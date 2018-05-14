Евгении Медведевой еще не выдали канадскую визу

Евгения Медведева все еще не получила канадскую визу. Так что дата ее отъезда к новому тренеру Брайану Орсеру неизвестна, сообщили в Федерации фигурного катания России.



Глава федерации Александр Горшков заявил, что на днях Медведева вернулась из Германии, где проходила обследование и реабилитацию после травмы позвоночника, с которой ей пришлось выступать на Олимпиаде в Пхенчане. Врачи заключили, что фигуристка практически восстановилась и может приступить к тренировкам, цитирует Горшкова ИА «Политика сегодня».

Евгения Медведева решила уйти от своего тренера Этери Тутберидзе, вместе с которой стала серебряным призером Олимпиады. При этом спортсменка собирается и дальше выступать за Россию.