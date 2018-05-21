Впервые за 57 лет шведов научат готовиться к войне и бороться с фейковыми новостями

Впервые с 1961 года шведские власти собираются разослать населению брошюру «Если придет война». Ее цель — помочь гражданам подготовиться к поведению во время военного положения и информационному воздействию.



«В Швеции безопаснее, чем во многих странах, но существуют угрозы», — заявил в понедельник, 21 мая, гендиректор Управления защиты гражданского населения Дан Элиассон на презентации брошюры.

Главными угрозами он назвал зависимость от интернета, изменение климата и проблемы в сфере безопасности, пишет «РИА Новости». В презентованной сегодня брошюре рассказывается, как вести себя во время терактов, войны, природных катастроф и при появлении фейковых новостей.

Первые подобные брошюры шведам раздавали во время Второй мировой войны. Последнюю подобную брошюру в Швеции выпустили в 1961 году. В 1980-е годы власти страны решили прекратить работу над ними.