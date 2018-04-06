Legal Expert Awards - профессиональная Премия юристов Татарстана

Приглашаем вас принять участие в первом и самом масштабном мероприятии юридического сообщества Республики Татарстан – Ассамблее Legal Expert Awards (LEA), уже получившем неофициальное название «юридический Оскар».
Основной целью Legal Expert Awards является создание в Республике Татарстан эффективной площадки по взаимодействию и общению участников юридического сообщества.
К участию в Ассамблее Legal Expert Awards приглашаются: адвокаты и юридические консультанты, корпоративные юристы и представители бизнеса, судьи, профессиональные организации, ассоциации, фонды и объединения, образовательные учреждения, нотариусы, оценщики, представители органов государственной власти Республики Татарстан.
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