Эрдоган обвинил Нетаньяху в апартеиде

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что тот проводит политику расовой сегрегации. Об этом президент Турции написал в своем Twitter.



«Нетаньяху — премьер-министр государства, в котором действует апартеид, которое занимает земли беззащитных людей в течение 60 лет в нарушение резолюций ООН. На его руках — кровь палестинцев», — написал Эрдоган.

Ранее власти Турции объявили трехдневный национальный траур по жертвам столкновений на границе сектора Газа и Израиля — их число достигло 61 человека.

Напомним, Анкара отозвала своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве для консультаций и предложила послу Израиля временно покинуть страну.