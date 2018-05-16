Эрдоган обвинил Нетаньяху в апартеиде
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что тот проводит политику расовой сегрегации. Об этом президент Турции написал в своем Twitter.
«Нетаньяху — премьер-министр государства, в котором действует апартеид, которое занимает земли беззащитных людей в течение 60 лет в нарушение резолюций ООН. На его руках — кровь палестинцев», — написал Эрдоган.
Ранее власти Турции объявили трехдневный национальный траур по жертвам столкновений на границе сектора Газа и Израиля — их число достигло 61 человека.
Напомним, Анкара отозвала своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве для консультаций и предложила послу Израиля временно покинуть страну.ОбществоВласть
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