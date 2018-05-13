Нетаньяху: следующее «Евровидение» пройдет в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил певицу Netta (Нетта Барзилай) с победой на «Евровидении» и пообещал, что конкурс в следующем году пройдет в Иерусалиме.

«Нетте, ты принесла большую славу Израилю! В следующем году — в Иерусалиме!» — написал Нетаньяху в своем Twitter.

Напомним, на «Евровидении» победила 25-летняя представительница Израиля Netta. На конкурсе она исполнила песню Toy, которую написал один из самых успешных израильских композиторов и песенников Дорон Медали.

Россиянка Юлия Самойлова по итогам второго полуфинала конкурса не смогла набрать достаточного количества очков, чтобы принять участие в финале.

