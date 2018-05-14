В Самарской области капремонт может подорожать в 1,5 раза

В Самарской области Министерство энергетики и ЖКХ разрабатывает проект новых тарифов на капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом сообщает НИА «Самара».

В соответствии со всеми изменениями, единый минимум по взносам за квадратный метр будет установлен в размере 8,56 рубля, а платежи в среднем вырастут на 30%. При этом для граждан, проживающих в домах с малой этажностью, стоимость капремонта повысится на 50–60%.

Предполагается, что данные изменения могут ввести уже с 1 июля 2019 года.



Ранее прокуратура Самарской области выявила нецелевое расходование 73 млн рублей. Сотрудники фонда капитального ремонта Самарской области положили средства, собранные на улучшение состояния жилищной инфраструктуры в регионе, в банк под проценты. После они сняли и израсходовали деньги на административно-хозяйственные нужды.