Лучших юристов Татарстан номинируют на «Оскар»

Казанский федеральный университет, Право.ru, инновационный центр «Сколково» и «Казань ЭКСПО» объединят юристов Республики Татарстан на Ассамблее Legal Expert Awards

Ассамблея Legal Expert Awards (LEA) — первое масштабное мероприятие для юридического сообщества Республики Татарстан состоится в «Корстоне» 8 июня.

Ассамблея LEA пройдет в четырех форматах: юристов ожидают деловая часть LEA.FORUM — выступления топовых российских спикеров, LEA.EXPO – выставка ведущих фирм и технологий, LEA.NETWORKING – тематические круглые столы и торжественная церемония вручения Премии Legal Expert Awards.

Инициатором проведения Legal Expert Awards выступила Ассоциация выпускников юридического факультета Казанского федерального университета, организаторами форума — Казанский федеральный университет, ООО «Казань ЭКСПО» и ООО «Легалэкспертэвордс».

«Мы живем в эпоху стремительно совершенствующегося законодательства, внедрения современных технологий во все сферы жизнедеятельности, требующую нового правового регулирования общественных отношений. Эта эпоха ставит новые вызовы, в том числе перед юридическим сообществом. Ассамблея Legal Expert Awards должна стать площадкой, которая предоставит широкие возможности для обмена опытом, — говорит министр юстиции Республики Татарстан Рустем Загидуллин. — Уверен, что на сессиях Legal Expert Awards будут яркие выступления и дискуссии, а форум позволит консолидировать усилия юридического сообщества республики в решении современных проблем. Создание юридической премии — не новый, но значимый шаг для повышения рейтинга отрасли, признания и оценки работы специалистов юридического сообщества Татарстана».

«Премия создана не только для того, чтобы выявить лучших из лучших, но и с целью формирования профессиональных стандартов юридического сообщества путем признания заслуг его лидеров и его успешных представителей», — отмечает депутат Казанской городской Думы, декан юридического факультета КФУ, кандидат юридических наук доцент Лилия Бакулина.

Профессиональная награда присуждается в 12 номинациях — экспертный совет, состоящий из самых авторитетных и успешных представителей юридического сообщества Татарстана, выберет лучшего адвоката и адвокатское образование, лучшего юриста, юридический отдел и фирму, лучшего преподавателя и студента, лучшего нотариуса, лучший LegalTech проект и даже лучшего юриста-спортсмена.

Главными критериями оценки станут новизна, сложность, технологичность, социальная значимость и вклад в торжество профессионализма, добра и справедливости.

Побороться за юридический «Оскар» можно, подав заявку на сайте www.legalexpertawards.ru до 1 июня.