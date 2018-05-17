В России впервые запустят платный сервис YouTube Premium для просмотра видео без рекламы

Google переименует платный сервис YouTube Red в YouTube Premium и впервые запустит его в России. Об этом сообщает TechCrunch.

Пользование сервисом YouTube Premium составляет 11,99 долларов в месяц. Стоимость подписки в России пока неизвестна.

Сервис предоставляет возможности стримингового сервиса YouTube Music. Также можно будет слушать музыку и просматривать видео без рекламы и загружать их себе на смартфон.

Помимо России пользоваться сервисом YouTube Premium смогут жители США, Австралии, Новой Зеландии, Мексики, Южной Кореи, Австрии.

Также он будет доступен в Канаде, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Норвегии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.



Ранее сообщалось, что YouTube увеличит количество рекламы между музыкальными видеоклипами для пользователей, которые используют сервис для прослушивания музыки.