«Единая Россия» приостановила членство депутата из Подмосковья, давшего пощечину подростку

«Единая Россия» приостановила членство депутата из Пушкинского района Московской области Андрея Одинцова, который дал пощечину подростку.

В партии уточнили, что по данным СМИ, Одинцов во время проверки работ подрядчика на территории школьного стадиона сделал замечание сидевшим на трибунах подросткам за шумное, по его мнению, поведение. На видео, выложенном очевидцами, видно, как депутат во время разговора дает одному из ребят пощечину.

По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, поведение Одинцова неприемлемо и недостойно.

«Какая бы ни возникла тогда ситуация, Одинцов не имел никакого права поднимать руку на ребенка, это неприемлемо. Подобное поведение недостойно взрослого человека, тем более, если он представляет интересы людей во власти», — цитирует пресс-служба партии слова Турчака.