об отмене данного назначения, передает пресс-служба консульства.



«Консульский патент Элады Нагорной не отзывается. Должна быть приостановлена лишь работа офиса почетного консула и деятельность самого почетного консула в Нижнем Новгороде», — сообщает «Федералпресс» со ссылкой на пресс-службу Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии.



По последним данным, в настоящий момент Элада Нагорная пребывает за границей. Ее муж, бывший зампредседателя законодательного собрания Нижегородской области Олег Сорокин, находится под арестом до 1 августа. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки за предоставление ООО «Инградстрой» права на комплексное освоение 453 га земли в Советском районе Нижнего Новгорода.